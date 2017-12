PETIŢIE PENTRU GRAŢIEREA LUI GICĂ POPESCU

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că va semna petiţia către şeful statului, Traian Băsescu, privind acordarea graţierii individuale pentru Gică Popescu. „Ca cetăţean al României, dacă va trebui să înaintăm o petiţie pentru graţiere inividuală către preşedintele statului român pentru Gică Popescu, personal, aş semna-o şi o s-o semnez, să ştiţi”, a precizat Zgonea. El a arătat că Gică Popescu este un om care a făcut foarte mult bine României şi cu care românii s-au lăudat. „Este de o sută de ori mai cunoscut decât orice politician din România. Despre Gică Popescu, dacă te duci din Turcia până în Barcelona sau până în nordul Europei, toată lumea ştie că a fost căpitanul Barcelonei şi căpitanul echipei naţionale”, a susţinut Zgonea. El a menţionat că este prieten cu Gică Popescu şi că a jucat fotbal cu acesta. Şi premierul României, Victor Ponta, a spus ieri, pentru “Gândul”, că, în calitate de simplu cetăţean, susţine cererea de graţiere a lui Gică Popescu. Senatorul UNPR buzoian Constantin Popa a iniţiat o petiţie online pentru graţierea fostului fotbalist Gheorghe Popescu, acţiuni similare, de strângere de semnături, fiind iniţiate şi de un consilier local braşovean, dar şi de preşedintele de la Dunărea Calafat, Gicu Balaci, primul club la care a jucat Popescu. Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat definitiv, marţi, la închisoare cu executare pe toţi cei opt oameni din fotbal judecaţi în Dosarul Transferurilor: Ioan Becali - 6 ani şi 4 luni, Cristian Borcea - 6 ani şi 4 luni, Victor Becali - 4 ani şi 8 luni, George Copos - 3 ani şi 8 luni, Mihai Stoica - 3 ani şi 6 luni, Jean Pădureanu - 3 ani şi 4 luni, Gigi Neţoiu - 3 ani şi 4 luni şi Gică Popescu - 3 ani şi o lună.

CHIVORCHIAN - NOUL SECRETAR GENERAL AL FRF, DEACONU RĂMÂNE ŞEF LA CCA

Răzvan Burleanu, noul preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că, în mandatul său, secretarul general al forului va fi Gheorghe Chivorchian, în timp ce Vasile Filimon şi Alexandru Deaconu îşi vor păstra funcţiile de trezorier, respectiv şef al CCA. Burleanu a menţionat că va face o evaluare a personalului Federaţiei Române de Fotbal. Şeful FRF a adăugat că va majora salariile angajaţilor care au în prezent venituri sub salariul mediu pe economie. Răzvan Burleanu a fost ales, miercuri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), el primind 113 voturi în turul II de scrutin, faţă de 59 câte a avut fostul arbitru Vasile Avram. Directorul tehnic al FRF, Anghel Iordănescu, a declarat, ieri, că s-a întâlnit cu Mircea Sandu şi cu noul şef de la Casa Fotbalului, Răzvan Burleanu, şi că a acceptat condiţiile impuse de acesta din urmă, astfel că îşi va continua activitatea în cadrul forului. Tot ieri, Răzvan Burleanu a anunţat că va milita pentru modificarea legislaţiei astfel încât fotbalul să beneficieze de fonduri din industria de pariuri, care în prezent se foloseşte gratis de numele echipelor din România.

MAI PUŢINE PRIVILEGII PENTRU MIRCEA SANDU

Preşedintele de onoare al FRF, Mircea Sandu, a anunţat că renta viageră anuală pe care o va primi a fost micşorată, adăugând că nu va mai avea la dispoziţie maşină de lux şi nici secretară. „Am redus la 50.000 de euro, de la 75.000 de euro. Nu voi avea nevoie de maşină şi nu voi avea secretară. Voi avea solicitarea ca Dumitru Mihalache, care va fi în continuare angajat al federaţiei, să rămână project manager pentru Euro 2020 şi consilier pe aceste probleme şi să-i acord un salariu în plus”, a spus Sandu, care a recunoscut că restul facilităţilor aprobate în Adunarea Generală vor rămâne în vigoare. Printre acestea se numără dreptul de administrare a etajului 2 al unei clădiri a FRF, orice intervenţie chirurgicală sau recuperare medicală plătită de FRF, personal angajat cu salarii în limita a 5.000 de lei lunar, deplasări la meciurile echipei naţionale cu decontarea cazării la hotel de cinci stele şi diurnă de 500 de euro pe zi. În plus, Mircea Sandu a primit din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, reprezentat de secretarul de Stat Carmen Tocală, un trofeu de excelenţă pentru contribuţia la promovarea României în sport şi prin sport.

TROFEUL CUPEI MONDIALE, ADMIRAT LA BUCUREŞTI

Peste 7.500 de persoane au admirat Trofeul Cupei Mondiale FIFA, care a fost expus timp de trei zile la Băneasa Shopping City. Trofeul a ajuns în România pe 3 martie, ca parte a turneului global organizat de Coca-Cola. Prima oprire a fost la Sala „Dinamo“, unde s-a disputat primul meci din Cupa Coca-Cola, cea mai mare competiţie naţională de fotbal de sală pentru liceeni. Turneul Trofeului Cupei Mondiale va continua în perioada următoare în Cehia, Bosnia-Herţegovina şi Polonia. Turneul a început în septembrie 2013, cu o ceremonie oficială la Rio de Janeiro. Trofeul a parcurs mai mult de 148.000 km în nouă luni, traversând 90 de ţări. Turneul final al Campionatului Mondial de fotbal se va desfăşura în perioada 12 iunie - 13 iulie, în Brazilia.

MESSI VA DEVENI FOTBALISTUL CEL MAI BINE PLĂTIT DIN LUME

Lionel Messi, atacantul reprezentativei Argentinei, va semna în vară un nou contract cu FC Barcelona, graţie căruia va deveni jucătorul cel mai bine plătit din lume, a anunţat preşedintele clubului spaniol, Josep Maria Bartomeu. Argentinianul urmează să încaseze în următorii cinci ani 22, 23, 24, 25 şi 26 de milioane de euro anual net, ceea ce înseamnă pentru gruparea “blaugrana” costuri între 44 şi 52 de milioane de euro anual. Bartomeu a mai precizat că gruparea de pe “Camp Nou” nu are nicio intenţie să-l vândă pe starul argentinian, câştigător al “Balonului de Aur” în 2009, 2010, 2011 şi 2012. Momentan, ultimul contract semnat de Messi îl “leagă” de FC Barcelona până în 2018.

MANCHESTER CITY, DISPUSĂ SĂ PLĂTEASCĂ CLAUZA DE REZILIERE A LUI MESSI

Oficialii clubului Manchester City sunt dispuşi să plătească clauza de reziliere, de 200 de milioane de euro, a contractului dintre Lionel Messi şi FC Barcelona, a scris, ieri, publicaţia spaniolă „El Confidencial“, citată de „Gazzetta dello Sport“. Conform sursei citate, şeicul Mansour Bin Zayed Al Nayhan, patronul grupării engleze, intenţionează să-i ofere internaţionalului argentinian un salariu de 25 de milioane de euro pe sezon. În vârstă de 26 de ani, Messi a evoluat în cariera sa numai la FC Barcelona.

CRISTIANO RONALDO L-A DEPĂŞIT PE PAULETA

Cristiano Ronaldo, câştigător al „Balonului de Aur“ 2013, a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei Portugaliei, cu 49 de goluri înscrise în 110 selecţii. El a reuşit o dublă în meciul amical cu echipa Camerunului, scor 5-1, disputat miercuri seară, la Leiria. Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, împărţea până acum acest titlu cu Pedro Pauleta, care a marcat 47 de goluri în 88 de meciuri disputate în tricoul naţionalei lusitane, în perioada 1997-2008.

„PRIETENII LUI RONALDO ŞI ZIDANE” AU CÂŞTIGAT EDIŢIA A 11-A A „MECIULUI ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI”

Selecţionata „Prietenilor lui Ronaldo şi Zidane” a câştigat cea de-a 11-a ediţie a „Meciului împotriva sărăciei”, organizat de cele două foste staruri ale fotbalului mondial, învingând cu scorul de 8-6 (3-1) o echipă compusă din foşti şi actuali jucători ai formaţiei Young Boys Berna, marţi seară, pe „Stade de Suisse” din Berna, în faţa a 18.000 de spectatori. La evenimentul caritabil au mai participat, printre alţii, Luis Figo, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Gennaro Gattuso, Fernando Hierro sau Pavel Nedved, dar şi brazilianca Marta, care a fost desemnată de cinci ori jucătoarea anului în fotbalul feminin.

SPANIA A ÎNVINS ITALIA

Reprezentativa de fotbal a Spaniei a învins, miercuri seară, pe stadionul “Vicente Calderon” din Madrid, cu scorul de 1-0, naţionala Italiei, într-un meci amical. Unicul gol al partidei a fost marcat de Pedro Rodriguez, în min. 63. Tot miercuri seară, Portugalia s-a impus la scor, 5-1 (Cristiano Ronaldo 21, 83, Raul Meireles 66, Fabio Coentrao 67, Edinho 77 / Aboubakar 43), în întâlnirea cu reprezentativa Camerunului. Gazda turneului final al Campionatului Mondial din acest, Brazilia, a câştigat în deplasare, scor 5-0 (Oscar 10, Neymar 41, 47, 90+1, Fernandinho 89), confruntarea cu Africa de Sud.

RECORD INEDIT PENTRU NAŢIONALA ESTONIEI

Reprezentativa Estoniei a devenit miercuri seară, la meciul amical cu Gibraltar, câştigat cu scorul de 2-0, singura echipă naţională care a avut partide la nivel de seniori cu toate celelalte 53 membre UEFA. Pe 5 iunie 2012, după ce a jucat cu Franţa, Estonia devenea singura echipă europeană care a avut ca adversare toate celelalte 52 de membre UEFA din acel moment. Adversara de miercuri a Estoniei, Gibraltar, a devenit a 54-a naţiune afiliată UEFA, în mai 2013.

MOURINHO, CONSULTANT EXCLUSIV PENTRU YAHOO

Antrenorul portughez al echipei Chelsea Londra, Jose Mourinho, va fi consultant exclusiv pentru Yahoo în 2014, a anunţat, ieri, grupul american. „Jose Mourinho va fi analistul Yahoo pentru toate evenimentele fotbalistice ale anului 2014: Cupa Mondială, Liga Campionilor şi campionatele din Franţa şi Anglia”, se arată în comunicatul Yahoo. „Aderarea la o companie de nivel mondial cum este Yahoo îmi permite să vorbesc cu fanii fotbalului din Franţa, Anglia, Brazilia şi Statele Unite ale Americii, fie pe computerul lor, pe mobil sau pe tabletă”, a spus Mourinho, în vârstă de 51 de ani.

FIFA A AMENDAT CINCI CLUBURI SUD-AMERICANE

Un club din Uruguay şi patru din Argentina au fost sancţionate de Comisia de Disciplină a FIFA pentru că au realizat transferuri ilegale de jucători, a anunţat forul mondial. Gruparea uruguayană Sud America are interdicţie de realizare de transferuri la nivel naţional şi internaţional timp de două sezoane. De asemenea, clubul a fost amendat cu 40.000 de franci elveţieni. Cluburile argentiniene Central Cordoba, Independiente, Racing Club şi Rosario Central au primit avertismente şi amenzi de 15.000 până la 50.000 de franci elveţieni. Acestea sunt primele grupări sancţionate pentru “bridge transfers” - transferuri prin intermediul unor cluburi la care jucătorii respectivi nu evoluează niciodată. Potrivit FIFA, şase jucători au fost transferaţi în Argentina prin intermediul clubului uruguayan “din motive care nu erau de natură sportivă”, după ce au fost legitimaţi la Sud America pentru perioade extrem de scurte, în care nu au evoluat deloc.

KLOSE VREA SĂ SE RETRAGĂ DIN NAŢIONALĂ DUPĂ CM

Atacantul Miroslav Klose a declarat că intenţionează să se retragă din naţionala Germaniei după Campionatul Mondial din Brazilia, dar să îşi continue cariera la echipa de club. Klose va împlini 36 de ani în 9 iunie, cu trei zile înainte de începerea turneului final. Jucătorul echipei Lazio Roma a avut până acum un sezon perturbat de accidentări, însă este convins că va avea multe de oferit naţionalei Germaniei la cel de-al patrulea său turneu final de CM din carieră. El ar putea chiar deveni în Brazilia cel mai bun marcator din istoria turneelor finale. „Nu pot să spun că nu îmi pasă, sunt prea ambiţios. Însă echipa este întotdeauna pe primul loc”, a menţionat atacantul german. „Având în vedere forma mea de acum, mai pot să joc doi ani la nivel înalt”, a afirmat Klose, referindu-se la echipa sa de club, Lazio.

PROPRIETARUL CLUBULUI BIRMINGHAM CITY, VINOVAT DE SPĂLARE DE BANI

Omul de afaceri Carson Yeung, proprietarul clubului englez de fotbal Birmingham City (liga a doua), a fost găsit vinovat de spălare de bani şi riscă acum să stea până la şapte ani în spatele gratiilor. Tribunalul din Hong Kong, care a judecat acest caz, a ordonat menţinerea în arest a lui Yeung (54 de ani) până la pronunţarea sentinţei, prevăzută pentru vineri. Fost stilist al vedetelor, „Mr. Yeung” a negat mereu acuzaţia de spălare de bani, în valoare de 720 milioane de dolari Hong Kong (522 milioane euro), faptă pe care ar fi comis-o între anii 2001 şi 2007.

WILSHERE VA ABSENTA DE PE TEREN ŞASE SĂPTĂMÂNI

Jack Wilshere, mijlocaşul echipei Arsenal Londra, a suferit o fractură la piciorul stâng şi va absenta de pe teren şase săptămâni, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării engleze. Wilshere s-a accidentat după un contact cu fundaşul Daniel Agger în partida amicală pe care naţionala Angliei a câştigat-o miercuri seară, cu scorul de 1-0, în faţa reprezentativei Danemarcei. În vârstă de 22 de ani, Wilshere este un produs al clubului Arsenal Londra, iar în acest sezon a înscris trei goluri în 22 de meciuri din campionat.

SUSPENDARE DE 28 DE MECIURI PENTRU UN INTERNAŢIONAL VIETNAMEZ

Internaţionalul vietnamez Tran Dinh Dong, în vârstă de 26 de ani, a fost suspendat 28 de meciuri pentru că a fracturat piciorul unui adversar la un meci din campionatul ţării sale. Tran Dinh Dong, component al echipei Song Lam Nghe An, l-a faultat extrem de dur pe mijlocaşul Nguyen Anh Hung (de la Hung Vuong An Giang), acesta urmând să fie indisponibil aproximativ un an. Tran, care a fost amendat cu aproximativ 700 de euro, trebuie de asemenea să acopere cheltuielile de spitalizare pentru Nguyen. „Eu îl amendez dacă greşeşte. Cred că federaţia vietnameză a decis să îl amendeze în urma presiunii publice, nu în baza realităţii. Vom face apel, pentru că absenţa sa ne afectează foarte mult”, a declarat antrenorul echipei Song Lam Nghe An, Nguyen Huu Thang. În cazul în care sancţiunea va fi menţinută în apel, Tran nu va mai putea juca în acest an.