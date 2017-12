“CAMPIOANA UNEI MARI IUBIRI”, ÎN FALIMENT

Fotbal Club Universitatea Craiova, cvadruplă campioană a României, a intrat în procedura de faliment, Tribunalul Braşov respingând, ieri, planul de reorganizare în dosarul de insolvenţă al grupării oltene, condusă de Adrian Mititelu. Patronul Universităţii a depus, ieri, două cereri, una la ÎCCJ şi una la Tribunalul Braşov, pentru amânarea deciziei, însă acestea au fost respinse. Planul de reorganizare nu a fost aprobat, societatea lui Adrian Mititelu având datorii uriaşe. Cea mai mare este la selecţionerul Victor Piţurcă, acesta având de primit suma de şapte milioane de euro de la Universitatea Craiova, după ce a fost demis în 2010. Săptămâna trecută, Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a luat act de decizia de retragere din toate competiţiile a echipelor grupării oltene. Universitatea Craiova, înfiinţată în 1948, a câştigat de patru ori titlul de campioană (în sezoanele 1973-74, 1979-80, 1980-81, 1990-91), de şase ori Cupa României (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1982-83, 1990-91, 1992-93) şi a fost prima formaţie din România calificată în semifinalele unei competiţii europene, Cupa UEFA, în sezonul 1982-83.

CS U. CRAIOVA NU ARE DREPT DE PROMOVARE, ÎN MOMENTUL ACTUAL

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, a declarat, ieri, că gruparea CS Universitatea Craiova, susţinută de Primăria Craiova, nu are drept de promovare în Liga 1 la fotbal, conform unei prevederi din statutul FRF, contrazicându-l astfel pe Gino Iorgulescu, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), care afirmase contrariul. Burleanu crede că informaţia potrivit căreia CS U.Craiova are drept de promovare a venit din partea clubului oltean şi a lăsat să se înţeleagă că de acolo a preluat-o şi Iorgulescu. FRF a solicitat un punct de vedere din partea UEFA în ceea ce priveşte situaţia CS Universitatea Craiova, aflată pe primul loc în Seria a 2-a a Ligii a II-a. Iorgulescu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că are informaţii privind o adresă a UEFA în care forul continental îşi arată acordul privind posibilitatea ca gruparea din Bănie să poată promova în Liga 1.

UEFA SE OPUNE SUSPENDĂRII LICENŢIERII

UEFA se opune “cu fermitate” suspendării procesului de licenţiere în România, se arată în răspunsul forului european la o chestionare pe această temă făcută de FRF, însă recomandă adoptarea altor sancţiuni decât excluderea din Liga 1 în cazul grupărilor care nu îndeplinesc criteriile de licenţiere. Ţinând cont de dificultăţile economice cu care se confruntă cluburile, forul european recomandă ca “alte sancţiuni (în afara excluderii) să fie impuse acestora, pentru a putea participa la campionatul naţional al primei divizii”. UEFA menţionează că au fost şi ale federaţii care au adoptat sancţiuni într-o manieră care să permită cluburilor cu probleme participarea în competiţiile interne, atât timp cât încearcă să îşi îmbunătăţească situaţia financiară. În ultimii ani, mai multe cluburi, printre care Rapid Bucureşti sau Gloria Bistriţa, nu au îndeplinit criteriile obligatorii pentru obţinerea licenţei, lucru care a dus la retrogradarea acestora în Liga a II-a la “masa verde”. Pierderea licenţei a provocat, de asemenea, o serie de procese la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne şi modificarea componenţei Ligii 1 după începutul competiţiei. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, ieri, că UEFA a recomandat forului român relaxarea condiţiilor de licenţiere, retrogradarea urmând a fi înlocuită cu depunctarea pentru un club care nu îndeplineşte criteriile, precizând că în acest sezon nu se va schimba procedura.

RAŢ VA LIPSI PATRU ETAPE ÎN PRIMERA DIVISION

Răzvan Raţ, fundaşul echipei Rayo Vallecano, a fost suspendat patru etape în Primera Division, după ce l-a lovit cu capul în faţă pe atacantul formaţiei Celta Vigo, Charles Dias, a anunţat, ieri, cotidianul „As“. În urma acestei suspendări, Raţ va rata meciurile cu formaţiile Espanol Barcelona (deplasare), Betis Sevilla (acasă), Granada (deplasare) şi Athletic Bilbao (acasă). Internaţionalul român va putea reveni la Rayo Vallecano pentru ultimele două runde din campionatul Spaniei. Raţ a fost eliminat în meciul pe care Rayo Vallecano l-a câştigat, cu 3-0, în faţa formaţiei Celta Vigo, după ce a lovit un jucător advers, provocându-i o fractură de piramidă nazală. Raţ a primit cartonaşul roşu în min. 63 după ce l-a lovit cu capul în faţă, fără minge, pe Charles Dias, la o fază de atac a oaspeţilor. Raţ şi-a explicat gestul prin faptul că a fost provocat de atacantul formaţiei Celta Vigo, dar a admis că trebuia să-şi păstreze cumpătul.

ŢICLEANU, DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI DE SCOUTING AL FRF

Antrenorul Aurel Ţicleanu, în vârstă de 55 de ani, a fost numit în funcţia de director al noului departament de scouting al Federaţiei Române de Fotbal, informează site-ul oficial al FRF. „Este ceva nou şi modern şi nu cred că există o federaţie care să nu aibă un asemenea departament de scouting. Este timpul să facem performanţă. E foarte important să avem un departament de scouting, o evidenţă şi o evaluare exactă a jucătorilor ce pot fi selecţionaţi la echipele naţionale”, a declarat fostul internaţional. Ţicleanu a pregătit în cariera sa formaţiile UTA, Oţelul Galaţi, U. Craiova, Evagoras Paphos, Rocar Bucureşti, Maghreb Fez, Tractorul Braşov, Dinamo Tirana, Lushnja, Hassania Agadir, Al Sahel, Al Jahra, Ohud Medina, Corona Braşov şi FC Braşov. Ţicleanu a mai pregătit naţionala de tineret a României şi pe cea Under 20 din Bangladesh.

REDNIC, DEMIS CHIAR DE ZIUA LUI

Tehnicianul Mircea Rednic, care a împlinit, ieri, 52 de ani, a fost demis oficial din funcţia de antrenor principal al echipei KAA Gent, a anunţat site-ul oficial al grupării belgiene. Contractul a fost încheiat cu acordul ambelor părţi. Până la finalul sezonului, de pregătirea formaţiei se vor ocupa secunzii Peter Balette şi Bernd Thijs. Măsura a fost luată în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă. KAA Gent a ratat calificarea în play-off-ul pentru titlu, iar în barajul pentru ultimul loc de UEFA Europa League a înregistrat două înfrângeri în tot atâtea meciuri. Rednic a fost numit în funcţia de antrenor la KAA Gent în 1 octombrie 2013. Rednic a mai fost demis de ziua sa în 2001, de la formaţia Rapid Bucureşti. Antrenorul român a mai pregătit în cariera sa echipele Rapid Bucureşti, FCM Bacău, Al-Nassr, U. Craiova, FC Vaslui, Dinamo Bucureşti, Alania Vladikavkaz, Kazar Lankaran, Astra Ploieşti, Petrolul Ploieşti, Standard Liege şi CFR Cluj.

SELECŢIONERUL PORTUGALIEI, PAULO BENTO, ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL

Selecţionerul Portugaliei, Paulo Bento, şi-a prelungit contractul până la EURO 2016, a anunţat, ieri, Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF). Bento a fost numit în funcţie în septembrie 2010, în locul lui Carlos Queiroz. Contractul său expira în acest an. „Noi suntem foarte mulţumiţi că putem continua proiectul care ne-a adus rezultate bune”, a declarat preşedintele FPF, Fernando Gomes. Bento a declarat recent că obiectivul său cu Portugalia este să ajungă cel puţin în optimile Cupei Mondiale, unde se află în Grupa G, alături de Germania, SUA şi Ghana.

HAZARD VA LIPSI CEL PUŢIN DOUĂ SĂPTĂMÂNI DE PE TEREN

Mijlocaşul belgian al echipei Chelsea Londra, Eden Hazard, va lipsi cel puţin două săptămâni de pe teren, după ce s-a accidentat la coapsă, marţi seară, în meciul retur cu Paris Saint-Germain, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, a anunţat antrenorul Jose Mourinho. Internaţionalul belgian a fost înlocuit, în min. 18 al meciului cu PSG, cu germanul Andre Schurrle, marcatorul primului gol pentru Chelsea. Formaţia Chelsea Londra s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins, cu 2-0 (Schurrle 32, Demba Ba 87), echipa franceză Paris Saint-Germain, în returul sferturilor de finală ale competiţiei. În tur, PSG a câştigat cu scorul de 3-1.

UN ITALIAN, PROPRIETAR AL CLUBULUI LEEDS UNITED

Omul de afaceri italian Massimo Cellino a preluat oficial controlul clubului Leeds United, din liga secundă engleză, au anunţat avocaţii săi. „Massimo Cellino a fost numit director al societăţii LUFC Holdings şi ESL (Eleonora Sport Limited) a stabilit că deţine 75 la sută din acţionariatul LUFC Holdings”, au anunţat pe Twitter avocaţii lui Cellino. Această decizie intervine la două luni după cumpărarea de către Eleonora Sport Ltd, firma lui Massimo Cellino, a 75% din acţiunile Leeds United, deţinute de societatea Gulf Finance House (GFH). La sfârşitul lunii martie, Liga Engleză de Fotbal a invalidat preluarea clubului de către omul de afaceri din cauza condamnării sale, în Italia, pentru evaziune fiscală. Cellino a făcut apel la această decizie, avocaţii subliniind că nu poate fi considerat vinovat înainte de încheierea procedurii, care poate dura şi nouă luni. În cele din urmă, el a fost autorizat să continue achiziţionarea clubului. Familia Cellino deţine şi clubul Cagliari, din Italia.

POSIBIL AMICAL GERMANIA - SPANIA, LA FINALUL ANULUI

Federaţia Germană de Fotbal (DFB) negociază disputarea unui meci amical cu Spania la finalul anului, dar şi contra Angliei, Italiei şi Olandei în 2015 şi 2016. „În noiembrie 2014, cu ocazia meciului de calificare la CE cu Gibraltar, vrem să jucăm şi contra Spaniei. Dar aşteptăm confirmarea federaţiei spaniole. Noi suntem în negocieri şi pentru meciuri amicale pe teren propriu cu Anglia, Italia şi Olanda în 2015 şi 2016”, a declarat secretarul general al DFB, Helmut Sandrock. Germania joacă la Cupa Mondială în Grupa B, alături de Portugalia, Ghana şi SUA.

SELECŢIONERUL DIN COSTA RICA A FOST JEFUIT

Selecţionerul columbian al naţionalei Costa Ricăi, Jorge Luis Pinto, a fost jefuit, luni seară, la San Jose, hoţii sustrăgându-i din maşină o tabletă, un telefon şi un laptop ce conţinea note de lucru şi numerele unor personalităţi din fotbal, informează cotidianul local „La Nacion“. Jaful a avut loc în timp ce Jorge Luis Pinto se afla într-un restaurant, hoţii spărgând unul din geamurile maşinii. „Am fost jefuit de documente foarte importante. Note din conferinţele mele de presă, un telefon mobil, bani, documente personale şi un laptop care conţinea notele mele de lucru şi numerele de telefon ale prietenilor mei din lume şi ale personalităţilor din fotbal. Cum le găsesc?”, s-a plâns tehnicianul, care a mai fost jefuit de o tabletă care conţinea o parte dintr-o carte pe care o scrie. Antrenorul columbian a promis o recompensă în schimbul restituirii bunurilor. Costa Rica face parte din Grupa D la turneul final al Cupei Mondiale, alături de reprezentativele Angliei, Italiei şi Uruguayului.

LASSANA DIARRA A DEZMINŢIT CĂ A FOST ÎN SIRIA PENTRU A PLĂTI LUPTĂTORI AI JIHADULUI

Mijlocaşul francez Lassana Diarra a dezminţit, prin intermediul avocatului său, zvonurile lansate de o publicaţie engleză conform cărora fotbalistul ar fi fost în Siria pentru a-i susţine pe luptătorii care cer instituirea unui regim islamist în această ţară. „Este absurd. Nu are treabă cu jihadul, el este jucător de fotbal la Lokomotiv Moscova. Jucătorul neagă ferm aceste zvonuri. El nu a pus niciodată piciorul în Siria”, a declarat avocatul Eric Dupond-Moretti. Într-un articol publicat online în 4 aprilie, „Daily Mirror“ a scris că Lassana Diarra ar fi fost în Siria pentru a-i susţine pe luptătorii jihad, informaţie preluată de pe reţelele de socializare. În vârstă de 29 de ani, Lassana Diarra, de origine maliană şi religie musulmană, a fost selecţionat de 28 de ori în naţionala Franţei. El a fost transferat la începutul sezonului la formaţia Lokomotiv Moscova, după ce în cariera sa a mai evoluat la formaţiile Le Havre, Chelsea Londra, Arsenal Londra, Portsmouth, Real Madrid şi Anji Mahacikala.