FC FARUL AŞTEAPTĂ DECIZIA OFICIALĂ A FRF

În şedinţa Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), desfăşurată ieri, s-a luat în discuţie propunerea semnată de 19 echipe din liga secundă, conform căreia în Liga a II-a să existe două serii a câte 16 echipe. Chiar dacă nu s-a anunţat oficial o decizie, se pare că s-a ajuns la un acord, dar oficialii federaţiei se feresc să dea un verdict clar pentru a nu afecta sezonul în curs. Luarea acestei decizii ar favoriza echipa FC Farul Constanţa, aflată pe ultimul loc în play-out-ul Seriei 1. O hotărâre oficială va fi luată în cadrul Adunării Generale a FRF, programată la 24 mai.

FRF A ÎNCEPUT TRANSMITEREA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ PENTRU EURO 2020

Preşedintele de onoare al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat, ieri, că forul român a început transmiterea la UEFA a dosarului de candidatură a oraşului Bucureşti pentru organizarea unor meciuri din cadrul Campionatului European din 2020. Fostul şef al FRF a precizat că România are şanse importante de a primi organizarea unor meciuri din cadrul EURO 2020, care va fi organizat în 13 oraşe europene diferite. Dosarele de candidatură vor fi depuse până cel târziu la 25 aprilie 2014, iar Comitetul Executiv al UEFA va alege cele 13 oraşe în septembrie 2014. Pachetele oferite pentru eventualele candidaturi sunt în număr de 13, 12 dintre ele cuprinzând trei meciuri din faza grupelor şi unul din optimi sau din sferturi, în timp ce un pachet include semifinalele şi finala. Fiecare ţară desemnată organizatoare poate găzdui meciuri din cadrul EURO 2020 pe un singur stadion. Federaţiile interesate pot prezenta cel mult două candidaturi, una pentru pachetul special, iar alta pentru pachetul obişnuit, şi pot prezenta acelaşi oraş pentru cele două pachete sau două oraşe diferite. Vor fi acceptate şi candidaturi ce includ stadioane în stadiu de proiect, cu condiţia ca lucrările de construcţie să înceapă cel târziu în 2016.

CEREREA FC U. CRAIOVA DE SUSPENDARE A INTRĂRII ÎN FALIMENT, RESPINSĂ DE CURTEA DE APEL

Curtea de Apel Braşov a respins, ieri, cererea FC Universitatea Craiova de suspendare a hotărârii Tribunalului Braşov din 9 aprilie, până la soluţionarea recursului privind intrarea în procedura de faliment a grupării oltene. Patronul clubului, Adrian Mititelu, a declarat, ieri, că recursul se va judeca în luna iunie. FC Universitatea Craiova, cvadruplă campioană a României, a intrat în procedura de faliment, Tribunalul Braşov respingând, la 9 aprilie, planul de reorganizare în dosarul de insolvenţă al grupării oltene. „Instanţa a infirmat planul de reorganizare impus de debitoarea SC FC U. Craiova SA şi a dispus începerea procedurii de intrare în faliment, numind în calitate de lichidator judiciar provizoriu Asociaţia de Insolvenţă SPRL Bucureşti. De asemenea, Tribunalul Braşov a stabilit data de 17 septembrie pentru continuarea procedurii”, se arată în soluţia Tribunalului Braşov. Mititelu a atacat hotărârea la Curtea de Apel Braşov şi a solicitat suspendarea deciziei până la soluţionarea recursului. Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a luat act, în şedinţa sa din 3 aprilie, de decizia de retragere din toate competiţiile a echipelor FC Universitatea Craiova, grupare finanţată de Adrian Mititelu.

SUSPENDĂRI ŞI AMENZI PENTRU DANI COMAN ŞI LAZĂR

Portarul formaţiei Astra Giurgiu, Dănuţ Coman, a fost suspendat trei partide şi amendat cu 7.500 de lei, în timp ce mijlocaşul dinamovist Valentin Lazăr a primit o suspendare de două partide şi o amendă de 6.800 de lei în urma incidentelor de la finalul partidei de duminică, dintre Dinamo Bucureşti şi Astra Giurgiu. Totodată, mijlocaşul Onduku Gomo (Concordia Chiajna), eliminat în meciul cu FC Braşov, a fost sancţionat cu suspendare pentru două jocuri şi o penalitate de 3.000 lei.

CEHIA ŞI POLONIA ŞI-AU RETRAS CANDIDATURILE PENTRU EURO 2020

Federaţia Cehă de Fotbal (FACR) a anunţat, ieri, că şi-a retras candidatura pentru organizarea de meciuri la Campionatul European din 2020, după refuzul municipalităţii oraşului Praga de garanta proiectul care include renovarea stadionului. „FACR a decis să nu mai candideze la organizarea Euro 2020. Decizia Primăriei din Praga de a nu garanta proiectul va aduce pierderi pentru oraş, pentru suporteri şi pentru fotbalul ceh”, se arată într-un comunicat al FACR. Forul ceh dorea ca oraşul Praga să găzduiască trei meciuri din faza grupelor şi o partidă din optimile de finală ale EURO 2020. Municipalitatea din Praga a respins, marţi, ca incomplet proiectul propus de FACR, care includea renovarea stadionului „Eden“, pe care joacă formaţia Slavia Praga, şi creşterea capacităţii la 30.000 de locuri. Şi Federaţia Poloneză de Fotbal (PZPN) a anunţat, ieri, că şi-a retras candidatura pentru organizarea de meciuri din cadrul EURO 2020. „Am apreciat că şansele noastre pentru a obţine organizarea de meciuri sunt minime”, a declarat Zbigniew Boniek, preşedintele federaţiei, citat de agenţia PAP. PZPN propusese două stadioane pentru EURO 2020, la Varşovia şi Chorzow. Polonia a mai găzduit, alături de Ucraina, EURO 2012.

ESPANYOL VA RENUNŢA LA TORJE

Mijlocaşul Gabriel Torje nu va fi păstrat de gruparea Espanyol Barcelona, el urmând să revină, la finalul acestei ediţii de campionat, la clubul Udinese, de unde a fost împrumutat, informează presa spaniolă. „Torje nu a reuşit să îndeplinească un rol important în echipă, astfel că el se va prezenta la Udinese la 30 iunie”, a scris sport.es. În vârstă de 24 de ani, Torje a fost achiziţionat de Udinese în vara anului 2011, de la Dinamo Bucureşti. În sezonul 2012-2013, Torje a fost împrumutat la Granada, pentru care a marcat trei goluri în 34 de meciuri jucate în Primera Division. Vara trecută, el a fost, din nou, împrumutat de Udinese la Espanyol. Torje a evoluat la Espanyol doar în 11 partide în Primera Division. Internaţionalul român mai are contract cu Udinese până în 2016.

OLĂROIU A RATAT CALIFICAREA ÎN OPTIMILE LC ASIEI

Echipa Al Ahli (Emiratele Arabe Unite), antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor Asiei, după ce a încheiat pe locul 3 în Grupa D a competiţiei. În ultima etapă a Grupei D, Al Ahli a fost învinsă de Al Sadd, din Qatar, scor 2-1. În celălalt meci al Grupei D, echipa saudită Al Hilal a învins formaţia iraniană Sepahan, scor 1-0. Clasamentul final al grupei este următorul: 1. Al Hilal 9p, 2. Al Sadd 8p, 3. Al Ahli 7p, 4. Sepahan 7p.

CECH VA LIPSI PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Portarul ceh al echipei Chelsea Londra, Petr Cech, nu va mai juca în acest sezon, după ce s-a accidentat la umăr, marţi seară, în meciul cu Atletico Madrid, scor 0-0, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor, a declarat antrenorul Jose Mourinho. „Sezonul este încheiat pentru Cech. Nu-mi cereţi mai multe detalii, dar vă pot spune că nu va mai juca în acest sezon”, a afirmat Mourinho la conferinţa de presă. Cech s-a accidentat în min. 18, după un contact cu mijlocaşul Koke, şi a fost înlocuit cu australianul Mark Schwarzer, în vârstă de 41 de ani. Mai mult, şi căpitanul John Terry a fost schimbat în min. 73, după ce s-a accidentat la gleznă. „Sper să-l avem disponibil în cazul în care vom ajunge în finala Ligii Campionilor, din 24 mai”, a precizat Mourinho. Pe lângă Cech şi Terry, Mourinho nu-i va putea folosi în meciul retur cu Atletico Madrid pe mijlocaşii John Obi Mikel şi Frank Lampard, ambii suspendaţi. Partida retur se va disputa la 30 aprilie, pe arena “Stamford Bridge” din Londra.

SCHOLES, SECUNDUL LUI GIGGS LA MANCHESTER UNITED

Gruparea engleză Manchester United a anunţat ieri, pe contul de Twitter, că fostul mijlocaş al echipei, Paul Scholes, este noul antrenor secund al grupării engleze, el urmând să-l ajute pe interimarul Ryan Giggs. „Este minunat să-l vezi pe Paul Scholes aici, la baza de antrenament, ajutându-i pe Ryan Giggs, Nicky Butt şi Phil Neville”, a anunţat gruparea engleză. Mijlocaşul galez Ryan Giggs va asigura interimatul pe banca tehnică a echipei Manchester United, după plecarea tehnicianului David Moyes. În vârstă de 40 de ani, Giggs a debutat la United în martie 1991, iar în acest sezon a fost jucător şi antrenor secund. Clubul Manchester United a anunţat, ieri, că David Moyes nu mai este antrenorul formaţiei. Moyes a fost adus la United la începutul sezonului, după ce Alex Ferguson a decis să se retragă din activitate. Antrenorul scoţian în vârstă de 50 de ani semnase un contract pe şase ani. Manchester United se află în prezent pe locul 7 în clasamentul campionatului Angliei şi riscă să rateze, în sezonul viitor, participarea în Cupele Europene, pentru prima dată după 1990.

PIERDERI ENORME PENTRU MANCHESTER UNITED

Manchester United va înregistra pierderi de 50 de milioane de euro după ce va rata, pentru prima dată în ultimii 18 ani, calificarea în Liga Campionilor. Echipa de pe „Old Trafford“ deţine recordul de 18 participări consecutive, din sezonul 1996-1997 şi până în cel actual, în care a ajuns până sferturi. „Diavolii Roşii” sunt în acest moment pe locul 7 în clasament, la 13 puncte de poziţia a patra, ocupată de Arsenal Londra. În campionatul englez mai sunt de jucat trei etape. În urma rezultatelor slabe din acest an competiţional, Manchester United a părăsit pentru prima dată podiumul celor mai bogate echipe din lume, ocupat acum de Real Madrid, FC Barcelona şi Bayern München. De asemenea, lipsa rezultatelor a dus la pierderi de peste 300 de milioane de euro la bursa din New York. În cazul în care nu s-ar fi calificat în primăvara Ligii Campionilor din acest an, United ar mai fi înregistrat un minus de aproximativ 35 de milioane de euro în buget. În aceste condiţii, lipsa din cea mai importantă competiţie intercluburi din sezonul următor va atrage pierderi şi mai mari, de peste 50 de milioane de euro.

KLOPP O REFUZĂ PE MANCHESTER UNITED

Antrenorul echipei germane Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, nu este interesat de postul de manager al formaţiei engleze Manchester United, devenit vacant după ce David Moyes a fost demis marţi. Suporterii lui United au iniţiat, pe o reţea de socializare, un sondaj de opinie, în care rezultatul a fost că fanii l-ar dori la echipă pe Klopp, considerat alegerea ideală pentru reconstrucţia inevitabilă care va urma sezonului catastrofal 2013-2014. „Manchester United este un club foarte mare şi mă onorează faptul că se pomeneşte numele meu alături de al său. Totodată, mă simt foarte apropiat de fanii săi extraordinari. În acest moment însă, contractul meu cu Borussia Dortmund şi angajamentul pe care îl am faţă de oamenii de aici nu pot fi rupte”, a declarat germanul, care mai are contract cu Dortmund până în 2018, pentru cotidianul englez „The Guardian“. Principalul favorit la succesiunea lui Moyes este Louis van Gaal, selecţionerul Olandei, despre care presa britanică susţine că deja ar fi fost contactat de oficialii lui MU.

BECKHAM CONTINUĂ ACTELE DE CARITATE ÎN CHINA

Fostul fotbalist David Beckham continuă actele de caritate în China. Împreună cu soţia sa, Victoria, şi cu ajutorul unei fundaţii de binefacere, el a alocat bani pentru dezvoltarea fotbalului pentru copii şi tineret în ţara asiatică. Beckham a donat o maşină Jaguar şi şase tricouri ale sale pentru o licitaţie de binefacere în timpul unei vizite în China, în luna iunie a anului trecut. Din această licitaţie s-au adunat 415.000 de dolari. O fundaţie de caritate din China împreună cu Beckham au decis să utilizeze banii pentru „Fondul de fotbal pentru tineret sprijinit de David Beckham”. Anul trecut, englezul a fost numit ambasador al fotbalului în campionatul Chinei, după ce competiţia a avut de suferit din cauza unor meciuri trucate. Fundaţia sprijinită de Beckham a alocat deja 161.000 de dolari pentru dezvoltarea fotbalului pentru copii în regiunea Xinjiang din vestul Chinei.

TERRY VA JUCA ŞI ÎN SEZONUL VIITOR LA CHELSEA

Fundaşul central al lui Chelsea Londra, John Terry, va juca şi în sezonul viitor la clubul din capitala Angliei. Anunţul a fost făcut de antrenorul secund al formaţiei britanice, Steve Holland, care a declarat că părţile au ajuns deja la un acord verbal. Conform presei engleze, şefii lui Chelsea ar fi de acord să îl mai ţină pe Terry încă un an, însă dacă salariul fundaşului va fi înjumătăţit. În prezent, căpitanul londonezilor primeşte anual 9,5 milioane de euro, iar noua ofertă i-ar asigura cinci milioane de euro pentru sezonul viitor. Terry joacă la Chelsea din 1995. De atunci, el a susţinut 617 meciuri şi a cucerit 14 trofee. Terry, care va împlini anul acesta 34 de ani, este unul dintre cei mai importanţi jucători din apărarea lui Chelsea. Cu toate că în sezonul trecut părea că va fi dat afară, fundaşul central a primit oferta de a semna un nou contract. John Terry a mai jucat în cariera sa la echipele West Ham United şi Nottingham Forest.

INTERZICEREA LA TRANSFERURI ÎMPOTRIVA BARCELONEI A FOST SUSPENDATĂ

FC Barcelona a înaintat un memoriu împotriva deciziei Comisiei de Disciplină a FIFA de a-i interzice clubului catalan să efectueze transferuri în următoarele două perioade de mercato, Comisia de Apel hotărând suspendarea sentinţei până se va pronunţa. Preşedintele Comisiei de Apel a FIFA, Larry Mussenden, susţine că instanţa pe care o conduce nu are posibilitatea de a lua o decizie într-un timp atât de scurt, astfel încât un eventual apel al clubului la TAS să poată fi efectuat până la startul următoarei perioade de transferuri, care începe la 1 iulie. Astfel, Comisia de Apel a FIFA a admis cererea de suspendare a efectelor deciziei Comisiei de Disciplină.

NURNBERG ŞI-A DEMIS ANTRENORUL

Tehnicianul olandez Gertjan Verbeek a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei FC Nurnberg, după ce a înregistrat opt înfrângeri în ultimele nouă meciuri, a anunţat, ieri, clubul german. Odată cu Verbeek a fost concediat şi antrenorul secund Raymond Libregts. „După seria de înfrângeri am decis să luăm măsuri şi l-am demis pe antrenorul Gertjan Verbeek. Situaţia noastră în clasament este precară, dar mai sunt trei etape şi vom încerca să ne salvăm de la retrogradare”, a declarat Martin Bader, managerul grupării din Nurnberg. De pregătirea echipei se vor ocupa Roger Prinzen, antrenorul echipei de tineret a clubului, şi Marek Mintal. În vârstă de 51 de ani, Verbeek a fost numit la conducerea echipei FC Nurnberg în octombrie 2013, când l-a înlocuit pe Michael Wiesinger. Cu trei etape înainte de finalul sezonului în Bundesliga, FC Nurnberg se află pe penultimul loc, cu 26 de puncte, la un punct în urma formaţiei Hamburger SV, care se află pe loc de baraj pentru rămânerea în prima divizie.

ABOU DIABY A JUCAT DUPĂ UN AN DE ABSENŢĂ

Abou Diaby, mijlocaşul echipei Arsenal Londra, care nu a mai jucat din martie 2013 din cauza unei accidentări la ligamente, a evoluat 45 de minute, marţi seară, pentru formaţia de tineret şi este complet restabilit, a anunţat, ieri, antrenorul Arsene Wenger. „El nu a mai jucat de un an, dar din punct de vedere fizic este pregătit complet. Toată lumea contează pe el şi este complet restabilit”, a declarat Wenger. Marţi, internaţionalul francez în vârstă de 27 de ani a jucat cu echipa Under 21 de la Arsenal în meciul cu Chelsea Londra, scor 1-2. Abou Diaby nu mai evoluase de la 16 martie 2013, de la meciul cu Swansea, scor 2-0.

DINAMO ZAGREB A CÂŞTIGAT AL NOUĂLEA TITLU CONSECUTIV

Dinamo Zagreb şi-a asigurat al nouălea titlu consecutiv de campioană a Croaţiei, după ce a învins pe teren propriu, scor 5-0, echipa Hrvatski Dragovoljac. Datorită acestei victorii, Dinamo are un avans de 14 puncte faţă de HNK Rijeka şi nu mai poate fi ajunsă, cu patru etape înainte de final. Acesta este al 16-lea titlu obţinut de Dinamo Zagreb în 23 de ediţii ale campionatului Croaţiei.