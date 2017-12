GOLUL MARCAT DE STAVROSITU SE MENȚINE PE LOCUL 4

Golul spectaculos reușit de Marius Stavrositu în semifinalele Cupei României cu HC Vaslui, ediția 2013-2014, când a executat cu efect o aruncare de la 7 m, are tot mai mulți simpatizanți pe site-ul de specialitate handball-planet.com, care a realizat un top în acest sens. Cele mai frumoase opt goluri care au intrat în acest top pot fi votate până la 25 august la adresa http://www.handball-planet.com/vote-for-the-handball-goal-of-the-season-20132014/. Clasamentul până la închiderea ediției era următorul: 1. Timur Dibirov - 851 voturi, 2. Mikkel Hansen - 677 voturi, 3. Anita Gorbitz - 555 voturi, 4. MARIUS STAVROSITU - 543 voturi, 5. Gasper Marguc - 367 voturi, 6. Maria Adler - 357 voturi, 7. Uwe Gensheimer - 131 voturi, 8. Espen Smelpass - 36 voturi.

ROMÂNIA, DOUĂ MEDALII LA BALCANIADA DE TINERET LA VOLEI PE PLAJĂ

Ieri s-a încheiat, la Timișoara, Campionatul Balcanic de tineret (Under 22) la volei pe plajă, România obținând o medalie de argint și una de bronz. La feminin, România 1 (Adriana Melniciuc și Ioana Ordean) a devenit vicecampioană balcanică, după ce a cedat în finala mare, cu scorul 0-2, în disputa cu Turcia 1. În finala mică, Turcia 2 a dispus, cu 2-1, de Serbia. La masculin, România 2 (Marius Roșu și Lucian Bădiceanu) a ocupat locul al treilea, învingând în finala mică Moldova, cu scorul de 2-0. În finala mare, Turcia a depășit Serbia, cu scorul de 2-0. Începând de azi, tot la Timișoara, va avea loc și Campionatul Balcanic de volei pe plajă rezervat senioarelor și seniorilor. La senioare, pentru medalii vor lupta Adriana Melniciuc și Ioana Ordean (campioane naționale în acest an la volei pe plajă la senioare, junioare și cadete), Andreea Smultea și Sorina Buz (campioanele de anul trecut la senioare), Adelina Ungureanu și Andra Artin, precum și constănțencele Andreea Maier și Andreea Vintilă, ambele sportive fiind legitimate la Clubul Sportiv Școlar Nr. 1. La seniori, pentru România vor evolua campionii și vicecampionii din acest an: Andrei Laza (CVM Tomis Constanța) - Marius Mascovits (CSM Arad) și Adrian Holhoș - Moisa Abrudan (CSM Arad).

A DOUA ÎNFRÂNGERE PENTRU ROMÂNIA LA CB DE VOLEI REZERVAT JUNIORILOR

Reprezentativa de volei juniori (jucători născuţi în 1995 şi mai tineri) a României a pierdut și al doilea meci susținut în Grupa B a Campionatului Balcanic de la Vinica (Macedonia). După înfrângerea de miercuri, 0:3 cu Turcia, echipa antrenată de George Grigorie și Daniel Săvoiu a cedat și în disputa cu Grecia, cu scorul de 1:3 (18:25, 25:22, 24:26, 19:25), ratând astfel calificarea în semifinale. În această seară, de la ora 20.30, în ultimul meci din grupă, România va înfrunta Serbia. Semifinalele sunt programate sâmbătă, iar finalele vor avea loc duminică.

ROMÂNIA A ÎNVINS SUEDIA, ÎN PRELIMINARIILE CE DE BASCHET MASCULIN

Naţionala de baschet masculin a României a învins, la Sibiu, reprezentativa similară a Suediei, după prelungiri, cu scorul de 77-72 (28-25, 66-66), în cel de-al doilea meci din Grupa preliminară F a Campionatului European din 2015. Pentru tricolori au marcat: Baciu 18p, Mandache 16p, Silvăşan 15p, Guţoaia 9p, Nicoară 6p, Moldoveanu și Tudor - câte 5p, Paul 2p și Szijarto 1p. În meciul de debut din Grupa F, tricolorii au învins, în deplasare, naţionala Slovaciei, cu scorul de 81-69 (31-41), iar după două partide au maximum de puncte în clasament. Din Grupa F a turului al doilea preliminar mai face parte echipa Letoniei. Programul României în Grupa F este următorul: cu Letonia, la Riga (17 august), cu Slovacia, la Sibiu (20 august), cu Suedia, la Boras (24 august) şi cu Letonia, la Sibiu (27 august). Conform regulamentului, la turneul final al CE din 2015 se vor califica echipele clasate pe primul loc în fiecare din cele şapte grupe de calificare, plus încă şase formaţii de pe locul secund, care vor avea cea mai bună linie de clasament.

ROMÂNIA, EȘEC ÎN PRIMUL MECI LA CE DE HANDBAL JUNIORI

Naţionala de handbal masculin juniori a României a fost învinsă, ieri, de reprezentativa similară a Franţei, cu scorul de 43-24 (21-12), în primul meci din Grupa C la Campionatul European din Polonia. România va înfrunta azi Croaţia, iar duminică va juca în compania Ungariei. Primele două clasate în fiecare din cele patru grupe preliminare se vor califica în faza grupelor principale, meciurile fiind programate la 19 şi 20 august. Echipele de pe locurile 3-4 în fiecare grupă vor juca pentru clasarea finală pe locurile 9-16. Semifinalele sunt programate la 22 august, iar finalele pentru medalii - două zile mai târziu.

LUPTĂTORII SUPERKOMBAT AU ÎMPĂRŢIT MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ŞI AJUTOARE SINISTRAŢILOR DIN VAIDEENI

Luptătorii Superkombat Benjamin Adegbuyi, Mihai Barbu, Cristian Ristea, Cristian Spetcu şi promotorul Eduard Irimia au împărţit materiale de contrucţie şi ajutoare sinistraţilor din comuna vâlceană Vaideeni, care a fost afectată de inundaţii. Ca urmare a campaniei demarate de Superkombat şi fundaţia Fight for Life Charity, sportivii s-au mobilizat şi au sosit la Vaideeni cu un tir încărcat cu saci de ciment, dar şi cu lenjerii, obiecte de igienă personală, haine şi jucării pentru copii. Reprezentanţii Fight for Life Charity şi cei ai Superkombat au anunţat că vor încerca să strângă fonduri în perioada următoare pentru a putea contribui la construirea mai multor case în zonă. La sfârşitul lunii iulie, viiturile au distrus complet 54 de locuinţe din comuna vâlceană Vaideeni, cea mai afectată dintre localităţile inundate în acest judeţ, alte câteva zeci de case din Vaideeni fiind avariate şi aproape 200 de persoane fiind sinistrate şi cazate la căminul cultural sau la rude. În prezent, 17 familii trăiesc în containere până când vor reuşi să îşi reconstruiască locuinţele distruse de inundaţiile din zonă.

ELVEȚIANUL ROGER FEDERER A STABILIT ÎNCĂ UN RECORD

Elveţianul Roger Federer, locul 3 ATP, l-a învins, cu scorul de 7-6, 5-7, 6-2, pe canadianul Vasek Pospisil, locul 46 ATP, la Cincinnati şi a devenit primul tenismen care a câştigat 300 de partide la turneele Masters 1.000. „Este întotdeauna bine să atingi astfel de cifre frumoase, dar, în opinia mea, am stabilit recorduri mai importante decât acesta”, a declarat Federer. Fostul lider mondial a disputat primul meci la un turneu Masters 1.000 la Miami, în anul 2000, şi de atunci a suferit 89 de înfrângeri. Din cele 79 de turnee câştigate de el, 21 au fost la această categorie, iar ultimul său succes datează din 2012, când s-a impus tot la Cincinnati. De atunci, Federer, acum în vârstă de 33 de ani, a jucat patru finale, toate pierdute, dintre care trei, Indian Wells, Monte Carlo şi Toronto, în acest an. Următorul în clasamentul meciurilor câştigate la Masters 1.000 este spaniolul Rafael Nadal, locul 2 ATP, cu 281 de partide, urmat de actualul lider mondial, sârbul Novak Djokovic, cu 220 de victorii. La turneul de la Cincinnati, Roger Federer a jucat, noaptea trecută, cu francezul Gael Monfils, locul 23 ATP, în optimile de finală.