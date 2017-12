IORDĂNESCU SPUNE CĂ HAGI SE VA ÎNTOARCE ALĂTURI DE ECHIPA NAŢIONALĂ

Directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Anghel Iordănescu, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că Gheorghe Hagi va reveni la meciurile echipei naţionale, chiar dacă a anunţat că nu va mai asista din tribune la aceste întâlniri atât timp cât cumnatul său, Gheorghe Popescu, se află la închisoare. Întrebaţi, în timpul conferinţei de presă prilejuite de prezentarea lui Viorel Moldovan ca antrenor al echipei de tineret, ce părere au despre decizia lui Gheorghe Hagi de a nu mai asista la partidele primei reprezentative, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, şi directorul tehnic al FRF, Anghel Iordănescu, au avut reacţii diferite. Răzvan Burleanu a dorit să răspundă primul, dar apoi a afirmat că nu comentează. „Vreau să răspund eu la această întrebare. Este poziţia domnului Gheorghe Hagi şi nu aş vrea să o comentez absolut deloc”, a răspuns Burleanu. În schimb, Anghel Iordănescu este de părere că Hagi iubeşte prea mult echipa naţională ca să stea departe de ea. „Eu sunt convins că Gheorghe Hagi, mai devreme sau mai târziu, se va întoarce alături de echipa naţională. Iubeşte prea mult fotbalul, iubeşte prea mult tricoul echipei naţionale”, a adăugat Iordănescu. Fostul internaţional Gheorghe Hagi a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că atât timp cât cumnatul său, Gheorghe Popescu, condamnat în “Dosarul Transferurilor”, se va afla la închisoare, el nu va asista la meciurile organizate de FRF. „Mă ştiţi că eu nu mă schimb. Am spus că, atât timp cât Popescu e acolo, nu calc pe stadion când e vorba de echipa naţională. Punct, da?”, a spus Hagi, când a fost întrebat de ce nu a asistat la finalele de juniori disputate de academia sa şi care sunt organizate de FRF. Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitv, în 4 martie, pe Gheorghe Popescu la trei ani, o lună şi zece zile, în “Dosarul Transferurilor”.

PIŢURCĂ ÎL CONSIDERĂ PE BOLONI CEL MAI POTRIVIT SUCCESOR AL SĂU

Tehnicianul Victor Piţurcă a declarat, într-un interviu acordat site-ului oficial al FRF, că antrenorul cel mai potrivit să îi ia locul în funcţia de selecţioner al echipei naţionale este Ladislau Boloni. „Dacă după mine vine Loţi, ar fi cea mai mare satisfacţie. Sper din tot sufletul să fie aşa şi chiar să vină atunci când îmi termin eu treaba. Pentru echipa României, oricând un om atât de valoros şi experimentat ar fi mai mult decât util. De fiecare dată şi-a demonstrat valoarea, oriunde şi în orice funcţie. Plus că munceşte şi el toată ziua pentru fotbal”, a spus Piţurcă. Întrebat dacă există persoane din fotbal de care îi este dor, alături de care ar vrea să stea mai mult de vorbă, la o cafea, Piţurcă a răspuns că şi-ar fi dorit să discute mai mult cu tehnicianul echipei Şahtior Doneţk, Mircea Lucescu. Selecţionerul Victor Piţurcă are contract cu Federaţia Română de Fotbal până în 2016, când este programat Campionatul European din Franţa. El a anunţat că nu doreşte că continue la prima reprezentativă după expirarea contractului, intenţionând să preia conducerea tehnică a unei echipe de club.

MUTU ESTE DORIT ÎN CAMPIONATUL INDIEI!

Adrian Mutu ar putea juca în campionatul Indiei, a cărui primă ediţie va debuta pe 19 septembrie, cu opt echipe, anunţă ziarul „The Times of India“. Atacantul Petrolului Ploieşti (35 de ani), care a mai evoluat la echipe din Italia, Anglia şi Franţa (Inter, Verona, Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina, Cesena, Ajaccio), a fost propus de agentul său unei formaţii din India, scrie publicaţia citată. Indian Super League (ISL) se dovedeşte atrăgătoare pentru unii fotbalişti celebri, dintre care mulţi sunt la finalul carierei. Pentru a legitima jucătorii propuşi de agenţi, francizele ce participă la acest campionat trebuie să obţină permisiunea aşa-numitului ISL Player Committee. Două francize au obţinut autorizaţia de a se întări cu Adrian Mutu şi fundaşul francez William Gallas, iar acum au la dispoziţie 48 de ore pentru a obţine semnătura jucătorilor şi a prezenta contractul organizatorilor. Gallas, fost coleg cu Mutu la Chelsea, a evoluat ultima oară la echipa australiană Perth Glory. Francizei din Mumbai i-au fost propuşi galezul Craig Bellamy şi alte foste vedete din Premier League, iar altor francize le-au fost oferite nume ca Alessandro Nesta (Italia), Eidur Gudjohnsen (Islanda), Andy Cole (Anglia), Angelos Charisteas (Grecia) şi Arne Friedrich (Germania).

ADVERSARII ECHIPEI AUTOBERGAMO DEVA ÎN UEFA FUTSAL CUP

Campioana României la fotbal în sală, Autobergamo Deva, şi-a aflat adversarii pe care îi va înfrunta în Grupa de Elită a UEFA Futsal Cup, ediţia 2014-2015, competiţia europeană de futsal rezervată campioanelor naţionale din Europa. Debutantă într-o competiţie continentală, Autobergamo a fost repartizată la tragerea la sorţi într-o grupă din care mai fac parte Lokomotiv Harkov (Ukraina), ISK Dina Moscova (Rusia) şi câştigătoarea meciului de baraj dintre Balzan FC (Malta) şi København Futsal (Danemarca). Grupa de Elită se va disputa în perioada 30 septembrie - 5 octombrie, la Moscova, iar prima clasată se va califica în Final Four-ul din aprilie 2015. Înfiinţată în anul 2013, FC Autobergamo Deva a câştigat titlul de campioană naţională încă din primul sezon în Liga 1, statut care îi dă dreptul să reprezinte România în UEFA Futsal Cup.

ŞAHTIOR DONEŢK VA JUCA LA BUCUREŞTI MECIURILE DE ACASĂ DIN LIGA CAMPIONILOR

Echipa ucraineană Şahtior Doneţk va disputa meciurile de acasă din Liga Campionilor în România, a anunţat şeful Comisiei Atestări din Federaţia Ucraineană de Fotbal, Igor Gataullin. Situaţia politică instabilă şi tensiunile sociale din Ucraina sunt motivele care au stat la baza deciziei UEFA de a le cere ucrainenilor să aleagă o altă ţară pentru întâlnirile de pe teren propriu. Ca urmare, Şahtior a ales să joace la Bucureşti meciurile din UCL, pe Arena Naţională. Mircea Lucescu propusese anterior două variante, Istanbul şi Bucureşti, iar a doua variantă a fost aleasă de conducerea clubului patronat de miliardarul Rinat Ahmetov. Campioana Ucrainei este calificată direct în grupele competiţiei.

NUMĂRUL ECHIPELOR DIN CAMPIONATUL UCRAINEI, REDUS DE LA 16 LA 14

Federaţia Ucraineană de Fotbal (FFU) a anunţat, vineri, că numărul de echipe din primul eşalon a fost redus de la 16 la 14 înaintea startului noului sezon, ca urmare a retragerii grupărilor Sevastopol şi Stal Alcevsk. „Situaţia din ţară şi din fotbalul naţional este complicată. Speram că Sevastopol şi Stal Alcevsk vor putea juca în primul eşalon în sezonul viitor, dar aceste echipe s-au retras din diverse motive, ceea ce ne obligă să reducem campionatul la 14 echipe”, a declarat preşedintele FFU, Anatoli Konkov, într-o conferinţă de presă. Vadim Novinski, proprietarul clubului Sevastopol, clasat pe locul 9 în ediţia 2013/2014 a campionatului Ucrainei, a decis din motive politice să retragă din campionat echipa din Crimeea, peninsulă alipită Rusiei. De asemenea, Stal Alcevsk a trebuit să renunţe la participarea în primul eşalon din Ucraina, din motive financiare. Campioana en titre a Ucrainei este echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu.

ZENGA AR PUTEA DEVENI SELECŢIONERUL NAŢIONALEI SERBIEI

Fostul antrenor al echipelor bucureştene Steaua şi Dinamo, Walter Zenga, este aproape să devină selecţionerul naţionalei Serbiei. Fostul mare portar italian are experienţă în ţara vecină: a antrenat Steaua Roşie Belgrad în perioada 2005-2006, câştigând un titlu de campion şi Cupa Serbiei. După plecarea lui Sinisa Mihajlovic la Sampdoria, pe banca tehnică a naţionalei a fost instalat ca interimar Ljubinko Drulovic. Fără vreo experienţă importantă ca antrenor, fostul jucător al lui Porto nu va fi păstrat în funcţie, iar una dintre variantele cele mai vehiculate este cea a aducerii lui Zenga. Italianul şi-a încheiat contractul cu Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), iar acum este tentat să îşi reînceapă munca în Europa.

ABIDAL ŞI CARVALHO ŞI-AU PRELUNGIT CONTRACTELE CU AS MONACO

Site-ul oficial al clubului AS Monaco a anunţat că Eric Abidal şi Ricardo Carvalho şi-au prelungit contractele cu clubul francez. Carvalho a venit de la Real Madrid în vara lui 2013 şi a semnat atunci un contract valabil pe un an, la fel ca şi Eric Abidal, venit tot în vara lui 2013, dar de la FC Barcelona. „AS Monaco este încântată să anunţe extensia contractelor pe un an cu Eric Abidal şi Ricardo Carvalho. Aceştia vor rămâne la club până în vara lui 2015”, se afirmă pe site-ul oficial al clubului. AS Monaco a terminat pe locul 2 în campionat, la nouă puncte în spatele lui PSG, iar clubul va evolua în Champions League sezonul următor.

VICTOR VALDES NU MAI ESTE DORIT DE AS MONACO

Clubul francez AS Monaco a renunţat la achiziţionarea portarului spaniol Victor Valdes, aflat la final de contract cu FC Barcelona şi victima unei rupturi la ligamentele încrucişate de la genunchiul drept, în luna martie. Valdes a picat testele medicale şi rămâne liber de contract, după ce nu a reuşit să îi convingă pe oficialii vicecampioanei din Ligue 1 nici la a doua încercare. Monegascii îi pregătiseră lui Valdes un contract pe trei ani, însă picarea testelor medicale i-a închis definitiv uşa la formaţia din Principat, cele două părţi rupând precontractul semnat în primăvară. „E accidentat şi am renunţat la transfer“, a anunţat vicepreşedintele lui AS Monaco, Vadim Vasyliev. Accidentarea suferită în martie a fost cea care i-a dat planurile peste cap goalkeeperului care a petrecut 19 ani pe „Nou Camp“. Lui Valdes i-a expirat contractul cu FC Barcelona pe 30 iunie, iar catalanii au adus doi portari în locul său: Marc-Andre Ter Stegen şi Claudo Bravo.

PORTUGHEZUL NUNO, NOUL ANTRENOR AL VALENCIEI

Fostul portar portughez Nuno Espirito Santo este noul antrenor al echipei Valencia, contractul său fiind valabil până la 30 iunie 2015, cu posibilitate de prelungire cu un sezon, în funcţie de performanţe, a anunţat, joi, clubul spaniol. Nuno, în vârstă de 40 de ani, a antrenat în ultimele două sezoane echipa Rio Ave. El îi succede la Valencia argentinianului Antonio Pizzi, demis marţi, după doar şase luni de colaborare.

RUBEN PEREZ, ÎMPRUMUTAT LA FC TORINO

Oficialii clubului Atletico Madrid au decis să-l cedeze, sub formă de împrumut, pe mijlocaşul Ruben Perez la echipa FC Torino. Perez, în vârstă de 25 de ani, este un fost internaţional spaniol de tineret şi a fost achiziţionat de Atletico Madrid în 2009, dar a jucat doar un meci pentru campioana Spaniei, apoi fiind împrumutat la Deportivo La Coruna, Getafe, Betis Sevilla şi Elche. Perez este al doilea jucător transferat de FC Torino în această vară după mijlocaşul Antonio Noverino de la AC Milan.

FC LIVERPOOL L-A TRANSFERAT PE EMRE CAN

Jucătorul german Emre Can, în vârstă de 20 de ani, a fost transferat de gruparea engleză FC Liverpool, care a plătit 12 milioane de euro clubului Bayer Leverkusen. Can este al treilea transfer al verii pentru FC Liverpool, după cele ale lui Rickie Lambert şi Adam Lallana de la Southampton. “Liverpool este un club mare, iar fanii sunt printre cei mai buni din lume. Abia aştept primul meci pentru a călca pentru prima oară pe „Anfield“. Vreau să mulţumesc managerului Brendan Rodgers pentru că a avut încredere în mine şi mi-a permis să joc aici. A fost uşor să aleg să semnez cu FC Liverpool, pentru că am vorbit cu managerul, iar el m-a convins că mă doreşte la club”, a spus Can, pentru site-ul oficial al clubului. Can a înscris patru goluri în cele 39 de meciuri disputate în sezonul trecut pentru Bayer Leverkusen.

GUINEEA ECUATORIALĂ, DESCALIFICATĂ DIN PRELIMINARIILE CAN 2015

Reprezentativa Guineei Ecuatoriale a fost descalificată, joi, de Confederaţia Africană de Fotal (CAF), din preliminariile Cupei Africii pe Naţiuni (CAN) 2015, deoarece a aliniat un jucător care nu era eligibil. “Naţionala Mauritaniei s-a calificat în următorul tur preliminar al CAN 2015 şi echipa Guineei Ecuatoriale este considerată eliminată”, se arată într-un comunicat al CAF. Mauritania, care a întâlnit Guineea Ecuatorială în data de 17 mai, la Nouakchott, în prima manşă a turului 1 preliminar, şi-a manifestat reticenţa cu privire la mai mulţi jucători din Guineea Ecuatorială. Printre jucătorii respectivi se numără şi Thierry Fidieu Tazemeta, de origine cameruneză, dar care este şi cetăţean al Guineei Ecuatoriale. Potrivit CAF, trecerea sa de la echipa Camerunului la selecţionata Guineei Ecuatoriale nu a fost conformă cu regulamentele FIFA. Federaţia din Guineea Ecuatorială ar fi trebuit să trimită la Comisia FIFA pentru statutul jucătorilor o solicitare în scris şi motivată pentru a obţine trecerea fotbalistului la altă selecţionată, ceea ce nu s-a întâmplat.