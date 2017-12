HAGI VA DA LOVITURA DE ÎNCEPERE A MECIULUI GALATASARAY - FENERBAHCE

Fostul internaţional Gheorghe Hagi a anunţat ieri, pe pagina sa oficială de Facebook, că în data de 6 aprilie va da lovitura de începere a partidei Galatasaray - Fenerbahce Istanbul, când va deveni şi “Legendă a clubului”. „Pe 6 aprilie voi fi la Istanbul ca să trăiesc încă o zi frumoasă împreună cu familia mea. Onorat să devin „Legendă a clubului“ Galatasaray Istanbul şi să dau lovitura de începere a derby-ului. Alături de Galatasaray la meciul cu Fenerbahce!”, a scris Hagi. Mesajul a fost scris atât în limba română, cât şi în turcă şi engleză. Gheorghe Hagi a jucat pentru Galatasaray Istanbul în perioada 1996-2001, reuşind să înscrie 59 de goluri în 132 de partide disputate în campionat. Cu Galatasaray, Hagi a câştigat patru titluri în Turcia, de trei ori Cupa Turciei, o dată Cupa UEFA şi o dată Supercupa Europei. El a fost şi antrenorul echipei din Istanbul, cu care a cucerit Cupa Turciei.

TRIBUNALUL BUCUREŞTI NU A VALIDAT CONDUCEREA FRF

Juristul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Giurgiu, Adrian Raţiu, a declarat, ieri, că Tribunalul Municipiului Bucureşti nu a validat noua conducere a FRF, stabilind pentru 6 mai judecarea contestaţiei deciziei Adunării Generale a federaţiei. Juristul AJF Giurgiu a afirmat că noua conducere a FRF solicitase tribunalului să fie validată. Adrian Raţiu susţine că AJF Giurgiu a depus contestaţia în termenul legal. Preşedintele AJF Giurgiu, Viorel Leşeanu, a declarat, la 28 martie, că motivul contestaţiei îl reprezintă participarea la alegeri a cluburilor şcolare, structuri de drept public care, conform Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) în vigoare, nu aveau drept de vot. Liga Profesionistă de Fotbal a anunţat ieri, într-un comunicat de presă, că Tribunalul Bucureşti a amânat doar pronunţarea unei soluţii privind validarea alegerilor la preşedinţia FRF, precizând că federaţia este condusă de preşedintele Răzvan Burleanu şi nu de Gino Iorgulescu. Răzvan Burleanu fost ales, la 5 martie, în funcţia de preşedinte al FRF, el primind 113 voturi în turul al doilea de scrutin, faţă de 59 câte a avut fostul arbitru Vasile Avram.

CORONA BRAŞOV ŞI ALTE PATRU CLUBURI DIN LIGA A II-A NU AU DEPUS DOSARELE DE LICENŢIERE

Gruparea din Liga 1 Corona Braşov şi cluburile din Liga a II-a Unirea Slobozia, ACS Berceni, SC Bacău şi FC Universitatea Craiova nu au depus documentaţia la FRF pentru obţinerea licenţei pentru ediţia 2014-2015 a Ligii 1, a anunţat, ieri, Administraţia de licenţiere a federaţiei. Cluburile din Liga 1 şi cele 12 din Liga a II-a care aveau şanse să evolueze în sezonul viitor al Ligii 1 aveau, conform regulamentului în vigoare, obligaţia să depună documentaţia completă la sediul FRF până la 31 martie. Procesul de licenţiere se va încheia la 2 mai pentru cluburile din Liga 1 şi la 16 mai pentru cele din eşalonul secund. După aceste date, grupările pot ataca deciziile Administraţiei de licenţiere la TAS. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunţat, luni, că nu vor fi operate modificări în ceea ce priveşte sistemul de licenţiere, precizând că nu e normal să se ajungă la situaţii în care cluburile să nu îşi plătească jucătorii sau antrenorii. La seminarul având ca temă “Licenţierea cluburilor din Liga 1”, reprezentanţi ai cluburilor din Liga 1, cu majoritate de voturi (cluburile Ceahlăul Piatra Neamţ şi Astra Giurgiu s-au abţinut), au decis să solicite FRF demararea unei corespondenţe cu UEFA în vederea renunţării la condiţia licenţierii pentru participarea la campionatul Ligii 1, cu aplicare pentru ediţia de campionat 2014-2015, urmând ca licenţierea să se desfăşoare numai pentru cluburile participante în competiţiile europene.

OŢELUL GALAŢI A OBŢINUT A 350-A VICTORIE DIN ISTORIA SA ÎN LIGA 1

Formaţia Oţelul Galaţi a obţinut în cadrul etapei a 25-a a Ligii 1 la fotbal, prin succesul cu 3-0 înregistrat pe teren propriu cu echipa Concordia Chiajna, a 350-a victorie din istoria sa în primul eşalon, a anunţat, ieri, Comisia de Statistică a FRF. Fundaşul spaniol al echipei FC Vaslui, Cesar Ortiz, a marcat primul său gol în Liga 1 în meciul cu FC Braşov. Fundaşul Alexandru Tudose (Săgeata Năvodari) a ajuns la meciul 100 în primul eşalon, în timp ce portarii Peterson Pecanha (Petrolul Ploieşti) şi Vitautas Cerniauskas (FC Vaslui) au apărat pentru a 50-a oară în Liga 1. De asemenea, în etapa a 25-a au debutat în Liga 1 doi jucători: Alexandru Ciocâlteu (FC Braşov) şi Silvio Dorrego (FC Botoşani).

ALBIN ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU PETROLUL

Mijlocaşul uruguayan Juan Albin şi-a prelungit contractul cu Petrolul Ploieşti şi pentru sezonul viitor, a anunţat site-ul oficial al grupării prahovene. Albin are o clauză de reziliere a înţelegerii în cazul în care va primi o ofertă avantajoasă de la un club din străinătate. În vârstă de 27 de ani, Albin a fost adus la Petrolul în septembrie 2013. El a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Nacional Montevideo, Getafe şi Espanyol Barcelona.

MESSI, CEL MAI BUN ATACANT DIN LUME

Fotbalistul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost desemnat, ieri, drept cel mai bun atacant din lume, într-un sondaj comandat de cotidianul francez „L’Equipe“. Messi a obţinut 51% din voturile celor 29.793 de participanţi la sondaj. Pe locul secund s-a situat portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid), cu 19% din voturi, în timp ce pe poziţia a treia s-au clasat Luis Suarez (FC Liverpool) şi Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain), ambii cu câte 13% din voturi. Următoarele locuri în acest sondaj au fost ocupate de Diego Costa (Atletico Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Borussia Dortmund), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Sergio “Kun” Aguero (Manchester City) şi Daniel Sturridge (FC Liverpool).

KROOS NU PLEACĂ DE LA BAYERN

Mijlocaşul Toni Kroos va rămâne la echipa Bayern München cel puţin până la expirarea contractului său, în iunie 2015, a declarat antrenorul Josep Guardiola, luni, la Manchester, unde formaţia bavareză a jucat aseară prima manşă a sferturilor de finală din Liga Campionilor, contra formaţiei locale United. „Toni mai are un an de contract şi va rămâne. Sper că îşi va prelungi contractul şi că va rămâne alături de noi, pentru că este foarte bun şi iubeşte fotbalul. Mi-ar plăcea mult să rămână. Am discutat cu jucătorul, cu conducerea clubului şi mi-am spus punctul de vedere. Însă, până la urmă, eu sunt doar antrenorul”, a precizat Guardiola. Kroos, care negociază prelungirea contractului cu Bayern, a declarat la începutul lunii martie că, pentru el, campionatul Angliei reprezintă o posibilitate.

TENORUL PLACIDO DOMINGO, ONORAT DE FEDERAŢIA SPANIOLĂ DE FOTBAL

Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF) îi va acorda insigna de aur cu diamante celebrului tenor Placido Domingo, în cadrul unei ceremonii care va avea loc vineri, la centrul sportiv de la Las Rozas, în apropiere de Madrid. Tenorul va primi distincţia din mâinile lui Angel Maria Villar, preşedintele federaţiei spaniole, pentru „sprijinul său necondiţionat şi continuu acordat selecţionatei spaniole de fotbal”. Evenimentul va fi găzduit de Salonul „Luis Aragones” din cadrul Centrului federal de la Las Rozas şi va reprezenta o recunoaştere a susţinerii din partea lui Placido Domingo, prin prezenţa sa la numeroase întâlniri în întreaga lume, inclusiv la turneele finale de Campionat Mondial.

PROBLEME PENTRU FOTBALUL DIN URUGUAY

Consiliul Executiv al Asociaţiei Uruguayene de Fotbal a demisionat luni, într-un moment în care fotbalul din Uruguay este în criză, ca urmare a deciziei preşedintelui Jose Mujica de a retrage Poliţia de la stadioanele din Montevideo, din cauza violenţelor provocate de suporteri. „Ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă arată necesitatea retragerii noastre. Fotbalul necesită luarea de decizii, iar condiţiile politice şi instituţionale actuale nu permit acest lucru”, a precizat Consiliul, într-un comunicat. Această decizie a venit după ce preşedintele uruguayan, Jose Mujica, a hotărât săptămâna trecută să retragă protecţia Poliţiei de la stadioanele din Montevideo, ceea ce a dus, duminică, la suspendarea meciului Penarol - Miramar Miriones şi a provocat o criză în fotbalul din Uruguay. Mujica a hotărât retragerea Poliţiei după ce la partida de miercurea trecută dintre echipele Nacional şi Newell’s Old Boys, din Copa Libertadores, au avut loc incidente violente, mai mulţi fani şi poliţişti fiind răniţi.

O PERSOANĂ A FOST ARESTATĂ ÎN SUEDIA, DUPĂ DECESUL UNUI SUPORTER

O persoană a fost arestată, ieri, la Helsingborg, în cadrul anchetei privind decesul unui suporter al echipei Djurgarden în urma unor altercaţii între fani înaintea meciului direct dintre cele două formaţii, a anunţat Poliţia suedeză. Conform purtătorului de cuvânt al Poliţiei din Helsingborg, Kenneth Andersson, un bărbat în vârstă de 28 de ani, s-a prezentat singur, luni seară, la secţia de poliţie. În schimb, oficialul Poliţiei a refuzat să ofere amănunte despre declaraţia persoanei reţinute. Un suporter în vârstă de 43 de ani al echipei Djurgarden a decedat, duminică, după ce a fost lovit la cap într-o încăierare cu fanii formaţiei Helsingborg, înaintea meciului din prima etapă a campionatului Suediei. Conform presei locale, victima a suferit leziuni la cap într-o bătaie între suporterii celor două formaţii, cu o jumătate de oră înainte de începerea meciului. El ar fi fost lovit în cap cu un obiect ce nu a fost identificat. În momentul aflării veştii decesului fanului, suporterii echipei Djurgarden au pătruns pe teren. Arbitrul Martin Hansson a decis să oprească partida în minutul 42, la scorul de 1-1.