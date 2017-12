România a învins Turcia, scor 3-0, într-un meci amical de futsal

Naționala de futsal a României a câștigat, cu scorul de 3-0, meciul amical disputat în compania selecţionatei similare a Turciei, golurile fiind marcate de Mimi Stoica, Alpar Csoma şi Emil Răducu. Aseară, tot la Izmit, era programată a doua întâlnire dintre cele două formații. Din lotul antrenat de Zoltan Jakab au mai făcut parte portarii Vlad Iancu și Laszlo Klein și jucătorii de câmp Robert Lupu, Cristian Matei, Florin Ignat, Gabriel Dobre, Ionuț Movileanu, Adrian Pînzaru, Szabolcs Manya și Laszlo Szocs. Reprezentativa României va juca în perioada 18-21 martie, la Călărași, în grupa principală de calificare la EURO 2016, care va fi găzduit de Serbia. Adversarele tricolorilor vor fi Portugalia, Kazahstan și Georgia.

Petrolul şi-a pierdut principalul sponsor din cauza problemelor din justiţie

Directorul executiv al FC Petrolul Ploieşti, Alexandru Crîngu, a anunţat că, din cauza problemelor din justiţie ale acţionarilor clubului şi a declanşării stării de insolvenţă, principalul sponsor al echipei, Opel, a renunţat la colaborare. Conform oficialului clubului ploieştean, există discuţii cu mai multe societăţi, în această săptămână urmând să se parafeze un nou contract de sponsorizare. Clubul ploieştean aşteaptă tranşa a doua din drepturile de televizare ale partidelor din Liga 1, aproximativ 1,2 milioane euro, bani ce vor asigura plata salariilor pe luna ianuarie şi cheltuielile curente până în vară. Suporterii echipei Petrolul Ploieşti au anunţat că vor organiza astăzi un miting de sensibilizare cu privire la situaţia formaţiei pregătite de Mircea Rednic. Acţiunea va avea loc pe platoul Palatului Culturii, de la ora 17.00, iar la finalul acesteia, suporterii se vor deplasa la Stadionul „Ilie Oană” pentru a susţine echipa în meciul cu FC Braşov, programat de la ora 20.30, în cadrul etapei a 18-a a Ligii 1, prima a returului.

Victima incidentului rasist de la metroul parizian va depune plângere împotriva agresorilor

Victima incidentului rasist de la metroul parizian a declarat că va depune plângere împotriva agresorilor, fani ai echipei Chelsea Londra, şi se va adresa asociaţiilor antirasiste. „Aceste persoane trebuie identificate, pedepsite şi închise. Ceea ce s-a întâmplat nu trebuie să rămână nepedepsit”, a afirmat Souleymane S., tatăl a trei copii, care lucrează ca şef de operaţiuni la o companie cu sediul în apropierea staţiei Richelieu-Drouot. El a povestit pentru cotidianul „Le Parisien“ incidentul din staţia de metrou. „Am vrut să intru în vagon, dar un grup de suporteri englezi m-a blocat şi m-a împins. Am înţeles imediat că s-au luat de mine din cauza culorii pielii mele. Am stat mult în faţa lor. Cred că scena a durat şase sau şapte minute. La un moment dat, agenţii RATP au intervenit, dar numai pentru a se asigura că nu va fi o bătaie. Obiectivul lor era să se reia traficul. Am aşteptat metroul următor, am ajuns acasă şi nu am povestit nimănui această întâmplare. Nu am ştiut că am fost filmat”, a explicat bărbatul în vârstă de 33 de ani. Justiţia franceză a deschis miercuri o anchetă pentru „violenţă voluntară pe motiv de rasă într-un mijloc de transport în comun”. Incidentul rasist a avut loc marţi. Un grup de fani ai echipei londoneze se deplasa cu metroul spre „Parc des Princes“ pentru partida din Liga Campionilor cu PSG. Într-o staţie, un bărbat de culoare a încercat să urce în vagon, însă suporterii englezi nu l-au lăsat şi, după ce l-au lovit cu picioarele, au scandat: „Suntem rasişti şi aşa ne place”. Scena a fost filmată cu telefonul mobil de un britanic care lucrează în Paris, Paul Nolan, ce se îndrepta spre casă de la muncă. „Uşile s-au deschis şi am putut să văd şi să aud scandările. Părea o situaţie agresivă, aşa că am scos telefonul şi am filmat. Navetistul a fost complet şocat când a fost împins. Apoi, el a încercat să urce din nou, dar a fost împins pentru a doua oară. Eram complet îngrozit şi de aceea am încercat să prind o parte cu telefonul meu, iar pe unul dintre fanii echipei l-am auzit spunând ceva despre înjunghierea cuiva. Cred că se referea la un suporter al PSG, care se afla pe peron”, a povestit Nolan.

Viagra, aspirină și cafeină: rețeta aplicată de jucătorii lui River Plate împotriva efectelor altitudinii

Jucătorii echipei argentiniene de fotbal River Plate vor consuma viagra, cafeină și aspirină și vor utiliza măști de oxigen pentru a contracara efectele altitudinii de 3.735 de metri din orașul bolivian Oruro, unde vor întâlni echipa locală San Jose, în grupa a 6-a a competiției Copa Libertadores. Medicul echipei argentiniene, Pedro Hansing, a explicat că viagra este recomandată pentru că stimulează circulația oxigenului în sânge și ajută la respirație, în condițiile de aer rarefiat de la altitudini de peste 3.700 m. Jucătorii s-au acomodat cu altitudinea ridicată cu 20 zile înaintea acestui meci, cu ajutorul camerelor hiperbarice. River Plate a ajuns marți noaptea la Santa Cruz de la Sierra, localitate situată la 800 m deasupra nivelului mării, iar cu câteva ore înainte de meciul de aseară a plecat către Oruro.

Michael Laudrup, ofertat de japonezi

Michael Laudrup este solicitat de Federaţia Japoneză de Fotbal pentru postul de selecţioner. Danezul în vârstă de 50 de ani nu a confirmat, dar nici nu a infirmat această posibilitate, întrucât se află sub contract până în vară cu Lekhwiya, campioana Qatarului, pe care o pregăteşte din 2014. Japonia a rămas fără selecţioner de la începutul lunii, când a fost demis mexicanul Javier Aguirre, după rezultatele sub aşteptări înregistrate la Cupa Asiei. Cel mai mare dintre frații Laudrup a antrenat până acum echipele Brondby, Getafe, Spartak Moscova, Mallorca și Swansea, iar la începutul carierei a fost secund la naționala Danemarcei.