ACADEMIA HAGI 2003, PE LOCUL SECUND LA „CUPA JUNIORULUI“

Echipa de juniori născuţi în anul 2003 a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a participat la “Cupa Juniorului”, competiţie desfăşurată la Piteşti. Jucătorii pregătiţi de Ionuţ Mihu (antrenor) şi Marius Codescu (director coordonator) au încheiat competiţia pe locul secund, turneul fiind câştigat de echipa organizatoare, Viitorul Piteşti. Constănţeanul Cosmin Trandafir a fost desemnat cel mai bun portar al competiţiei. Rezultatele Academiei Hagi 2003: 1-0 cu Juniorul Bucureşti, 0-0 cu Hidro Vâlcea, 2-0 cu Dinamyc Craiova, 5-1 cu LPS Pitești și 0-1 cu Viitorul Piteşti.

ARBITRI DIN RUSIA ŞI SLOVACIA PENTRU ASTRA ŞI PETROLUL, ÎN UEL

Arbitri din Rusia şi Slovacia pentru Astra Giurgiu şi Petrolul Ploieşti în meciurile retur cu Olympique Lyon, respectiv Dinamo Zagreb, din manșa retur a play-off-ului UEFA Europa League, a anunţat site-ul oficial al UEFA. Rusul Serghei Kasaev va conduce la centru partida Astra Giurgiu - Olympique Lyon, care se va disputa joi, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 1). În tur, la Lyon, Astra s-a impus cu scorul de 2-1. Slovacul Ivan Kruzliak va arbitra întâlnirea Dinamo Zagreb - Petrolul Ploieşti, care va avea loc tot joi, de la ora 22.00 (în direct la Digi Sport 1). În prima manşă, Petrolul a fost învinsă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1.

TUDOR ŞI HAŢEGAN VOR ARBITRA MECIURI ÎN UEL

Arbitrii Alexandru Tudor şi Ovidiu Haţegan vor conduce la centru meciuri din manşa secundă a play-off-ului Ligii Europa, a anunţat site-ul oficial al FRF. Tudor va arbitra partida dintre echipa cipriotă Omonia Nicosia şi formaţia rusă Dinamo Moscova (în tur 2-2), care se va disputa joi, de la ora 19.00. Tudor va fi ajutat de asistenţii Aurel Oniţa şi Miklos Nagy, arbitru de rezervă fiind Radu Petrescu. Haţegan va conduce întâlnirea dintre echipa engleză Hull City şi formaţia belgiană Lokeren (în tur 0-1), care va avea loc joi, de la ora 21.45. Haţegan va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Radu Ghinguleac, arbitru de rezervă fiind Sebastian Colţescu.

BĂLGRĂDEAN VA JUCA LA CS U. CRAIOVA

Portarul Cristian Bălgrădean, al cărui contract a fost reziliat pe cale amiabilă de FC Dinamo București, a fost transferat de gruparea CS Universitatea Craiova, a anunțat, ieri, site-ul oficial al clubului oltean. „Clubul nostru este încântat să anunţe că l-a achiziţionat pe goalkeeperul arădean. Universitatea Craiova a finalizat transferul portarului Cristian Bălgrădean, ultima dată la Dinamo Bucureşti. Universitatea Craiova îi doreşte lui Cristian Bălgrădean ani plini de bucurii şi performanţe în tricoul alb-albastru”, se menţionează pe site-ul citat. În vârstă de 26 de ani, Bălgrădean s-a format la centrul de juniori al clubului Atletico Arad. De-a lungul carierei sale de până acum, portarul a evoluat la formaţiile Minerul Lupeni, Liberty Salonta, FC Braşov, UTA, Unirea Urziceni şi Dinamo Bucureşti (din 2010). Preşedintele FC Dinamo, Constantin Anghelache, anunţa, la 21 iulie, că a reziliat pe cale amiabilă contractul cu portarul Cristian Bălgrădean, întrucât nicio echipă nu a fost dispusă să-l achiziţioneze.

LAMPARD SE RETRAGE DIN NAŢIONALA ANGLIEI

Mijlocaşul Frank Lampard a anunţat, ieri, că se retrage din naţionala Angliei, pentru care a jucat 106 meciuri şi a marcat 29 de goluri. În vârstă de 36 de ani, Lampard a evoluat ultima oară pentru Anglia la 23 iunie, în meciul cu reprezentativa statului Costa Rica, scor 0-0, de la Cupa Mondială din Brazilia. „A fost o decizie foarte greu de luat şi mă gândesc la acest lucru încă de la Cupa Mondială. Vreau să-mi petrec mai mult timp cu familia şi să mă concentrez la evoluţiile mele la echipa de club”, a declarat Lampard. După ce a petrecut 13 ani la Chelsea Londra, mijlocaşul a fost împrumutat de clubul american New York City FC la Manchester City, în aşteptarea sezonului MLS, care va începe în 2015.

MASCHERANO A SEMNAT PRELUNGIREA CONTRACTULUI CU FC BARCELONA

Jucătorul argentinian Javier Mascherano a semnat, ieri, prelungirea contractului cu FC Barcelona până la 30 iunie 2018, el având opţiune pentru încă un sezon, informează site-ul oficial al grupării catalane. Clauza de reziliere a fost stabilită la 100 de milioane de euro. Mascherano, care a venit la FC Barcelona în sezonul 2010-2011, va rămâne astfel la clubul catalan până la 34 de ani. El a semnat contractul în prezenţa preşedintelui FC Barcelona, Joan Maria Bartomeu, a vicepreşedintelui sportiv Jordi Mestre şi a directorului sportiv Andoni Zubizarreta.

BALOTELLI A SEMNAT CU LIVERPOOL

Atacantul italian Mario Balotelli a semnat un contract „pe termen lung” cu Liverpool, după ce a efectuat vizita medicală, a anunţat site-ul oficial al „cormoranilor”. „Sunt foarte fericit. Liverpool este una dintre cele mai bune echipe din Anglia şi fotbalul de aici este foarte bun. Este o echipă mare, cu jucători tineri şi de aceea am venit aici”, a declarat Balotelli, care va avea numărul 45. Balotelli vine la Liverpool după un an şi jumătate la AC Milan, echipă pentru care a marcat 30 de goluri în 54 de meciuri. El are 33 de selecţii pentru naţionala Italiei.

ANTRENORUL SPANIOL AL ECHIPEI MACCABI TEL AVIV A DEMISIONAT

Antrenorul spaniol al echipei israeliene Maccabi Tel Aviv, Oscar Garcia, a demisionat din cauza problemelor de securitate provocate de războiul din Fâşia Gaza, a anunţat clubul. „Oscar Garcia a anunţat că va pleca de la Maccabi Tel Aviv FC din cauza situaţiei actuale”, a anunţat clubul, într-un comunicat. Garcia a fost numit antrenor la Maccabi Tel Aviv în această vară, după ce a ocupat pentru prima oară acest post în sezonul 2012-2013. Pentru a-l înlocui, conducerea l-a numit pe Pako Ayestaran, tot spaniol, fost secund la Valencia, Liverpool şi Benfica. Această plecare survine la câteva zile după ce federaţia israeliană a anunţat amânarea primei etape din campionat, prevăzută sâmbătă, iar diverse meciuri amicale programate în sudul Israelului au fost anulate în ultimele zile. Cel puţin 2.100 de persoane au murit în Fâşia Gaza începând din 8 iulie, când Israelul a lansat operaţiuni militare după asasinarea a trei adolescenţi israelieni de către membri ai grupării Hamas şi pe fondul atacurilor cu rachete. Israelul va continua operaţiunile militare împotriva mişcării Hamas cât timp va fi necesar, până la restabilirea securităţii, a anunţat premierul Benjamin Netanyahu.

FENERBAHCE A CÂȘTIGAT SUPERCUPA TURCIEI

Campioana Turciei, Fenerbahce Istanbul, a câştigat Supercupa Turciei, după ce a învins luni seară, cu scorul de 3-2, după prelungiri și executarea loviturilor de departajare, formaţia Galatasaray Istanbul, câştigătoarea Cupei Turciei, informează site-ul oficial al UEFA. La finalul timpului regulamentar de joc, cele două echipe s-au aflat la egalitate, scor 0-0. Pentru Fenerbahce au marcat la penalty-uri Dirk Kuyt, Raul Meireles şi Michal Kadlec, iar Caner Erkin şi Mehmet Topuz au ratat, în timp ce pentru Galatasaray au înscris Olcan Adin şi Burak Yilmaz, iar Selcuk Inan, Felipe Melo şi Yekta Kurtuluş au ratat.

GIROUD VA ABSENTA TREI LUNI DE PE TEREN

Atacantul francez al echipei Arsenal Londra, Olivier Giroud, a suferit o fractură la glezna stângă în meciul de campionat cu Everton, scor 2-2, şi va lipsi de pe teren trei luni, a anunţat, ieri, „L'Equipe“. Giroud a intrat pe teren după pauză, în locul lui Alexis Sanchez, şi a reuşit să înscrie golul egalizator al echipei londoneze în meciul cu Everton. Conform „L'Equipe“, antrenorul formaţiei Arsenal Londra, Arsene Wenger, încearcă să găsească un înlocuitor pentru Giroud până la încheierea campaniei de transferuri, la 31 august. Pe lista lui Wenger se află Danny Welbeck (Manchester United), Loic Remy (Queens Park Rangers), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) şi Radamel Falcao (AS Monaco).

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU RUBEN AMORIM

Mijlocaşul formaţiei Benfica Lisabona, Ruben Amorim, a suferit o ruptură de ligamente încrucişate la genunchiul drept, duminică, în meciul cu Boavista, a anunţat clubul lusitan. În vârstă de 29 de ani, Amorim va fi operat în zilele următoare. Benfica nu a precizat durata absenţei jucătorului, dar în cazul acestor accidentări, ea este de circa şase luni.