BURLEANU, ÎN “RĂZBOI” CU “GENERAŢIA DE AUR”

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că Gheorghe Hagi este recunoscut pentru misoginismul său, dar că nu se aştepta ca acesta să “calomnieze o domnişoară” cu aptitudini intelectuale precum Marketa Haindlova. „În ceea ce îl priveşte pe domnul Gheorghe Hagi, îl consideram un om serios, care nu pleacă urechea la zvonuri sau la intoxicări de trei parale. Deşi este recunoscut de dumneavoastră tuturor pentru misoginismul său, nu mă aşteptam la aceste declaraţii lipsite de acoperire care să calomnieze o domnişoară ce are deja construit un parcurs profesional la cel mai înalt nivel european şi este foarte apreciată în foarte multe organizaţii sportive din Europa. Şi are foarte multe aptitudini intelectuale de care foarte mulţi bărbaţi verzi şi bravi nici măcar nu se apropie”, a declarat Burleanu. Hagi a afirmat, săptămâna trecută, că la FRF nu s-a schimbat nimic odată cu venirea noii conduceri, singurul lucru notabil fiind termenul de o lună dat de Marketa Haindlova, pe care a numit-o “domnişoara în bikini”, pentru a accepta postul de director pentru relaţii internaţionale. Tot ieri, Răzvan Burleanu a spus că directorul sportiv al loturilor de juniori, Daniel Prodan, a avut un comportament defăimător la adresa federaţiei şi va fi dat afară, însă nu i se vor plăti compensaţiile de 100.000 de euro pe care le-a solicitat. La rândul său, Prodan susţine că a fost ameninţat de preşedintele FRF: „Mi s-a cerut să plec. Am zis că nu vreau să plec, că vreau să rămân. Am fost ameninţat că am o plângere de viol”. Tot ieri, Burleanu a declarat că susţine actualul sistem competiţional din Liga 1, cu 18 echipe, în condiţiile în care preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, doreşte reducerea numărului de cluburi din prima ligă. Burleanu a confirmat că procesul de licenţiere pentru Liga 1 va fi menţinut. În Comitetul Executiv al FRF din 17 aprilie se vor supune aprobării modificări în ceea ce priveşte sistemul competiţional la nivelul Ligii a II-a şi a III-a.

LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Astăzi, la ora 18.00, la restaurantul “Sport” din Constanţa, se va desfăşura şedinţa tehnică a ediţiei 2014 a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal. Comisia de Organizare aşteaptă câte un delegat al fiecărei echipe participante pentru a fi stabilite măsurile organizatorice în vederea desfăşurării competiţiei în cele mai bune condiţii.

RAŢ AR PUTEA FI SUSPENDAT CEL PUŢIN PATRU ETAPE

Fundaşul Răzvan Raţ riscă o suspendare de cel puţin patru etape după ce l-a lovit pe atacantul Charles la meciul pe care Rayo Vallecano l-a câştigat, scor 3-0, cu echipa Celta Vigo. Raţ a fost eliminat în min. 64, deoarece l-a lovit cu capul în faţă pe brazilian, fără minge. „Adversarul a avut nevoie de asistenţă medicală din cauza unei hemoragii la nas”, a scris arbitrul în raportul său de după meci. Astfel, Raţ riscă o suspendare de cel puţin patru etape, în conformitate cu articolul 98 din regulamentul disciplinar. Cotidianul „As“ notează că Raţ le-a cerut scuze coechipierilor săi după meci. „El Mundo Deportivo“ scrie că fundaşul român nu i-a cerut scuze jucătorului agresat, nici în teren, nici la vestiare. Charles spus că nu poate înţelege de ce Raţ l-a lovit. „Nu ştiu ce a fost în capul lui, dar vă asigur că nu mă aşteptam să mă lovească şi, astfel, nu am putut evita impactul”, a menţionat el. Apropiaţii lui Raţ susţin că, de-a lungul întregii prezenţe a românului pe teren, acesta a fost insultat, scuipat şi făcut „ţigan român” de către jucătorul Celtei!

NISSAN VA SPONSORIZA UCL TIMP DE PATRU ANI

Grupul japonez Nissan a anunţat, ieri, că va sponsoriza Liga Campionilor la fotbal în următoarele patru sezoane pentru a populariza imaginea sa în Europa, unde vrea să devină numărul 1 în rândul constructorilor asiatici de automobile. Firma cu sediul la Yokohama nu a dezvăluit valoarea contractului, dar a subliniat că este vorba de „cel mai mare acord de sponsorizare din istoria sa”. „Creşterea europeană este importantă pentru Nissan şi alături de UEFA credem că am găsit partenerul ideal pentru a ne ajuta în realizarea obiectivului nostru de a deveni primul constructor asiatic de automobile în Europa până în 2016”, a subliniat Bastien Schupp, vicepreşedinte de marketing la Nissan Europe. Constructorul a subliniat că Liga Campionilor la fotbal atrage o audienţă cumulată mai mare de patru miliarde de telespectatori în fiecare an şi a precizat că acordul vizează şi Supercupa Europei, care deschide sezonul fotbalului european. Nissan a vândut 5,1 milioane de vehicule în lume în 2013 şi alături de partenerii săi, Renault şi Avtovaz, constituie al patrulea grup mondial în acest sector.

ARBITRII PARTIDELOR DE MIERCURI DIN LIGA CAMPIONILOR

UEFA a anunţat arbitrii partidelor care se vor disputa mâine seară, de la ora 21.45, în manşa a doua a sferturilor de finală din Liga Campionilor. Suedezul Jonas Eriksson va conduce întâlnirea Bayern München - Manchester United (în tur 1-1), iar englezul Howard Webb va arbitra disputa Atletico Madrid - FC Barcelona (în tur 1-1).

SHAQIRI VA RATA MECIUL RETUR CU MANCHESTER UNITED

Mijlocaşul echipei Bayern München, Xherdan Shaqiri, a suferit o leziune musculară la coapsa dreaptă şi va rata meciul retur, programat miercuri, cu Manchester United, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În vârstă de 22 de ani, Shaqiri s-a accidentat în timpul meciului de sâmbătă cu FC Augsburg, scor 0-1, şi a fost înlocuit la pauză cu Mario Gotze. Internaţionalul elveţian este al şaselea jucător de la Bayern care nu va putea evolua în partida cu Manchester United, după Thiago Alcantara, Diego Contento, Tom Starke (toţi accidentaţi), Javi Martinez şi Bastian Schweinsteiger (ambii suspendaţi).

ZIDANE VA FI ANTRENORUL LUI REAL MADRID DIN 2016

Actualul secund al lui Carlo Ancelotti la Real Madrid, Zinedine Zidane, va fi succesorul italianului pe banca „galacticilor” din anul 2016, când expiră contractul italianului, susţine presa din Spania. „Vocaţia mea este de antrenor. Eu o să fiu un tehnician ambiţios, atât din punct de vedere al sistemului de joc, cât şi din punct de vedere al luptei pentru titluri. Am fost un fotbalist curajos, voi fi un antrenor la fel”, a declarat francezul în vârstă de 41 de ani, care a jucat în perioada 2001-2006 la Real Madrid. Ulterior, Zidane a fost director tehnic, antrenor la copii şi juniori şi consilier al Consiliului de Administraţie al clubului spaniol.

PORTARUL CASTEELS VA RATA CM

Koen Casteels, al treilea portar al reprezentativei Belgiei, a suferit o fractură de tibie, duminică, în campionatul Germaniei, şi nu va putea participa la Cupa Mondială. Hoffenheim a anunţat pe contul de Twitter că portarul va fi operat la Berlin. Casteels va reveni pe teren peste câteva luni. Casteels a ieşit pe targă în min. 73 al meciului cu Hertha Berlin, după un duel cu Adrian Ramos.

CATANIA L-A DEMIS DIN NOU PE MARAN

Gruparea Catania, ocupanta ultimului loc în campionatul Italiei, a anunţat demiterea antrenorului Rolando Maran, care a mai fost dată afară de la sicilieni în acest sezon. După eşecul de pe teren propriu cu Torino, scor 1-2, clubul sicilian a anunţat demiterea lui Maran şi înlocuirea acestuia cu Maurizio Pellegrino, coordonatorul echipelor de juniori. În vârstă de 50 de ani, Maran a mai fost demis la 20 octombrie 2013, lăsându-i locul lui Luigi Di Canio, fiind apoi reinstalat în funcţie, în 16 ianuarie.

DIEGO LOPEZ, DAT AFARĂ DE CAGLIARI

Antrenorul echipei Cagliari, Diego Lopez, a fost demis şi înlocuit de predecesorul său Ivo Pulga, a anunţat preşedintele Massimo Cellino. „L-am dat afară pe Lopez, Pulga revine. Nu voiam să fac asta, dar Lopez nu mi-a lăsat altă variantă”, a declarat Cellino pentru agenţia Ansa. Pulga a mai antrenat Cagliari în perioada octombrie 2012 - iunie 2013, înainte de a fi înlocuit de Lopez. Cagliari, care a pierdut duminică meciul cu AS Roma, scor 1-3, ocupă locul 15 în clasament.

ACCIDENTARE TERIBILĂ PENTRU JUAN JESUS

Juan Jesus, fundaşul echipei Internazionale Milano, a suferit o ruptură totală de ligament colateral medial la genunchiul drept, sâmbătă, la meciul de pe teren propriu cu Bologna, scor 2-2. El va fi indisponibil aproape două luni din cauza acestei accidentări, iar această absenţă, venită după retragerea lui Cristian Chivu şi în contextul în care fundaşii Walter Samuel, Hugo Campagnaro şi Rolando nu sunt într-o formă foarte bună, complică finalul de sezon pentru antrenorul Walter Mazzarri.

ECHIPA AL ETTIFAQ, ANTRENATĂ DE IOAN ANDONE, A RETROGRADAT DIN PRIMA LIGĂ SAUDITĂ

Echipa Al Ettifaq, antrenată de Ioan Andone şi la care evoluează şi fostul rapidist Nicolae Grigore, a fost învinsă duminică, în deplasare, cu 2-1, de Al Ahli şi a retrogradat în liga secundă a Arabiei Saudite. Golul victoriei a fost marcat, în min. 90+4, de jucătorul oaspeţilor, Mohammed Al Rashed, care a înscris în propria poartă. Grigore nu a evoluat în acest meci. La gazde, Eric, fostul jucător al Pandurilor, a jucat până în min. 69. La finalul celor 26 de etape, Al Ettifaq a ocupat penultimul loc, primul retrogradabil, cu 26 de puncte, acelaşi număr ca ocupanta poziţiei a 12-a, Al Shoalah, dar având rezultate mai slabe în meciurile directe. În februarie, antrenorul Ioan Andone semnase un contract valabil până la finalul sezonului, cu posibilitate de prelungire, cu gruparea Al Ettifaq Damman. El l-a înlocuit pe sârbul Goran Tufegdzic. Andone a mai antrenat echipa saudită în prima jumătate a anului 2009. Când a preluat Andone echipa, după 21 de etape, Al Ettifaq ocupa locul 10 din 14 în campionatul saudit, cu 22 de puncte. Titlul a fost cucerit de Al Nasr (65p), urmată de Al Hilal (63p) şi Al Ahli (45p) au completat podiumul.

PETER LIM OFERĂ 300 DE MILIOANE DE EURO PENTRU 51% DIN AC MILAN

Omul de afaceri din Singapore Peter Lim a făcut o ofertă de 300 de milioane de euro pentru a prelua 51 la sută din acţiunile AC Milan, club deţinut de magnatul italian Silvio Berlusconi. Conform cotidianului spaniol „As“, Peter Lim, însoţit de agentul de jucători Jorge Mendes, s-a întâlnit, în urmă cu câteva săptămâni, cu Adriano Galliani, administratorul delegat al grupării italiene. O nouă rundă de întrevederi între cele două părţi ar fi programată în săptămânile ce urmează. Barbara Berlusconi a anunţat în urmă cu câteva zile că familia Berlusconi este dispusă să cedeze 30% din acţiunile clubului. Peter Lim Eng Hock, în vârstă de 61 de ani, se numără printre cei mai bogaţi zece de oameni din Singapore, iar în 2013 a ocupat locul 736 în clasamentul celor mai potenţi oameni din lume, întocmit de Forbes. El ar avea o avere estimată la 2,4 miliarde euro. Lim a mai avut două tentative de preluare a pachetului majoritar al unor cluburi europene: în 2010 a vrut să cumpere gruparea FC Liverpool, iar în 2013, clubul FC Valencia.

PLACIDO DOMINGO A PRIMIT CEA MAI IMPORTANTĂ DISTINCŢIE A FOTBALULUI SPANIOL

Celebrul tenor Placido Domingo a primit ieri, vizibil emoţionat, medalia de aur şi diamante a Federaţiei Spaniole de Fotbal (RFEF), în cadrul unei ceremonii care a avut loc la centrul federal de la Las Rozas, pentru susţinerea pe care a acordat-o timp de 30 de ani naţionalei ţării sale. Tenorul le-a urat internaţionalilor spanioli să obţină un al patrulea titlu major consecutiv şi a încheiat intonându-le „Campioni, campioni şi la Rio”. „Suntem o selecţionată foarte respectată, temută şi admirată. Suntem selecţionata numărul 1 şi avem atuurile pentru a fi din nou campioni. Suntem echipa pe care toţi vor încerca să o învingă”, a spus Domingo, cel care a interpretat cântecul oficial al Campionatului Mondial din 1982, găzduit de Spania. În cursul ceremoniei, la care au participat membri ai conducerii federaţiei spaniole, tenorul madrilen a primit din mâinile selecţionerului Vicente del Bosque un tricou al naţionalei Spaniei având inscripţionate pe spate numele său şi numărul 10, semnat de toţi jucătorii. Foşti internaţionali, precum Jose Antonio Camacho, Emilio Butragueno, Andoni Zubizarreta, Fernando Hierro şi Raul Gonzalez, alături de actualul căpitan, Iker Casillas, i-au transmis cu această ocazie mesaje video de felicitare lui Placido Domingo.