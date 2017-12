FRF are un deficit bugetar de peste trei milioane de euro în 2014

Federația Română de Fotbal (FRF) a înregistrat un deficit bugetar de peste trei milioane de euro în 2014, conform raportului prezentat miercuri în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF, deşi la Adunarea Generală din 5 martie se previzionase un profit de 4,16 milioane de euro, au declarat pentru Mediafax surse federale. Pe ordinea de zi a şedinţei Comitetului Executiv s-au aflat convocarea Adunării Generale din 30 martie, în care urmează să fie prezentat membrilor afiliaţi raportul financiar pe 2014, aprobarea şi asumarea bugetului pentru 2015 şi planul strategic pentru următorii ani, până în 2020. Raportul financiar efectuat de compania de audit Deloitte relevă un deficit bugetar de peste trei milioane de euro pe 2014. Conform surselor menţionate, deficitul financiar a fost cauzat de unele cheltuieli neprevăzute, cum ar fi plata salariilor compensatorii către fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) Vasile Avram, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti de anul trecut. De asemenea, FRF a fost nevoită să achite în 2014 onorarii ale unor case de avocatură, în urma unor procese pe care federaţia le-a avut. Fondul de salarii pentru 2014, aprobat de Adunarea Generală, a fost de 2,8 milioane de euro, cu taxe şi contribuţii, însă în realitate, conform aceloraşi surse, federaţia ar fi cheltuit aproximativ 3,2 milioane de euro pentru retribuţia propriilor angajaţi.

Naţionala de fotbal tineret a României, amicale cu Islanda şi Cipru

Reprezentativa de fotbal sub 21 de ani a României va susţine, pe stadionul „Trans-Sil” din Tg. Mureş, două partide amicale cu echipele similare ale Islandei şi Ciprului. Datele acestor jocuri sunt 26 şi 31 martie, iar orele de start vor fi stabilite ulterior. Meciurile cu Islanda şi Cipru vor fi primele pentru noul selecţioner Cristian Dulca. El va debuta oficial în preliminariile Campionatului European la 16 iunie, când România va întâlni, pe teren propriu, reprezentativa Armeniei. Din Grupa a V-a a preliminariilor EURO 2017 mai fac parte Bulgaria, Luxemburg, Danemarca și Ţara Galilor. Câştigătoarele grupelor se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune patru dintre cele nouă ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecţionate care vor merge la EURO 2017 din Polonia.

Alexandru Deaconu va fi observator de arbitri la partida Sporting - Wolfsburg

Vicepreşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Alexandru Deaconu, a fost delegat de UEFA ca observator de arbitri la partida Sporting Lisabona - VfL Wolfsburg, programată în această seară, de la ora 22.05, în manşa secundă a 16-imilor de finală din UEFA Europa League. În meciul tur, disputat în Germania, Wolfsburg a învins cu scorul de 2-0. Deaconu va superviza o brigadă din Franța, formată din Ruddy Buquet (la centru), Guillaume Debart, Cyril Gringore (ambii arbitri asistenţi), Benoit Bastien, Amaury Delerue (ambii arbitri adiţionali) şi Laurent Stien (al patrulea oficial).

Petrolul a transferat un atacant belgian

Atacantul belgian Mohamed Tchite a semnat, ieri, un contract cu FC Petrolul Ploieşti valabil până la finalul sezonului Ligii 1, cu opţiune de prelungire pentru încă un an, informează site-ul oficial al grupării prahovene. În vârstă de 31 de ani, Mohamed „Meme” Tchite a venit la Ploieşti din postura de jucător liber, fiind convins de către antrenorul Mircea Rednic. Tchite s-a declarat încântat de transferul la Petrolul Ploieşti: „Este o nouă experienţă pentru mine şi sunt fericit că am ajuns la Petrolul. Am aflat deja despre tradiţia acestui club şi am văzut imagini cu suporterii înfocaţi ai echipei. Atmosfera de pe stadion este extraordinară şi sunt nerăbdător să joc în faţa lor. Vreau şi sunt sigur că o să îi fac fericiţi!”. Născut la 31 ianuarie 1984, în Burundi, Tchite este singurul fotbalist în activitate care a evoluat pentru toate cele trei mari echipe belgiene, Anderlecht Bruxelles, Standard Liege şi FC Bruges. În perioada 2007-2010, Tchite a evoluat la Racing Santander în 88 de partide şi a marcat 24 de goluri.

Lucian Goian va juca la FC Braşov

Fundaşul Lucian Goian, care s-a pregătit în ultima săptămână sub comanda tehnicianului Vjekoslav Lokica, a semnat, ieri, un contract valabil până în vară cu gruparea FC Braşov. În vârstă de 32 de ani, Lucian Goian a declarat că îşi propune să ajute echipa ardeleană să se menţină în Liga 1. „Ne-am înţeles asupra unui contract până la vară. Am intrat în atmosfera echipei, mă simt foarte bine aici şi cred în salvarea echipei de la retrogradare. Dacă nu credeam sută la sută în acest lucru, nu aş fi venit aici”, a afirmat Lucian Goian, care a mai jucat la echipele Foresta Fălticeni, FC Oneşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, Astra Ploieşti, Dinamo București, Tianjin Teda şi Beijing Baxy. În luna ianuarie, fundaşul s-a alăturat formaţiei Dinamo, dar gruparea bucureşteană a decis, după stagiile de pregătire din străinătate, să nu-l păstreze în lot.

FIFA nu va acorda compensații cluburilor în perioada CM din Qatar

Federația Internațională de Fotbal a anunțat că nu va acorda comensații financiare cluburilor europene pentru participarea jucătorilor la Campionatul Mondial din Qatar, care se va desfășura foarte probabil în perioada 26 noiembrie - 23 decembrie 2022. „Nu vor exista compensații financiare, au la dispoziție șapte ani pentru a se organiza”, a declarat secretarul general al Federației internaționale de fotbal (FIFA), Jerome Valcke, numărul 2 în ierarhia FIFA, cu ocazia unei conferințe de presă care a avut loc ieri, la Doha. Valcke a ținut să răspundă, astfel, criticilor exprimate în Anglia, Franța și Germania, în special, după recomandarea grupului de lucru al FIFA ca Mondialul din 2022 să se desfășoare între finele lunii decembrie și sfârșitul lunii decembrie, finala urmând să se dispute, în aceste condiții, chiar înainte de Crăciun.

Piszczek ar putea lipsi de pe teren între patru şi şase săptămâni

Fundaşul dreapta Lukasz Piszczek ar putea lipsi între patru şi şase săptămâni de pe teren, după ce s-a accidentat, marţi seară, în meciul pe care echipa sa, Borussia Dortmund, l-a pierdut, cu scorul de 1-2, cu Juventus Torino, în Liga Campionilor, informează cotidianul francez „L'Equipe”, citând presa germană. Piszczek s-a accidendat la gleznă în urma unei atac dur al lui Paul Pogba, polonezul fiind nevoit să părăsească terenul în minutul 36 al meciului de la Torino. „Pentru el, situaţia nu este bună”, a declarat antrenorul echipei Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, la conferinţa de presă de după meci.

Bresciano şi-a anunţat retragerea din naţionala Australiei

Mijlocaşul Mark Bresciano, coechipier cu Claudiu Keşeru la Al Gharafa (Qatar), şi-a anunţat retragerea din naţionala Australiei, pentru care a evoluat de 84 de ori, marcând 13 goluri, informează abc.net.au. În vârstă de 35 de ani, Bresciano a debutat la naţională în 2001 şi a participat de-a lungul carierei la trei ediţii ale Cupei Mondiale (2006, 2010 şi 2014), la câte două ediţii ale Cupei Confederaţiilor (2001 şi 2005) şi Cupei Asiei (2007 şi 2015), dar şi la Jocurile Olimpice de la Sydney, din 2000. „Am un sentiment de tristeţe, dar şi multă mândrie”, a declarat Bresciano, care şi-a anunţat retragerea din echipa naţională într-un comunicat. Mijlocaşul şi-a văzut încununată cariera de internaţional cu titlul câştigat la Cupa Asiei pe naţiuni, competiţie pe care ţara sa a găzduit-o în luna ianuarie. Înainte de a se transfera în Qatar, în vara anului 2012, el a mai evoluat la echipele Bulleen Lions, Carlton (ambele din Australia), Empoli, Parma, Palermo, Lazio (toate patru din Italia, în perioada 1999-2011) şi Al Nasr (Emiratele Arabe Unite).

Martin Jorgensen va face parte din staff-ul selecţionatei Danemarcei

Fostul internaţional danez Martin Jorgensen, retras din activitate în urmă cu un an, va face parte din staff-ul tehnic al reprezentativei Danemarcei, a anunţat forul fotbalistic de la Copenhaga. „Nu puteam găsi un loc mai bun pentru a învăţa meserie decât alături de Morten Olsen, selecţionerul danez”, a declarat Jorgensen, în vârstă de 39 de ani. Martin Jorgensen, care a evoluat de-a lungul carierei la Aarhus, Udinese sau Fiorentina, a jucat de 102 ori în naţionala Danemarcei şi a marcat 12 goluri.

Ronaldo şi-a anunţat revenirea pe gazon

La aproape patru ani de la retragere, brazilianul Ronaldo vrea să revină pe gazon. Fostul atacant, ajuns la vârsta de 38 de ani, şi-a propus să joace în liga secundă din SUA, la Fort Lauderdale Strikers, club la care este implicat şi în structura acţionariatului. Nu-i va fi uşor lui Ronaldo să revină chiar şi la un nivel mai scăzut, după o pauză atât lungă şi pe fondul problemelor cu greutatea în exces. Campion mondial cu Brazilia în 1994 și 2002 şi laureat al „Balonului de Aur“ în 1997 şi 2002, brazilianul a jucat ultima dată în ţara natală, la Corinthians.

Brazilianul Jadson va juca în China

Mijlocașul brazilian Jadson, de la Corinthians, va fi transferat la clubul chinez Jiangsou Sainty în schimbul a cinci milioane de euro. Jadson (31 de ani) a evoluat între 2005 și 2011 la Șahtior Donețk, sub comanda lui Mircea Lucescu. El a ajuns la Corinthians în 2014, de la Sao Paulo, și era un jucător de bază în tentativa echipei sale de a câștiga Copa Libertadores. Președintele lui Corinthians, Roberto de Andrade, a explicat că plecarea lui Jadson aduce banii necesari pentru prelungirea contractului atacantului peruan Paolo Guerrero. În ultimele trei luni, cluburile chineze și-au demonstrat potența și au cumpărat jucători importanți din liga braziliană, precum bolivianul Marcelo Martins Moreno, argentinienii Dario Conca și Hernan Barcos și brazilienii Ricardo Goulart și Diego Tardelli.