TRIALURI ORGANIZATE LA FC FARUL

După ce a încheiat prima parte a sezonului pe locul 9 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, FC Farul Constanţa a fixat reunirea lotului pentru luni, 13 ianuarie. Până atunci, antrenorul Ştefan Petcu şi-a propus să caute jucători pentru a completa echipa. Astfel, timp de trei zile, în perioada 9-11 ianuarie, la stadionul “Farul” se vor organiza mai multe trialuri, la care vor fi prezenţi fotbalişti tineri din toată ţara.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A AJF CONSTANŢA

În temeiul articolului 27 din Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Constanţa, Comitetul Executiv al AJF convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ în data de 22.02.2014, la ora 12.00, la restaurantul “Sport” din Constanţa.

POPESCU, HAGI ŞI IORDĂNESCU, SUSŢINUŢI DE FOSTUL DIRECTOR TEHNIC AL FEDERAŢIEI BELGIENE DE FOTBAL

Fostul director tehnic al Federaţiei Belgiene de Fotbal, Michel Sablon, a declarat, ieri, că pentru România ar fi o ruşine să piardă o echipă de conducere la Federaţia Română de Fotbal (FRF) compusă din Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi şi Anghel Iordănescu. Sablon a avut o întâlnire cu Gheorghe Popescu, candidat la funcţia de preşedinte al FRF, şi a precizat că va ajuta la implementarea unei strategii în cazul în care fostul internaţional român va câştiga alegerile. Alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal vor avea loc la 5 martie. La alegerile pentru şefia FRF şi-au anunţat candidatura până acum fostul preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor, Vasile Avram, preşedintele FR de Minifotbal, Răzvan Burleanu, fostul fotbalist Marcel Puşcaş şi fostul internaţional Gheorghe Popescu. În afară de aceştia, numele altor oameni de fotbal, Adrian Porumboiu şi Gheorghe Chivorchian, au fost vehiculate că se vor afla pe lista candidaţilor la funcţia de preşedinte al FRF. Şi tehnicianul Ioan Andone ar vrea să candideze, a declarat, ieri, Gică Popescu. Actualul conducător al FRF, Mircea Sandu, a anunţat că nu îşi mai doreşte încă un mandat la şefia instituţiei.

MUTU ŞI-AR DORI SĂ REVINĂ LA FIORENTINA

Atacantul Adrian Mutu a declarat că ar fi de acord cu o revenire la Fiorentina, în cazul în care gruparea toscană i-ar solicita serviciile pentru a suplini absenţa lui Giuseppe Rossi, informează presa italiană. „Regret ceea ce i s-a întâmplat lui Rossi. Juca foarte bine şi ajuta Fiorentina. Eu la Fiorentina? Ştiţi cu toţii ce simt pentru acest oraş şi această echipă. Am rămas în relaţii bune cu membrii conducerii. Acum mă antrenez cu un preparator fizic spaniol. Am avut discuţii cu Petrolul, încă nu am semnat nimic şi, dacă Della Valle mă va chema, nu mă voi gândi de două ori”, a declarat Mutu la Radioblu. Mutu a evoluat pentru Fiorentina între 2006 şi 2011, reuşind să marcheze 54 de goluri. Din 2012, Mutu este legitimat la formaţia franceză Ajaccio. Astăzi, Mutu împlineşte 35 de ani.

CRISTIANO RONALDO I-A DEDICAT LUI EUSEBIO GOLURILE ÎNSCRISE CU CELTA VIGO

Atacantul portughez al formaţiei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a dedicat cele două goluri reuşite în meciul cu Celta Vigo fostului jucător Eusebio, decedat la vârsta de 71 de ani şi înmormântat, luni, la Lisabona. „Mulţumesc tuturor, în special Spaniei, pentru omagiul adus lui Eusebio. Era o persoană foarte apropiată de mine şi de toţi portughezii, iar golurile din această seară îi sunt dedicate lui. El m-a ajutat mult, este un exemplu pentru noi. Cu mare tristeţe spun că l-am pierdut pe unul dintre cei mai buni din lume”, a declarat atacantul portughez. Cu reuşitele din meciul cu Celta Vigo, Cristiano Ronaldo a ajuns la 400 de goluri înscrise în 652 de partide disputate pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid şi naţionala Portugaliei.

MANUEL NEUER, CEL MAI BUN PORTAR ÎN 2013

Germanul Manuel Neuer (Bayern München) a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2013 de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), într-un clasament dat publicităţii pe site-ul oficial al IFFHS. În vârstă de 27 de ani, Neuer s-a mai clasat pe locul secund în 2011 şi de două ori pe poziţia a patra în 2010 şi 2012. Manuel Neuer, care în 2013 a câştigat Liga Campionilor, titlul şi Cupa în Germania, i-a devansat pe italianul Gianluigi Buffon şi pe cehul Petr Cech. Cei şapte portari care au punctat în această ierarhie sunt următorii: 1. Manuel Neuer (Bayern München) 211p, 2. Gianluigi Buffon (Juventus Torino) 78p, 3. Petr Cech (Chelsea Londra) 64p, 4. Thibaut Courtois (Atletico Madrid) 54p, 5. Victor Valdes (FC Barcelona) 53p, 6. Iker Casillas (Real Madrid) 23p, 7. Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain) 5p.

HOWARD WEBB, ARBITRUL ANULUI 2013

Englezul Howard Webb a fost desemnat cel mai bun arbitru al anului 2013 de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului, într-un clasament dat publicităţii pe site-ul oficial al IFFHS. Webb, în vârstă de 42 de ani, a primit acest trofeu în 2010, a fost pe locul secund în 2011 şi a ocupat poziţia a treia în 2009 şi 2012. Howard Webb i-a devansat în acest clasament pe italianul Nicola Rizzoli şi pe ungurul Viktor Kassai. Primele zece locuri în această ierarhie sunt ocupate de următorii arbitri: 1. Howard Webb (Anglia) 102p, 2. Nicola Rizzoli (Italia) 82p, 3. Viktor Kassai (Ungaria) 53p, 4. Felix Brych (Germania) 42p, 5. Cuneyt Cakir (Turcia) 40p, 6. Bjorn Kuipers (Olanda) 38p, 7. Pedro Proenca (Portugalia) 35p, 8. Ravşan Irmatov (Uzbekistan) 29p, 9. Carlos Velasco Carballo (Spania) 22p, 10. Gianluca Rocchi (Italia) 17p.

MESSI REVINE PE TEREN LA MECIUL CU GETAFE

Atacantul argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, accidentat de la 10 noiembrie, va reveni pe teren miercuri, în meciul cu Getafe, formaţie la care evoluează Ciprian Marica. Messi şi-a reluat antrenamentele la 2 ianuarie, iar ieri a primit avizul medicilor pentru a evolua cu Getafe, în manşa tur a optimilor Cupei Spaniei, informează site-ul oficial al clubului catalan. Messi s-a accidentat la piciorul stâng în 10 noiembrie 2013, la meciul cu Betis Sevilla, scor 4-1, din campionatul Spaniei.

GALDERISI A FOST NUMIT ANTRENOR LA OLHANENSE

Tehnicianul italian Giuseppe Galderisi a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Olhanense, ocupanta ultimului loc în campionatul Portugaliei, în locul lui Paulo Alves, a anunţat, ieri, clubul la care este legitimat şi fundaşul Sebastian Mladen, fost jucător la FC Viitorul Constanţa. “Beppe” Galderisi a condus deja primul antrenament pe stadionul Vila Real din Santo Antonio. Noul antrenor, în vârstă de 50 de ani, şi-a început cariera de jucător în 1980, la Juventus Torino. Galderisi a mai jucat la AC Milan şi Lazio Roma, înainte de a se retrage ca jucător în SUA. El are zece selecţii la naţionala Italiei, alături de care a disputat Cupa Mondială din 1986, din Mexic. Ca antrenor, Galderisi a pregătit mai mult echipe din divizii inferioare, iar ultima sa experienţă datează din 2012, când a pregătit formaţia Salerno.