Bayern Munchen va mări capacitatea „Allianz Arena” până la 75.000 de locuri

Capacitatea „Allianz Arena”, stadionul formaţiei Bayern Munchen, va fi mărită de la 68.000 de locuri până la 75.000 pentru meciurile din Bundesliga, în timp ce la partidele din Liga Campionilor aceasta va fi de 70.000 de locuri, a anunţat gruparea bavareză, pe site-ul oficial. Noua capacitate a stadionului va putea fi atinsă de la meciurile din a doua parte a sezonului. Autorităţile din Munchen au aprobat cererea clubului de a adăuga 4.000 de locuri pentru meciurile din Bundesliga, unde scaunele nefiind obligatorii la peluze. Până în prezent, la meciurile din Liga Campionilor puteau asista 68.000 de persoane. „Suntem extrem de încântaţi că putem da posibilitatea mai multor suporteri să asiste la meciuri”, a declarat preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Karl-Heinz Rummenigge. În ultimele două sezoane, Bayern Munchen a disputat toate partidele de pe teren propriu cu casa închisă.

Franţa va juca un amical cu Belgia

Echipa naţională de fotbala Franţei va juca un meci amical împotriva reprezentativei Belgiei, la 7 iunie, pe „Stade de France”, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Fotbal (FFF). Franţa va mai juca opt partide amical în acest an, cu Brazilia (26 martie), Danemarca (29 martie), Albania (13 iunie), Portugalia (4 septembrie), Serbia (7 septembrie), Armenia (8 octombrie), Danemarca (11 ocotmbrie) şi Anglia (17 noiembrie). Selecţionata franceză şi-a stabilit deja şi un meci amical pentru 2016, cu Olanda, la 5 martie.

Bony va evolua la Manchester City

Atacantul Wilfried Bony de la Swansea a semnat un contract cu gruparea campioană a Angliei, Manchester City, a anunţat federaţia de fotbal din Coasta de Fildeş. Suma transferului este de 28 de milioane de lire sterline (36 de milioane de euro), a adăugat BBC. Bony este acum la naţionala Coastei de Fildeş, care se pregăteşte pentru Cupa Africii pe Naţiuni. Atacantul ivorian în vârstă de 26 de ani a mai evoluat la Sparta Praga şi Vitesse Arnhem, sosind la Swansea în vara anului 2013.

Aulas crede că Lacazette este... scump ca Bale

Preşedintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a declarat că Alexandre Lacazette, cel mai bun marcator din campionatul Franţei, cu 19 goluri, are o valoare inestimabilă, fiind mai scump decât Gareth Bale de la Real Madrid. „Cum se numeşte galezul de la Real Madrid? Ei bine, Alexandre este mult mai bun”, a declarat Aulas. Real Madrid a plătit 91 de milioane de euro pentru achiziţionarea lui Bale, însă Aulas a apreciat că Lacazette este nepreţuit. „Nu are niciun rost să ne gândim la vreo sumă pentru el. El nu are preţ, acum nu există vreun răspuns favorabil în privinţa plecării sale”, a preşedintele clubului Olympique Lyon.

Meci cu incidente în Cupa Ligii Franţei

Formaţia Paris Saint-Germain s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Franţei, după ce a învins marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa AS Saint-Etienne, în sferturile de finală ale competiţiei, în urma unui meci întrerupt aproximativ 15 minute din cauza obiectelor aruncate din tribună. Unicul gol al meciului a fost marcat de Zlatan Ibrahimovic, în minutul 72. Meciul a fost întrerupt în minutul 75, din cauza obiectelor aruncate din tribune către un arbitru asistent. Partida a fost oprită imediat după ce atacantul suedez a marcat cu pieptul pentru PSG, mingea fiind respinsă de portarul Ruffier după ce intrase în poartă cu toată circumferinţa. Imediat după validarea golului, arbitrul de centru a decis întreruperea partidei, pentru că a fost atenţionat de un asistent că au fost aruncate diverse obiecte în direcţia sa. Arbitrii au mers la vestiare, însă jucătorii celor două echipe au rămas pe teren. După ce le-a cerut fanilor să se calmeze, antrenorul echipei Saint-Etienee, Christophe Galtier, s-a îndreptat alături de omologul său de la PSG, Laurent Blanc, spre vestiarul arbitrilor, pentru a-i convinge să revină pe teren. Meciul a fost reluat după circa 15 minute.

Şirokov a fost împrumutat la Kuban Krasnodar

Fostul căpitan al naționalei Rusiei, Roman Şirokov, a fost împrumutat de Spartak Moscova la echipa Kuban Krasnodar, până la finalul sezonului. În vârstă de 33 de ani, Şirokov a venit la Spartak Moscova în vara anului trecut, însă a jucat doar în cinci partide. El nu a participat la Campionatul Mondial de anul trecut din cauza unei accidentări.