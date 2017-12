HAGI ÎL ATACĂ PE BURLEANU

Gheorghe Hagi a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că fostul fotbalist Gheorghe Burleanu, tatăl actualului preşedinte al Federaţiei Fomâne de Fotbal (FRF), Răzvan Burleanu, este „un om rău” deoarece doreşte ca Gheorghe Popescu, condamnat în Dosarul Transferurilor, să rămână în închisoare. Hagi a lăsat să se înţeagă faptul că are aceeaşi părere şi despre Răzvan Burleanu, afirmând că „aşchia nu sare departe de trunchi”. Fostul căpitan al echipei naţionale susţine că la 4 martie, ziua în care au fost anunţată soluţia Curţii de Apel în Dosarul Transferurilor, a realizat că în România nu mai există invidie, ci ură şi răzbunare faţă de oamenii de succes. Hagi a anunţat că nu se va implica alături de noua conducere a FRF în dezvoltarea fotbalului românesc, precizând că, în perioada în care cumnatul şi fostul său coechipier de la naţională Gheorghe Popescu va fi în închisoare, el va „sta la televizor”.

HAGI SPERĂ CA BURLEANU SĂ DUCĂ NAŢIONALA PE LOCUL 3 MONDIAL

Gică Hagi susţine că noul preşedinte al FRF, Răzvan Burleanu, trebuie să ducă echipa naţională a României pe locul 3 în clasamentul FIFA, pentru că el împreună cu ceilalţi componenţi ai “Generaţiei de Aur” şi cu fostul preşedinte Mircea Sandu au dus reprezentativa pe poziţia a patra în lume. „Este nevoie de un proiect naţional pe zece ani foarte puternic la nivel de copii şi juniori. Este o muncă a dracului de grea timp de zece ani. Noul preşedinte al federaţiei are un target foarte important, acela de a duce echipa naţională pe locul 3 în lume. Noi am dus România pe locul 4, acum noua echipă (n.r. - de la FRF) să o ducă pe 3. Sper să ducă echipa naţională pe locul 3 în zece ani, în şase, în patru ani. O să stăm, o să ne uităm, o să privim şi vedem unde ajunge”, a spus Hagi. Echipa naţională a României, care a participat ultima oară la un turneu final în 2008, la Campionatul European organizat de Austria şi Elveţia, se află în prezent pe locul 32, cu 740 de puncte, în clasamentul FIFA Coca-Cola. Hagi a mai spus că Mircea Sandu „a făcut pe şoferul” pentru noul preşedinte al FRF şi a precizat că, din punctul său de vedere, fostul şef al federaţiei trebuia să fie mai puternic.

ROMÂNIA - FRANŢA 3-2, ÎNTR-UN MECI AMICAL DE FUTSAL

Echipa naţională de futsal a României a învins miercuri seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, reprezentativa Franţei, într-un meci amical disputat la Călăraşi. Toate golurile tricolorilor au fost marcate de Florin Matei. În primul meci amical dintre cele două selecţionate, disputat marţi, România s-a impus cu 4-1.

PRIME URIAŞE PENTRU JUCĂTORII LUI PSG DACĂ VOR CÂŞTIGA UCL

Fiecare jucător al echipei Paris Saint-Germain va primi un milion de euro în cazul în care formaţia franceză se va impune în Liga Campionilor în acest an, a anunţat cotidianul „L’Equipe“. „Nivelul primei promise jucătorilor în acest an arată dorinţa QSI (n.r. - Qatar Sports Investments, propritarul clubului) ca echipa să strălucească fără întârziere: dacă vor ieşi învingători după finala de la Lisabona, din 24 mai, parizienii vor primi o primă individuală de un milion de euro”, a notat „L’Equipe“. „Zlatan Ibrahimovic a negociat acest bonus cu Nasser Al-Khelaifi, preşedintele consultându-se în mod regulat cu atacantul suedez pe diferite subiecte”, a adăugat sursa citată. Până în prezent, cea mai consistentă primă plătită de un club jucătorilor săi a fost de 800.000 de euro, sumă primită de fiecare fotbalist al echipei Bayern München, anul trecut. Însă aceşti bani au recompensat “tripla” campionat - Cupa Germaniei - Liga Campionilor, a precizat „L’Equipe“. Spre comparaţie, Real Madrid, echipă calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, la fel ca PSG, le propune jucătorilor câte 500.000 de euro pentru a aduce în vitrina clubului al zecelea trofeu al Ligii Campionilor.

EVRA RATEAZĂ PRIMA MANŞĂ A SFERTURILOR UCL

Căpitanul echipei Manchester United, Patrice Evra, va fi suspendat în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, după ce a primit un cartonaş galben în partida de miercuri, cu Olympiacos Pireu, scor 3-0, din returul optimilor competiţiei. Deja avertizat într-un meci anterior, fundaşul francez a primit cartonaş galben în partida cu Olympiacos după un fault asupra lui Nelson Valdez şi astfel nu va putea juca în prima manşă a sferturilor de finală.

SCHMELZER NU VA JUCA ÎN SFERTURILE UCL

Marcel Schmelzer, fundaşul stânga al echipei Borussia Dortmund, s-a accidentat în partida cu Zenit Sankt Petersburg, contând pentru returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, şi va fi indisponibil pentru aproximativ o lună, urmând să rateze astfel meciurile din sferturile competiţiei. Schmelzer a suferit o accidentare la zona inghinală în a doua repriză a meciului cu Zenit, informează uefa.com. Potrivit site-ului oficial al grupării germane, Schmelzer va rata cinci meciuri din Bundesliga, precum şi două din Liga Campionilor. „M-am împiedicat la un tackling şi am simţit o durere în zona inghinală”, a spus Schmelzer. Schmelzer se adaugă astfel mai vechilor probleme medicale din lot, Jakub Blaszczykowski (genunchi), Neven Subotic (genunchi) şi Sven Bender (zona inghinală). Borussia Dortmund s-a calificat în sferturi după ce a eliminat, cu scorul general de 5-4, formaţia rusă Zenit Sankt-Petersburg.

WENGER, LA MECIUL 1.000 PE BANCA TEHNICĂ A ECHIPEI ARSENAL LONDRA

Antrenorul Arsene Wenger va fi, sâmbătă, la meciul cu numărul 1.000 pe banca tehnică a formaţiei Arsenal Londra, în întâlnirea din deplasare cu Chelsea Londra, din Premier League. Privit cu neîncredere la sosirea sa în Marea Britanie - „Evening Standard“ titrând „Arsene who? (Arsene şi mai cum?) -, antrenorul francez a reuşit să se impună rapid şi să reziste timp de 18 ani la conducerea “tunarilor”. Wenger sosea atunci din Japonia, de la Nagoya Grampus Eight, şi îi lua locul la Arsenal lui Bruce Rioch, pe 30 septembrie 1996. „Ne-am întrebat dacă acest francez cu ochelari şi care arată ca un profesor ar putea cunoaşte bine fotbalul”, declara fostul căpitan al lui Arsenal, Tony Adams. După aproape 20 de ani, fotbalul englez recunoaşte în unanimitate meritele antrenorului în vârstă de 64 de ani, originar din Alsacia, în schimbarea imaginii sportului inventat chiar în Insulă. Deşi nu a fost un colecţionar de trofee ca Alex Ferguson, Wenger a impus respect prin munca sa, prin stilul imprimat echipei, prin jucătorii descoperiţi şi şlefuiţi, dar şi prin menţinerea echipei Arsenal în partea superioară a ligii engleze, având la dispoziţie bugete mai mici decât ale “granzilor” campionatului. În 999 de meciuri pe banca “tunarilor”, Wenger a obţinut 579 de victorii, 223 de egaluri şi 197 de înfrângeri, echipa sa înscriind 1.845 de goluri şi primind 961. În anul 2003, ca urmare a contribuţiei la dezvoltarea fotbalului englez, Wenger a primit titlul de ofiţer al Imperiului Britanic din partea reginei Elisabeta a II-a, suporter al echipei Arsenal. Sub conducerea lui Wenger, Arsenal a cucerit titlul de trei ori (1997/1998, 2001/2002, 2003/2004) şi Cupa Angliei de patru ori (1997/1998, 2001/2002, 2002/2003 şi 2004/2005). În Liga Campionilor, Arsenal a pierdut, în 2006, la Paris, finala competiţiei, cu 1-2, în faţa echipei FC Barcelona, aceasta fiind cea mai bună performanţă pe plan internaţional din cariera lui Wenger. Totodată, cu Wenger pe banca tehnică, Arsenal a pierdut în 2000, la Copenhaga, după executarea loviturilor de departajare, finala Cupei UEFA, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, la care evoluau Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu.

RAPORT SECRET AL GUVERNULUI BRAZILIAN PRIVIND RISCURILE LEGATE DE CUPA MONDIALĂ

Un raport secret al Guvernului brazilian enumeră riscurile legate de organizarea Cupei Mondiale de fotbal (12 iunie - 13 iulie), printre care se regăsesc eventuale greve şi manifestaţii violente, informează AFP, citând cotidianul „O Globo“. Documentul, nedatat şi numit “Diagnostic preliminar al Cupei”, a fost elaborat plecând de la rapoartele efectuate în cele 12 oraşe gazdă şi relevă situaţiile cele mai critice în materie de securitate în şase dintre acestea. La Rio de Janeiro, există “o relaţie dificilă între puterea publică şi societate”. La Sao Paulo, o scădere de 60 de milioane de reali (18,33 milioane de euro) a bugetului poliţiei militare locale reprezintă “o potenţială problemă”. La Porto Alegre, o grevă a transportatorilor se poate extinde, la Belo Horizonte, grevele funcţioanrilor ar putea “alimenta manifestaţiile”. La Fortaleza, există o divizare a poliţiei militare, iar la Brasilia, “partidele din opoziţie încearcă să deterioreze imaginea” guvernatorului Agnelo Queiroz (membru PT, partid aflat la putere). Potrivit sursei citate, textul face referire, de asemenea, la îngrijorarea delegaţiilor străine atât cu privire la securitatea lor, cât şi a turiştilor pe durata Cupei Mondiale. Alte riscuri evocate sunt conflictele dintre aborigeni şi fermieri la Buerarema (nord-est), baza de cantonament a naţionalelor Germaniei şi Elveţiei, nemulţumirea populaţiei din Rio cu privire la lucrările de construcţie a stadioanelor sau nemulţumirea persoanelor expropriate care trăiesc în apropierea arenelor. Fără să-i nege existenţa, Preşedinţia Republicii a precizat că acest raport este “preliminar şi fără concluzii”. „Informaţiile publicate de jurnal nu sunt oficiale şi nu au fost verificate. Sunt rezultatul consultării informale a mişcărilor sociale prezente în oraşele gazdă ale Cupei Mondiale şi reprezintă doar mărturiile acestor mişcări”, a explicat serviciul de presă al Preşedinţiei.

TURNEUL OLIMPIC DE FOTBAL DIN 2016 VA AVEA LOC ÎN CINCI ORAŞE CARE GĂZDUIESC ŞI MECIURI LA CM

Turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de vară din 2016 se va disputa în cinci oraşe care găzduiesc meciuri şi la Campionatul Mondial din acest an, din Brazilia, a anunţat Comitetul de Organizare. Cele cinci oraşe care vor găzdui partidele de la JO din 2016 sunt Belo Horizonte, Brasilia, Rio de Janeiro, Salvador şi Sao Paulo. Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro vor debuta în 5 august 2016 şi sunt primele care se desfăşoară în America de Sud.

SUSPENDAREA LUI SIMUNIC A FOST CONFIRMATĂ

Comisia de Recurs a FIFA a respins apelul făcut de jucătorul croat Josip Simunic la suspendarea de zece meciuri dictată după ce a scandat sloganuri pro-naziste la finalul partidei cu Islanda, astfel că fundaşul va rata turneul final al CM din Brazilia. Pe lângă suspendare, Simunic a primit o amendă de 24.000 de euro. Josip Simunic, în vârstă de 35 de ani, a fost condamnat la o amendă de 3.200 de euro de justiţia croată. Simunici şi fanii croaţi au scandat sloganuri pro-naziste în 19 noiembrie 2013, după calificarea Croaţiei la CM în urma victoriei cu Islanda, scor 2-0, în returul barajului de accedere la competiţia din Brazilia. Presa locală a difuzat un material video în care Simunici este văzut luând microfonul pe Stadionul “Maksimir din Zagreb”, după fluierul final, şi strigând de patru ori: „Pentru patrie” (Za Dom), suporterii răspunzând „Suntem pregătiţi” (Spremni). Aceste sloganuri datează din perioada în care Croaţia era aliata Germaniei naziste, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

CHERUNDOLO ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Căpitanul echipei Hannover ‘96, Steven Cherundolo, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că se retrage din activitate. Fundaşul american, care a jucat peste 300 de meciuri în 15 ani petrecuţi la Hannover, a luat această decizie din cauza problemelor medicale din ultima perioadă. Cherundolo, în vârstă de 35 de ani, va rămâne în club şi va ocupa funcţia de antrenor secund al echipei Under 23 a grupării germane.