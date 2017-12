CALLATIS STĂ ÎN PRIMA ETAPĂ DIN PLAY-OUT

Vineri, de la ora 17.00, în Liga a III-a la fotbal sunt programate primele meciuri din play-off şi play-out. După ce a ocupat locul 8 în sezonul regulat, ACS Callatis 2012 Mangalia va evolua în play-out, însă în prima etapă nu joacă, pentru că adversara ei, Progresul Cernica, s-a retras din campionat. Celelalte meciuri din program sunt Conpet Cireşu - Rapid Feteşti şi Oţelul II Galaţi - Sporting Lieşti. În clasamentul separat din play-out, Callatis are 22 de puncte, fiind urmată de Cireşu 15p, Lieşti şi Galaţi - câte 14p fiecare, Feteşti 11p şi Cernica 9p. Meciurile din play-off sunt CS Voluntari - Dunărea Călăraşi, CS Afumaţi - Gloria Popeşti-Leordeni şi CS Ştefăneşti - Viitorul Axintele.

ROMÂNIA - CEHIA 4-2, LA TURNEUL DE DEZVOLTARE UEFA UNDER 16

Echipa naţională de fotbal Under 16 a României a învins joi, cu scorul de 4-2, reprezentativa similară a Cehiei, în primul meci de la turneul de dezvoltare UEFA, care se desfăşoară în apropiere de Belgrad, informează site-ul oficial al FRF. Golurile tricolorilor au fost marcate de Florin Coman (min. 6), Robert Grecu (min. 37 şi 73) şi Andrei Ciobanu (min. 70), toţi componenţi ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. De la Academia Hagi au mai jucat Tiberiu Căpuşă, Szabolcs Kilyen şi Ianis Hagi. În meciul de joi, selecţionerul Florin Răducioiu a folosit următoarea formulă de echipă: Poiană - Motreanu, Fridrich (70 Căpuşă), Gîsa (57 Tănase), Kilyen - Oaidă, Costache, Ianis Hagi - Mihalcea (57 Ciobanu), Grecu, Coman. Următorul meci al naţionalei U16 a României va avea loc vineri, de la ora 15.00, împotriva Bulgariei, iar ultimul joc se va disputa duminică, de la ora 13.00, împotriva Serbiei.

LIGA A II-A LA FOTBAL

Vineri sunt programate meciurile din prima etapă a play-off-ului şi play-out-ului Seriei a 2-a a Ligii a II-a la fotbal, după următorul program: play-off - ora 12.00: CS U. Craiova - FC Olt; ora 17.00: Gloria Bistriţa - CSM Rm. Vîlcea; ora 19.00: ASA Tg. Mureş - Metalul Reşiţa. Clasament play-off: 1. CS U. Craiova 17p, 2. Gloria Bistriţa 16p, 3. ASA Tg. Mureş 15p, 4. Metalul Reşiţa 13p, 5. CSM Rm. Vîlcea 12p, 6. FC Olt 9p; play-out - ora 17.00: CS Mioveni - Minerul Motru, FC Bihor - UTA. Meciul Olimpia Satu Mare - FC U. Craiova va fi omologat la “masa verde”, scor 3-0, întrucât oaspeţii s-au retras din campionat. Clasament play-out: 1. Olimpia Satu Mare 21p, 2. CS Mioveni 20p, 3. FC Bihor 15p, 4. UTA 12p, 5. Minerul Motru 8p, 6. FC U. Craiova 6p.

ŞEDINŢA COMITETULUI EXECUTIV AL FRF NU A MAI AVUT LOC

Comitetul Executiv al FRF de joi nu a mai avut loc, fiind considerat nestatutar deoarece membrilor nu le-au fost înmânate documentele necesare luării deciziilor în subiectele de pe ordinea de zi cu minimum 72 de ore înaintea şedinţei. Şedinţa a fost amânată cu o săptămână, până în 24 aprilie, pentru ca membrii Comitetului Executiv să poată analiza subiectele de pe ordinea de zi. Totuşi, membrii prezenţi la Casa Fotbalului au discutat aproximativ patru ore pe marginea subiectelor de pe ordinea de zi, fără a lua însă vreo decizie. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a prezentat mai multe documente ce nu fuseseră transmise membrilor, inclusiv noua organigramă a FRF. La întrunirea de la Casa Fotbalului s-a aflat şi directorul executiv al CS Universitatea Craiova, Felix Grigore, pentru a prezenta un punct de vedere al grupării oltene privind validitatea unei eventuale promovări în Liga 1.

ECHIPA LUI RUSESCU A RATAT FINALA CUPEI PORTUGALIEI

Formaţia Sporting Braga, cu atacantul Raul Rusescu pe teren tot meciul, a remizat miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, în partida cu echipa Rio Ave, ratând calificarea în finala Cupei Portugaliei, chiar dacă oaspeţii au jucat în inferioritate numerică, Ruben Ribeiro (Rio Ave) fiind eliminat în min. 49. În meciul tur, Rio Ave s-a impus cu scorul de 2-0. Benfica Lisabona este a doua finalistă, chiar dacă a pierdut tot miercuri seară, cu 1-0, meciul disputat, în deplasare, cu FC Porto. Golul victoriei gazdelor a fost marcat de Jackson Martinez, în min. 6. Benfica câştigase partida tur cu 3-1. Finala competiţiei va avea loc la 18 mai, pe “Estadio Nacional” din Oeiras, lângă Lisabona.

AMICAL BRAZILIA - ARGENTINA, ÎN LUNA OCTOMBRIE, LA BEIJING

Reprezentativele de fotbal ale Braziliei şi Argentinei vor juca un meci amical, “Superclasico al Americilor”, în data de 11 octombrie, la Beijing, au anunţat, joi, federaţiile celor două ţări şi Confederaţia sud-americană (CONMEBOL). Partida va avea loc în arena “Cuib de Pasăre”, care a găzduit ceremoniile de deschidere şi de închidere ale Jocurilor Olimpice din 2008. Cele două selecţionate au mai jucat “Superclasico al Americilor” în 2011 şi în 2012, în sistem tur-retur. La ambele ediţii s-au impus brazilienii. În 2013, cele două naţionale nu s-au întâlnit, deoarece selecţionerul Braziliei, Luiz Felipe Scolari, a dorit ca jucătorii săi să fie menajaţi. Echipele Braziliei şi Argentinei vor participa la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, programat în perioada 12 iunie - 13 iulie.

CONFEDERAŢIA BRAZILIANĂ DE FOTBAL ARE UN NOU PREŞEDINTE

Marco Polo del Nero, în vârstă de 73 de ani, a fost ales, miercuri, preşedinte al Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF) şi îşi va prelua postul în 2015, succedându-i lui Jose Maria Marin, care va fi vicepreşedinte al forului. Del Nero, de profesie avocat, este vicepreşdinte al CBF, preşedinte al federaţiei statului Sao Paulo şi membru al Comitetului Executiv al FIFA. El a fost singurul candidat propus de cele 20 de cluburi din prima ligă braziliană şi de federaţiile din cele 27 de state. În vârstă de 81 de ani, Jose Maria Marin a devenit preşedintele CBF în urmă cu doi ani, când l-a înlocuit pe Ricardo Teixeira, implicat într-un scandal de corupţie. Marin va superviza organizarea Cupei Mondiale de fotbal din vară, înainte de a-i preda postul lui Del Nero.

PREŞEDINTELE LUI FENERBAHCE, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE

Curtea supremă l-a condamnat definitiv, joi, la şase ani şi trei luni de închisoare pe preşedintele clubului Fenerbahce Istanbul, Aziz Yildirim, în dosarul meciurilor aranjate din Turcia. În vârstă de 61 de ani, Aziz Yildirim va trebui astfel să revină în închisoare pentru a-şi ispăşi pedeapsa. În iulie 2012, oficialul a fost condamnat de prima instanţă la doi ani şi şase luni de închisoare pentru că a condus un grup infracţional şi la trei ani şi nouă luni pentru implicarea sa în meciuri aranjate. Curtea Supremă confirmase în ianuarie acest verdict. Yildirim a cerut rejudecarea, susţinând că procesul a fost unul “politic”, dar apelul său a fost respins. În afara lui, aproape o sută de persoane au fost condamnate în cadrul acestui dosar fără precedent, care a bulversat fotbalul din Turcia. Echipa Fenerbahce a fost exclusă din ediţia 2011-2012 a Ligii Campionilor. Fost jucător profesionist, Aziz Yildirim a preluat conducerea clubului din partea asiatică a Istanbulului în 1998, fiind reales în noiembrie 2013 în funcţia de preşedinte, în ciuda acestui scandal.

GUINGAMP A PRODUS SURPRIZA ÎN CUPA FRANŢEI

Formaţia Guingamp, locul 17 în campionatul din Franţa, a învins miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-1, 1-1), după prelungiri, formaţia AS Monaco, locul 2 în Ligue I, şi s-a calificat în finala Cupei Franţei, fază în care va întâlni pe Rennes. Golurile gazdelor au fost marcate de Yatabare (6 şi 117) şi Atik (112), în timp ce Berbatov (36) a înscris golul formaţiei din Principat. În finală, Guingamp va întâlni echipa Rennes, locul 14 în Ligue 1, care a trecut marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, de Angers, din liga a II-a. Meciul pentru trofeu va avea loc în 3 mai, pe „Stade de France“.

FINALĂ DE VIS ÎN CUPA GERMANIEI

Bayern München s-a calificat în finala Cupei Germaniei, după ce a învins miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 5-1 (Schweinsteiger 24, Kroos 32, Müller 51-pen, Mandzukic 78, Gotze 90+1 - Zoller 60), formaţia FC Kaiserslautern, din liga a doua. În finala programată în data de 17 mai, la Berlin, Bayern va întâlni Borussia Dortmund, care a eliminat formaţia VfL Wolfsburg, scor 2-0. Meciul va fi o reeditare a ultimei finale a Ligii Campionilor, cea din 25 mai 2013, câştigată de bavarezi cu 2-1.

REAL MADRID A ÎNVINS FC BARCELONA ÎN FINALA CUPEI SPANIEI

Real Madrid a câştigat pentru a 19-a oară Cupa Spaniei, după ce a dispus miercuri, la Valencia, cu scorul de 2-1 (Di Maria 10, Bale 85 / Bartra 68), de eterna rivală FC Barcelona, în finala competiţiei. Real Madrid are acum patru victorii împotriva Barcelonei în finale de Cupa Spaniei, în şapte întâlniri. Pentru madrileni, acesta a fost al 19-lea triumf în Copa del Rey, în timp ce Barcelona are 26 de trofee. Au evoluat - Real (antrenor Carlo Ancelotti): Casillas - Carvajal, Pepe, Ramos, Fabio Coentrao - Modric, Xabi Alonso, Isco (89 Casemiro) - Di Maria (86 Illarramendi), Benzema (90 Varane), Bale; FC Barcelona (antrenor Gerardo Martino): Pinto - Alves, Bartra (86 Alexis Sanchez), Mascherano, Jordi Alba (46 Adriano) - Xavi, Busquets, Fabregas (59 Pedro Rodriguez) - Neymar, Messi, Iniesta.

KROOS VA RĂMÂNE LA BAYERN ŞI ÎN SEZONUL VIITOR

Mijlocaşul Toni Kroos va juca la Bayern München cel puţin până la finalul actualului contract, care se încheie în vara anului 2015, a anunţat Volker Struth, agentul jucătorului. „Nu există nicio ofertă de la Manchester United. Toni Kroos va rămâne la Bayern München cel puţin până în vara anului viitor”, a declarat Struth pentru „Bild“. Conform presei din Anglia, Manchester United este pregătită să-i ofere internaţionalului german un salariu anual de 16 milioane de euro, de patru ori mai mult decât câştigă Kroos în acest moment la campioana Germaniei! Toni Kroos, în vârstă de 24 de ani, nu a ajuns încă la o înţelegere cu Bayern München pentru prelungirea contractului, jucătorul cerând triplarea salariului.

SERGHEI REBROV, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI DYNAMO KIEV

Fostul internaţional ucrainean Serghei Rebrov a fost numit, joi, în funcţia de antrenor principal al echipei Dynamo Kiev, după demiterea lui Oleg Blohin, informează site-ul tuttomercatoweb.com. În vârstă de 39 de ani, Rebrov va asigura interimatul până la finalul sezonului. Fostul internaţional ucrainean era secundul lui Blohin la Dynamo Kiev şi ocupa aceeaşi funcţie şi la echipa naţională. Serghei Rebrov, care a marcat 15 goluri în 75 de meciuri la prima reprezentativă, a jucat la Dynamo Kiev între 1992-2000 şi 2005-2008. Oleg Blohin a fost demis, miercuri, din funcţia de antrenor principal al echipei Dynamo Kiev, după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 0-2, în faţa formaţiei Şahtior Doneţk, pregătită de Mircea Lucescu. În vârstă de 61 de ani, Blohin se afla pe banca tehnică a formaţiei din capitala Ucrainei din septembrie 2012 şi nu a reuşit să câştige niciun trofeu. Cu şapte etape înainte de finalul sezonului, Dinamo Kiev se află pe locul 3 în clasament, la şapte puncte de liderul Şahtior Doneţk. Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a învins miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0 (Luiz Adriano 11, 34), formaţia Dinamo Kiev, într-un meci din etapa a 19-a a campionatului ucrainean.

MANCHESTER CITY OFERĂ CELE MAI MARI SALARII DIN SPORTUL PROFESIONIST

Manchester City este cea mai bine plătită echipă sportivă din lume, devansând formaţiile americane de baseball New York Yankees şi LA Dodgers. Potrivit studiului privind salariile globale în domeniul sportiv realizat de Sporting Intelligence, salariul mediu al unui jucător din prima echipă a clubului britanic de fotbal este de 8,1 milioane de dolari pe an sau 155.960 de dolari pe săptămână. Acest club a fost preluat în 2008 de Abu Dhabi United Group, companie deţinută de un miliardar arab, şeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan. În Top 10 se mai regăsesc echipele de fotbal Real Madrid (locul 4), FC Barcelona (5), Bayern München (7), Manchester United (8) şi Chelsea Londra (10), dar şi două formaţii din NBA, Brooklyn Nets (6) şi Chicago Bulls (9). NBA e cea mai bine plătită ligă, fiecare dintre cei 441 de jucători încasând în medie circa 3,6 milioane de euro, iar în fotbal, cea mai bine plătită ligă este cea din Anglia, unde jucătorii au un venit mediu de 2,75 milioane euro. Pentru a alcătui clasamentul, americanii au studiat situaţia financiară la 294 de echipe din şapte sporturi, printre care fotbal, baschet, hochei, baseball şi cricket.

SCANDAL ÎNTRE ATLETICO MINEIRO ŞI ANELKA

Preşedintele clubului Atletico Mineiro, Alexandre Kalil, l-a făcut „escroc” pe fratele lui Nicolas Anelka şi a anunţat că va sesiza FIFA pentru ca fotbalistul francez, cu care a negociat un transfer, să returneze cheltuielile făcute în acest sens de gruparea braziliană. După mai multe zile de incertitudine, Atletico Mineiro a informat marţi seară că renunţă la transferul fostului internaţional francez, pe care îl anunţase în data de 5 aprilie. Anelka a reacţionat miercuri, vorbind de o „poveste fantastică” într-o înregistrare video postată pe contul său de Facebook. Jucătorul, aflat în „vizită religioasă” în Kuweit, a dat asigurări că nu a semnat niciun act cu clubul brazilian. Acest răspuns l-a scos din sărite pe Kalil, care a prezentat ziariştilor o versiune total diferită. „Noi i-am dat un şut în fund şi l-am trimis să planteze cartofi. El a zis că totul nu a fost decât o fantezie. Noi o să arătăm că nu a fost nicio fantezie, pentru că avem totul semnat. Vom sesiza FIFA şi va trebui să plătească tot ce am cheltuit cu călătoriile şi cazarea”, a spus preşedintele. „Dacă nu a fost nimic serios, atunci fratele său este un escroc. Pentru că a venit aici şi a abordat chiar şi subiectul comisionului său. Dar noi nu am plătit. Comisionul trebuia plătit o parte anul acesta şi altă parte anul viitor. În general, când fratele unui jucător este implicat, crezi că totul este serios. Aşa a fost în cazul experienţei avute cu Ronaldinho”, a mai spus Kalil. În filmul de pe Facebook, care ar fi fost realizat în 8 aprilie şi postat abia miercuri, Anelka a explicat că a primit o ofertă de la „acest club brazilian”, dar prin intermediul agentului său. „Însă am vorbit niciodată cu acest preşedinte, nici cu o altă persoană din club şi nu am acceptat niciodată vreo ofertă”, a afirmat Anelka. Francezul a fost dat afară recent de la West Bromwich Albion, după ce a făcut un gest considerat antisemit în urma unui gol pe care l-a marcat în Premier League.