DURU NU VA FI SCHIMBAT DIN FUNCŢIA DE DIRECTOR DE LICENŢIERE

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că directorul de licenţiere Viorel Duru nu va fi schimbat din funcţie în urma deciziei TAS care dă dreptul formaţiei Rapid să evolueze în Liga 1, precizând însă că toţi membrii Comisiei de Apel vor fi demişi. Oficialul federaţiei a precizat că instituţia pe care o conduce nu va mai ajunge să se judece la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, fiind la fel de categoric şi în ceea ce priveşte un câştig de cauză în ceea ce priveşte intenţia clubului CSM Rm. Vâlcea de a apela la o judecată la Lausanne, în cazul promovării CS Universitatea Craiova. Burleanu se bucură pentru revenirea echipei Rapid în prima ligă în urma deciziei TAS, considerând că valoarea campionatului va creşte astfel. Gruparea FC Rapid Bucureşti a câştigat luni, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, litigiul cu Federaţia Română de Fotbal, forul de la Lausanne acordând licenţa clubului giuleştean pentru ediţia 2014-2015 a Ligii 1. De asemenea, FRF a fost obligată de TAS la plata unor despăgubiri către FC Rapid în valoare de 12.000 de franci elveţieni, reprezentând taxe de judecată. Managerul general al CSM Rm. Vâlcea, Lucian Munteanu, a declarat, tot luni, că va ataca la Comisia de Disciplină decizia Adunării Generale privitoare la afilierea definitivă şi acordarea dreptului de promovare a echipei CS U. Craiova, fiind dispus să solicite o rezolvare şi la TAS. Burleanu a mai declarat că federaţia ar putea să îl susţină pe Mircea Sandu pentru ocuparea în continuare a funcţiei de membru în Comitetul Executiv al UEFA în cazul în care acesta renunţă unilateral la contractul de rentă viageră. Tot ieri, Burleanu a anunţat că intenţionează să recupereze primele încasate de fosta conducere a FRF în urma câştigării procesului cu Loteria Română.

IOVAN A DAT DOVADĂ DE INCOMPETENŢĂ

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a afirmat că Ştefan Iovan a dat dovadă de incompetenţă ca selecţioner al naţionalei Under 19 şi că s-ar fi aşteptat ca fostul căpitan al Stelei de la Sevilla să fi demisionat după ratarea calificării la CE. „În momentul în care vine cineva şi îţi spune că nu mai doreşte să continue cu tine în funcţia respectivă, mi s-ar părea de bun simţ să fii tu persoana care înţelege acest mesaj şi să faci un pas înapoi. Nu am ţinut şi nu ţin cu tot dinadinsul să dau pe cineva afară. În schimb, sunt tributar principiului că rămâne doar cine este competent. Nu poţi să mai ţii o persoană care dovedeşte incompetenţă, aşa cum domnul Iovan a demonstrat-o. Am fost în tribune. În momentul în care echipa naţională pierde cu 0-5 în faţa Austriei, care nu reprezintă un nume important în fotbal, cred că asemenea situaţii nu pot rămâne fără o reacţie. Ce ar trebui să fac cu domnul Iovan, dacă nu se ridică la nivelul aşteptărilor noastre? Poate îl angajaţi dumneavoastră în presă”, a spus Burleanu. Echipa naţională a României Under 19, antrenată de Iovan, a ratat calificarea la turneul final al Campionatului European după ce a încheiat pe poziţia a treia grupa a VI-a a Turului de Elită desfăşurat la Centrul de Fotbal Mogoşoaia. România a înregistrat în cele trei partide două înfrângeri, 0-5 cu Austria şi 1-3 cu Rusia, şi o victorie, 3-0 cu Norvegia.

ROMÂNIA VREA SĂ ORGANIZEZE CE DE FUTSAL DIN 2017

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, în cazul în care noua Sală Polivalentă din Bucureşti nu va fi gata la timp, România ar fi capabilă totuşi să organizeze Campionatul European de Futsal din 2017, dar în oraşul Cluj. „Suntem pregătiţi. Am avut discuţii cu primarul Capitalei în ceea ce priveşte construcţia noii săli, care va fi gata la finalul anului 2016. Din ce am înţeles, până la sfârşitul acestui an va demara construcţia sălii, astfel încât să putem găzdui acest eveniment în Bucureşti. Dacă nu, suntem pregătiţi, fiindcă tot în toamna acestui an vom avea o nouă sală la Cluj, de peste 8.000 de locuri, care poate găzdui un asemenea eveniment”, a declarat Burleanu.

CFR CLUJ A TRANSFERAT UN MIJLOCAŞ BRAZILIAN

CFR Cluj a anunţat transferul mijlocaşului brazilian Christian da Silva Fiel, de la Gremio Esportivo Anapolis. În vârstă de 25 de ani, Christian da Silva Fiel a evoluat în prima parte a sezonului trecut, sub formă de împrumut, la APOEL Nicosia. CFR va susţine în această săptămână un stagiu de pregătire în Ungaria, urmând să dispute trei partide amicale, cu Puskas FC (miercuri), Gyori ETO (vineri) şi Kecskemeti TE (duminică).

SCHWARZER ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU CHELSEA

Portarul australian Mark Schwarzer, în vârstă de 41 de ani, şi-a prelungit contractul cu echipa Chelsea Londra pentru încă un sezon, a anunţat „L’Equipe“. Internaţionalul australian a beneficiat în finalul sezonului trecut de accidentarea lui Petr Cech şi a apărat în semifinalele Ligii Campionilor, în dubla manşă pierdută în faţa spaniolilor de la Atletico Madrid. Mark Schwarzer, care a participat cu naţionala Australiei la Cupa Mondială, a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Marconi Stallions, Dynamo Dresda, FC Kaiserslautern, Bradford City, Middlesbrough şi Fulham.

LAZIO ROMA L-A ACHIZIŢIONAT PE MIJLOCAŞUL MARCO PAROLO

Preşedintele clubului Lazio Roma, Claudio Lotito, a anunţat, luni seară, achiziţionarea mijlocaşului echipei FC Parma, Marco Parolo, informează site-ul oficial al UEFA. „Totul este stabilit, vom depune contractul cu Parolo după ce va efectua vizita medicală. După ce i-am prelungit contractul lui Antonio Candreva şi i-am achiziţionat pe Dusan Basta şi Filip Djordjevic, aducerea lui Parolo completează mozaicul pentru sezonul viitor. M-am ţinut de promisiuni”, a declarat Lotito. Marco Parolo, care a mai evoluat la formaţiile Como, Pistoiese, Foligno, Hellas Verona şi Cesena, a marcat 11 goluri în 72 de partide jucate în Serie A pentru FC Parma. În vârstă de 29 de ani, Parolo a evoluat în două meciuri pentru naţionala Italiei la turneul final al Cupei Mondiale.

RAKITIC A SEMNAT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Mijlocaşul croat Ivan Rakitic, care a evoluat ultima dată la echipa FC Sevilla, a efectuat, ieri, vizita medicală şi a semnat contractul pe cinci sezoane cu formaţia FC Barcelona, informează „Gazzetta dello Sport“. Rakitic va purta la Barcelona tricoul cu numărul 4, care în ultimele trei sezoane a fost îmbrăcat de Cesc Fabregas, cedat în această vară la Chelsea Londra. În vârstă de 26 de ani, Rakitic a mai evoluat în cariera sa la echipele FC Basel şi Schalke 04 Gelsenkirchen. Tot ieri, Rakitic a fost prezentat oficial de gruparea catalană, a anunţat site-ul oficial al clubului. Tricoul cu numărul 4 a mai fost purtat la FC Barcelona de Ronald Koeman, Josep Guardiola, Patrick Andersson sau Rafa Marquez.

LALLANA A SEMNAT CU FC LIVERPOOL

FC Liverpool a realizat al doilea transfer din intersezon, anunţând achiziţionarea mijlocaşului englez Adam Lallana. Primul transfer fusese cel al atacantului Rickie Lambert, venit de la Southampton, de unde a fost cumpărat şi Lallana. Suma de transfer plătită pentru Lallana nu a fost dezvăluită, dar media britanică speculează că aceasta s-ar ridica la 25 de milioane de lire sterline, aproximativ 31 de milioane de euro. Lallana (26 de ani) a adunat 235 de meciuri în Premier League pentru Southampton, marcând 48 de goluri, şi a avut o contribuţie importantă la prestaţia echipei în sezonul precedent, în care Southampton a încheiat pe locul 8, cel mai înalt atins în Premier League. Forma lui excelentă i-a adus şi convocarea la echipa naţională, el jucând în toate cele trei meciuri disputate de selecţionata din Albion la CM 2014. Adam Lallana a mai evoluat la Southampton şi Bournemouth, iar în cei şapte ani petrecuţi la Southampton, a înscris 58 de goluri în 250 de partide. Liverpool este foarte aproape de realizarea unui al treilea transfer în această vară, ajungând deja la un acord cu Bayer Leverkusen pentru achiziţionarea lui Emre Can. Southampton pierde un al treilea jucător în această vară, după ce şi fundaşul Luke Shaw a fost vândut la Manchester United. Şi antrenorul „Sfinţilor” din sezonul precedent, Mauricio Pochettino, a părăsit echipa, semnând cu Tottenham Hotspur.

ROY KEANE, ANTRENOR SECUND LA ASTON VILLA

Antrenorul secund al selecţionatei Irlandei, Roy Keane, va ocupa o poziţie similară la formaţia Aston Villa, el urmând să-l ajute pe Paul Lambert, informează „Daily Mail“. La reprezentativa Irlandei, Keane este asistentul lui Martin O’Neill. „Sunt încântat să mă alătur echipei şi abia aştept provocările care vor veni. Le sunt recunoscător atât clubului Aston Villa, cât şi Federaţiei Irlandeze de Fotbal, pentru că mi-au oferit această ocazie”, a declarat Roy Keane pentru site-ul oficial al clubului. Keane a pregătit formaţiile Sunderland (2006-2008) şi Ipswich Town (2009-2011), iar din 2013 este antrenor secund la echipa naţională a Irlandei.

KEVIN-PRINCE BOATENG AR VREA SĂ REVINĂ LA AC MILAN

Plecat la începutul sezonului trecut de la AC Milan, ghanezul Kevin Prince Boateng spune că i-ar plăcea să revină „acasă”, la Milano: „Sunt în continuare un mare fan al lui AC Milan. Mi-ar plăcea să revin într-o zi, în fotbal nu se ştie niciodată. Pentru mine, Milan este casa mea, am petrecut acolo trei ani”, a mai declarat actualul jucător al nemţilor de la Schalke 04 Gelsenkirchen. 10 milioane de euro a plătit Schalke pentru transferul lui Boateng, a cărui cotă de piaţă este acum de 15 milioane de euro. Boateng l-a încurajat pe noul antrenor al milanezilor, Filippo Inzaghi, şi speră că fostul său coechipier va fi lăsat să readucă Milanul în topul fotbalului european. „El are nevoie de mult noroc şi de foarte mult timp. Îi doresc numai bine. Nu vreau să mai văd Cupele Europene fără AC Milan”, a spus ghanezul. După un sezon foarte slab, gruparea milaneză s-a clasat pe locul 8 în Serie A şi a ratat calificarea pentru viitoarea ediţie a Cupelor Europene, pentru prima oară după sezonul 1998-1999!

MICHAEL LAUDRUP VA ANTRENA CAMPIOANA QATARULUI

Tehnicianul danez Michael Laudrup, demis în luna februarie de formaţia Swansea City, va antrena în sezonul viitor echipa Lekhwiya, a anunţat clubul din Qatar. Laudrup, în vârstă de 50 de ani, îl va înlocui la Lekhwiya, campioana Qatarului, pe tehnicianul belgian Eric Gerets. Antrenorul danez a declarat că nu ştie dacă va mai antrena vreo echipă după ce îşi va încheia contractul în Qatar. „Nu pot să spun dacă Lekhwiya este ultimul sau penultimul club la care voi antrena, dar sunt în faza finală a acestui proiect. Nu ştiu cât voi sta în Qatar, poate doi, poate trei sau patru ani”, a spus Laudrup, care a mai pregătit în cariera sa formaţiile Brondby IF, Getafe, Spartak Moscova şi Real Mallorca. Tehnicianul danez va fi adversar în campionatul Qatarului cu Dan Petrescu, care va antrena echipa Al Arabi.