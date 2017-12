LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultate înregistrate în etapa a 17-a din Liga Naţională de handbal masculin - sâmbătă: CS Caraş-Severin - CSM Bucureşti 33-26; duminică: Dinamo Bucureşti - CSU Suceava 28-21. Astăzi au loc două partide: Potaissa Turda - HCM Minaur Baia Mare (ora 18.00, Digi Sport 3) şi Steaua Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu (ora 20.00, Digi Sport 3). Două meciuri s-au disputat în devans: HC Odorhei - Ştiinţa Bacău 26-35 şi Poli Timişoara - HCM Constanţa 24-34. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 44p, 2. Potaissa Turda 41p, 3. Ştiinţa Bacău 37p, 4. Dinamo Bucureşti 35p, 5. Pandurii Tg. Jiu 30p, 6. HC Odorhei 25p, 7. Steaua Bucureşti 18p, 8. Caraş Severin 16p (golaveraj: 414-433), 9. Minaur Baia Mare 16p (372-424), 10. Poli Timişoara 15p, 11. CSM Bucureşti 7p, 12. CSU Suceava 6p. Sâmbătă, în manşa tur din optimile de finală ale Cupei Challenge la handbal masculin, HC Odorhei a câştigat, scor 23-22, partida susţinută în deplasare cu formaţia poloneză Gornik Zabrze. Returul este programat la 23 februarie, de la ora 18.00, la Odorheiu Secuiesc.

POLOIŞTII ROMÂNI, APROAPE CALIFICAŢI LA CE 2014

Naţionala de polo a României a surclasat formaţia Marii Britanii, cu scorul de 18-7 (3-2, 4-2, 6-2, 5-1), sâmbătă, în Bazinul “Steaua” din Bucureşti, în prima manşă a barajului pentru Campionatul European de anul acesta, de la Budapesta. Cel mai bun jucător al partidei a fost Nicu Diaconu, autor a 6 goluri, celelalte reuşite ale tricolorilor fiind opera lui Daniel Teohari 3, Cosmin Radu 2, Alex Matei 2, Tiberiu Negrean, Andrei Creţu, Alex Ghiban, Andrei Buşilă şi Ramiro Georgescu. Graţie acestei victorii la 11 goluri diferenţă, România a făcut un pas decisiv spre turneul final din perioada 14-27 iulie, returul de la Sunderland (1 martie) fiind o simplă formalitate. De remarcat faptul că echipa britanică este antrenată de Andrei Iosep, fost component al reprezentativei tricolore.

RONALD GAVRIL URCĂ DIN NOU ÎN RING

Boxerul român Ronald Gavril, membru al echipei Mayweather Promotions, va urca din nou în ring în data de 28 februarie, cu prilejul unei gale organizate la Turning Stone Resort & Casino din Verona (New York). Gavril (27 de ani), care are şapte victorii în tot atâtea meciuri disputate la profesionişti (cinci prin KO), va boxa la categoria supermijlocie, într-un meci programat pe durata a opt reprize, cu Cameron Allen, un american de 31 de ani care are doar cinci victorii (trei prin KO) din 19 meciuri, opt eşecuri fiind înainte de limită. În gala din 28 februarie vor boxa şi alţi componenţi ai echipei campionului american Floyd Mayweather: J'Leon Love (supermijlocie, 16-0-0), Mickey Bey jr. (uşoară, 19-0-1) şi Badou Jack (supermijlocie, 16-1-0).

ROMÂNII SE BAT ÎNTRE EI PENTRU PLAY-OFF-UL LIGII MOL

Corona Braşov a fost învinsă pe propriul teren de formaţia maghiară Miskolci Jegesmedvék cu scorul de 1-4 (0-2, 0-0, 1-2), într-un meci din Liga Mol la hochei pe gheaţă. Alte rezultate de vineri seară: Sport Club Miercurea Ciuc - Dab Docler 3-0 (0-0, 3-0, 0-0); Ujpesti TE Budapesta - HC Nové Zámky 2-3 (1-1, 1-1, 0-1). Dab Docler se menţine pe prima poziţie în clasament, cu 94 de puncte din 45 de meciuri, urmată de Nové Zámky 82p (45j), Miskolc 78p (45j), Miercurea Ciuc 76p (45j) şi Corona 73p (44j). Aseară, cele două reprezentante ale României au jucat din nou pe teren propriu, însă au inversat adversarele de vineri.

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI, ELIMINATĂ ÎN SFERTURI LA PADOVA

Echipa de sabie a României, în componenţa Tiberiu Dolniceanu, Alin Badea, Ciprian Gălăţanu şi Iulian Teodosiu, s-a oprit în sferturile de finală ale concursului de Cupă Mondială de la Padova (Italia), după ce a fost eliminată de Italia cu 45-30. România a învins în primele tururi Porto Rico (45-18) şi Canada (45-22), înainte de a da piept cu ţara gazdă. Echipa noastră de sabie termină competiţia în primele opt echipe, un progres faţă de concursul de la Madrid, unde s-a clasat pe locul 9. Cu o zi înainte, la individual, cea mai bună clasare a fost cea a lui Alin Badea - locul 13. Tiberiu Dolniceanu, campion european la sabie, s-a clasat al 17-lea.

UNGUR, ELIMINAT ÎN CALIFICĂRI LA MARSILIA

Tenismanul Adrian Ungur, locul 120 ATP, a ratat, ieri, accesul în ultimul tur al calificărilor la turneul de la Marsilia (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 621.560 de euro. Românul a fost învins în turul II al calificărilor, cu 6-3, 6-4, după o oră şi 11 minute, de Thomas Schoorel (Olanda), poziţia 198 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Marsilia, Ungur va primi 435 de euro.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele două partide din etapa a şasea a TOP16 din Euroliga de baschet masculin s-au încheiat cu victoriile favoritelor - Grupa E: FC Barcelona - EA7 Emporio Armani Milano 80-70. Clasament: 1. FC Barcelona 6-0, 2. Olympiacos Pireu 4-2, 3. EA7 Emporio Armani Milano 3-3, 4. Panathinaikos Atena 3-3, 5. Unicaja Malaga 3-3, 6. Fenerbahce Ulker 2-4, 7. Anadolu Efes 2-4, 8. Laboral Kutxa 1-5; Grupa F: Galatasaray Istanbul - CSKA Moscova 71-74. Clasament: 1. CSKA Moscova 5-1, 2. Maccabi Tel Aviv 5-1, 3. Real Madrid 5-1, 4. Lokomotiv Kuban 3-3, 5. Galatasaray Istanbul 2-4, 6. FC Bayern München 2-4, 7. Zalgiris Kaunas 1-5, 8. Partizan Belgrad 1-5. Atât FC Barcelona, cât şi CSKA sunt în continuare lidere în grupele lor.

DAVID FERRER S-A IMPUS LA BUENOS AIRES

Tenismanul argentinian David Ferrer, principalul favorit, a câştigat, ieri, turneul de la Buenos Aires, dotat cu premii în valoare totală de 567.760 de dolari. Ferrer l-a învins în finală, cu 6-4, 6-3, pe italianul Fabio Fognini, cap de serie nr. 2. Pentru această performanţă, David Ferrer a obţinut 84.060 dolari şi 250 de puncte ATP.

BERDYCH A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA ROTTERDAM

Tenismanul ceh Tomas Berdych, cap de serie nr. 3, a câştigat, ieri, turneul de la Rotterdam (Olanda), dotat cu premii în valoare totală de 1.500.755 de euro. Berdych l-a învins în finală, cu 6-4, 6-2, pe croatul Marin Cilic. Tenismanul ceh, locul 7 ATP, a cucerit al nouălea titlu din carieră.

NOU RECORD MONDIAL LA SĂRITURA CU PRĂJINA

Atletul francez Renaud Lavillenie a stabilit sâmbătă, la Doneţk, un record mondial la săritura cu prăjina, în sală, cu o performanţă de 6,16 m. Lavillenie, care spunea de mai multe săptămâni că se simte capabil să stabilească un record mondial, a intrat în istorie cu săritura reuşită la 6,16 m din prima încercare. Francezul a depăşit performanţa ucraineanului Serghei Bubka, care în 1993 a reuşit o săritură de 6,15 m în sală şi în 1994 a sărit 6,14 m în aer liber. „Este incredibil. Nu am folosit niciodată prăjina pentru 6,16 metri. La prima mea tentativă speram să reuşesc o săritură cât mai bună. Am cerut 6,16 m pentru că acesta e cel mai bun loc pentru a bate recordul lui Bubka”, a declarat atletul din Franţa.

UN SPORTIV TURC A MURIT LA UN TURNEU DE TAEKWONDO

Un sportiv turc în vârstă de 21 de ani a încetat din viaţă după ce a suferit o criză cardiacă, ieri, în timpul unui turneu internaţional de taekwondo la Luxor (Egipt). Sportivul respectiv, Seyithan Akbalik, s-a prăbuşit în timpul unui meci cu un adversar sloven. El a fost transportat de urgenţă la spital, dar nu a mai putut fi salvat.