ROMÂNIA ÎNFRUNTĂ CEHIA, LA CE U20 DE VOLEI

Astăzi, în Cehia și Slovacia, se vor disputa primele meciuri din cadrul turneului final al Campionatului European de volei rezervat jucătorilor cu vârsta sub 20 de ani, competiție la care participă, după o pauză de 28 de ani, și reprezentativa României. Formația antrenată de George Grigorie și Daniel Săvoiu va înfrunta în această seară, de la ora 18.30, la Brno, reprezentativa țării gazdă, Cehia. Din lotul României fac parte și patru jucători de la Club Volei Municipal Tomis Constanța: coordonatorul de joc Alexandru Muscină, universalul Mihai Tarța, centrul Robert Vologa și extrema Adrian Aciobăniței. În Grupa a II-a, echipa noastră va mai înfrunta Turcia (sâmbătă, ora 16.00), Slovenia (duminică, ora 16.00), Polonia (marți, ora 21.00) și Belgia (miercuri, ora 18.30). Din Grupa I (în Slovacia, la Nitra) fac parte formațiile Rusiei, Franței, Slovaciei, Bulgariei, Italiei și Serbiei.

ETAPĂ DE MINI-RUGBY LA CONSTANȚA

Sâmbătă, Asociația Județeană de Rugby Constanța și Asociaţia Rugby XV Constanţa, în colaborare cu DJST Constanța şi Federația Română de Rugby, organizează la Constanţa, pe terenul de rugby “Mihai Naca”, penultima etapă din cadrul turneelor de mini-rugby pentru copii U10, U12 şi U14 ani. Și-au anunţat participarea 12 echipe, peste 300 de copii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani, de la echipele AS Victoria Cumpăna, CSȘ Bârlad, CSO Ovidiu, CS Mihail Kogălniceanu, Barbarians, AS Perla Murfatlar, ACS Şoimii Bucureşti, CS Rugby Săcele, Rugby Club Antonio jr. Bucureşti, AS Rugby Club Marina Mangalia, AS Valahii Tărtăşeşti şi CSRTM Callatis Mangalia, urmând să-și demonstreze calitățile.

CALIFICARE RATATĂ LA COŞAVERAJ

Naţionala de baschet masculin a României a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European din 2015 la coşaveraj, fiind singura echipă de pe locul al doilea în grupele preliminare, poziţie calificantă pentru şase reprezentative, care nu a prins „biletele” pentru competiţia de anul viitor. România a fost învinsă miercuri seară, la Sibiu, de Letonia, cu scorul de 82-70 (37-37), în ultimul meci din Grupa F preliminară a turului al doilea contând pentru CE din 2015, şi a încheiat pe locul secund, cu 10 puncte. Letonia era deja calificată şi a încheiat grupa cu 12 puncte. În primele cinci partide din grupă, România a învins Slovacia, cu 81-69 (31-41) şi 90-86 (38-43), respectiv Suedia, scor 77-72 (28-25) şi 88-86 (47-38), şi a pierdut cu Letonia, scor 65-88 (35-36). Conform regulamentului, la turneul final al CE din 2015 s-au calificat echipele de pe primul loc în fiecare din cele şapte grupe de calificare, plus încă şase formaţii de pe locul secund, având cea mai bună linie de clasament. România a încheiat pe poziţia secundă în Grupa F, însă a avut cel mai slab coşaveraj dintre echipele de pe acest loc candidate la calificare din turul al doilea preliminar. Astfel, din această fază s-au calificat la turneul final echipele Bosnia și Islanda (Grupa A), Israel și Olanda (B), Polonia și Germania (C), Belgi și Macedonia (D), Georgia și Cehia (E), Letonia (F), Italia şi Rusia (G). La turneul final erau calificate anterior Franţa, Lituania, Spania, Croaţia, Slovenia, Ucraina, Serbia (primele şapte clasate la CE din 2013), Estonia (câştigătoarea primului tur preliminar al CE din 2015), Finlanda, Grecia şi Turcia (wild-card). Iniţial, CE din 2015 trebuia să se desfăşoare în Ucraina, însă, din cauza situaţiei militare tensionate din această ţară, dreptul de organizare urmează să fie atribuit unei alte naţiuni calificate la turneul final. Echipa naţională masculină a României a fost ultima dată la un turneu final de Campionat European în 1987, când a ocupat locul 12 din tot atâtea participante. Tot în 1987 a fost ultima dată când ambele echipe naţionale ale României, feminină şi masculină, au participat la un turneu final, la ediţia de atunci fetele clasându-se pe locul 11.

BASCHETBALIST AMERICAN GĂSIT PLIN DE SÂNGE PE MALUL UNUI RÂU, DUPĂ CE A FUGIT DIN SPITAL

Un baschetbalist american ce juca de câteva zile la Gaz Metan Mediaş a ajuns la spitalul din localitate după ce în timpul antrenamentelor a fost agitat, iar ulterior a fugit din unitatea medicală, miercuri seară fiind găsit plin de sânge, pe malul râului Târnava Mare. Potrivit preşedintelui clubului Gaz Metan Mediaş, Ioan Horoba, jucătorul american Kevin Thomson semnase contractul cu echipa în urmă cu două zile şi urma să facă vizita medicală la Sibiu. Horoba a precizat că baschetbalistul s-a simţit rău în timpul antrenamentului de miercuri după-amiază, susţinând că aude voci şi fiind agitat. Conform sursei citate, a fost necesară intervenţia Poliţiei, care l-a transportat la Spitalul Municipal Mediaş, dar sportivul a fugit din unitatea medicală, fiind găsit în cursul serii pe malul râului Târnava Mare, plin de sânge. Preşedintele clubului Gaz Metan Mediaş a precizat că baschetbalistul american a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, unde se află şi în prezent. Lotul echipei de baschet Gaz Metan s-a reunit la sfârşitul săptămânii trecute la Mediaş, în vederea noului sezon, prima parte a pregătirii fiind programată pe plan local.

CINCI CAPI DE SERIE ELIMINAŢI LA US OPEN

Cinci capi de serie, trei de pe tabloul feminin şi doi de pe cel masculin, au mai fost eliminaţi la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Rezultate - feminin, turul secund: Shuai Peng (China) - Agnieszka Radwanska (Polonia, nr. 4) 6-3, 6-4, Johanna Larsson (Suedia) - Sloane Stephens (SUA, nr. 21) 5-7, 6-4, 6-2, Belinda Bencic (Elveţia) - Kurumi Nara (Japonia, nr. 31) 6-4, 4-6, 6-1; masculin, primul tur: Teimuraz Gabaşvili (Rusia) - Santiago Giraldo (Columbia, nr. 27) 6-3, 1-6, 7-6 (8/6), 6-3; turul secund: Blaz Kavcic (Slovenia) - Jeremy Chardy (Franţa, nr. 30) 6-2, 7-6 (8/6), 6-3.

MECIUL LUI KLITSCHKO CU PULEV, REPROGRAMAT LA 15 NOIEMBRIE

Pugilistul Vladimir Klitschko îşi va apăra titlul IBF la categoria grea în faţa bulgarului Kubrat Pulev, în data de 15 noiembrie, la Hamburg, meciul fiind reprogramat după ce ucraineanul a suferit o ruptură musculară la un antrenament. „Sunt încântat că meciul are loc tot la Hamburg, unde atmosfera este de fiecare dată extraordinară”, a declarat Klitschko, care deţine şi centurile WBA şi WBO. Confruntarea era programată iniţial la 6 septembrie, dar Klitschko a suferit o ruptură la biceps, fiind necesară o perioadă de repaus după această accidentare. Ucraineanul în vârstă de 38 de ani, care are în palmares 62 de victorii - 52 înainte de limită - şi trei înfrângeri, va boxa pentru a 26-a oară într-un meci de titlu mondial. Pulev a înregistrat până în prezent 20 de victorii, dintre care 11 înainte de limită.