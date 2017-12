UNIVERSITATEA CLUJ ANUNŢĂ TRANSFERUL LUI RONALD GERCALIU

FC Universitatea Cluj a anunţat vineri, pe site-ul oficial, achiziţionarea jucătorului Ronald Gercaliu, fost la FC Erzgebirge Aue, care va semna un contract pe şase luni. „Prin aducerea lui Ronald Gercaliu vom câştiga maturitate, tehnică de joc şi experienţă, adunate în anii petrecuţi la echipe precum Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Austria Viena şi Ingolstad. În acelaşi timp, aducem un jucător care are o mentalitate profesionistă, propice pentru tinerii noştri jucători. Am mare încredere în el şi sunt sigur că va reuşi să se integreze rapid în metodele de pregătire şi filosofía lui Mihai Teja”, a declarat administratorul special, Vlad Munteanu. În vârstă de 27 de ani, fundaşul stânga s-a născut în Albania, dar joacă pentru Austria din 2005. „Am decis să vin la Cluj deoarece am auzit că Liga de Fotbal din România este foarte bună şi am căutat noi provocări. Sunt onorat că am jucat împreună cu Vlad Munteanu în Germania şi ştiu despre ambiţia lui în ceea ce priveşte fotbalul, în special Universitatea Cluj. Obiectivul meu principal este de a rămâne cu Universitatea Cluj în Liga 1”, a declarat Ronald Gercaliu pentru site-ul oficial al clubului cluhean. Gercaliu a mai jucat la Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Austria Viena, SC Wiener Neustadt, FC Ingolstadt 04 şi LKS Lodz.

PETKOVIC ŞI REJA VOR SĂ STEA PE BANCA LUI LAZIO LA MECIUL CU INTER

Antrenorii Vladimir Petkovic şi Edy Reja vor să stea pe bancă la meciul pe care Lazio Roma îl va susţine, luni, în compania formaţiei Internazionale Milano, în etapa a 18-a a campionatului Italiei. Petkovic contestă demiterea sa de către conducerea clubului, în timp ce Reja antrenează echipa de luni, chiar dacă sosirea sa nu a fost oficializată. Cazul se putea soluţiona vineri seară, Petkovic fiind convocat la o întâlnire cu preşedintele Claudio Lotito. Dacă această problemă nu va fi rezolvată până luni, cel mai probabil echipa va fi condusă la meciul cu Inter de un antrenor secund, chiar dacă, teoretic, duminică este prevăzută conferinţa de presă pentru prezentarea lui Reja. Această situaţie a apărut duminica trecută, atunci când presa italiană a anunţat venirea lui Reja şi a precizat că numirea lui va fi oficializată în câteva ore. Însă anunţul oficial nu a apărut nici luni, nici marţi, nici în zilele următoare, în ciuda faptului că tehnicianul a condus deja mai multe şedinţe de pregătire. Prin intermediul avocaţilor, Petkovic cere clubului daune de 600.000 de euro. În schimb, Lazio consideră că Petkovic nu a respectat contractul, deoarece nu a anunţat că va prelua naţionala Elveţiei din luna iulie.

VICTOR VALDES REVINE PE TEREN DUPĂ ACCIDENTAREA DIN NOIEMBRIE

Portarul echipei FC Barcelona, Victor Valdes, accidentat în noiembrie, a primit acceptul medicilor să revină pe teren, informează AFP, citând clubul catalan. „O veste bună pentru echipa FC Barcelona. După antrenamentul de joi seară, medicii şi-au dat acceptul ca Valdes să revină pe teren”, a anunţat clubul, într-un comunicat. Victor Valdes, în vârstă de 31 de ani, ar putea reveni chiar la meciul cu formaţia Elche, programat duminică, în campionatul Spaniei.

BRAZILIANUL LUCIO VA JUCA LA PALMEIRAS

Campion mondial cu naţionala Braziliei în 2002, fundaşul Lucio a semnat un contract pentru un sezon cu Palmeiras, a anunţat presa braziliană. În vârstă de 36 de ani, Lucio a evoluat în 2013 la Sao Paulo, jucând în 21 de meciuri şi marcând două goluri. În cariera sa, Lucio a mai jucat la Juventus Torino, Internazionale Milano, Bayern München şi Bayer Leverkusen.

PSG - REAL MADRID, SCOR 0-1, ÎNTR-UN MECI AMICAL

Echipa Real Madrid a învins joi seară, cu scorul de 1-0 (Jese 20), formaţia Paris Saint-Germain, într-un meci amical disputat la Doha, pe stadionul “Khalifa”, în prezenţa a 39.710 de spectatori. Au evoluat - Real Madrid (antrenor Carlo Ancelotti): Diego Lopez (46 Fernandez) - Arbeloa (46 Carvajal), Nacho (46 Llorente), Sergio Ramos (46 Pepe), Casado (46 Marcelo) - Xabi Alonso (46 Modric), Illarramendi (46 Isco), Jose Rodriguez (46 Casemiro) - Jese (46 Di Maria), Morata (46 Benzema), Cristiano Ronaldo (46 Romero); Paris Saint-Germain (antrenor Laurent Blanc): Sirigu - Digne (46 Maxwell), Alex (46 Marquinhos), Thiago Silva, Van der Wiel (72 Camara) - Matuidi (72 Ongenda), Thiago Motta (62 Rabiot), Verratti (62 Pastore) - Cavani (62 Menez), Ibrahimovic, Lavezzi (46 Lucas).

LOCUINŢA LUI LAVEZZI DE LA PARIS A FOST JEFUITĂ

Locuinţa atacantului Ezequiel Lavezzi de la Paris Saint-Germain a fost jefuită, mai multe cutii şi obiecte fiind furate, a anunţat presa franceză. Potrivit acesteia, jaful ar fi avut loc între Crăciun şi începutul anului şi a fost descoperit de iubita jucătorului, care a observat joi dimineaţă că poarta casei a fost forţată. Lavezzi se află în Qatar, într-un stagiu de pregătire cu Paris Saint-Germain.

PAOK SALONIC L-A ACHIZIŢIONAT PE OLANDEZUL MADURO

Gruparea PAOK Salonic, ocupanta locului secund în campionatul Greciei, l-a achiziţionat pe mijlocaşul olandez Hedwiges Maduro, informează „L’Equipe“. Maduro a fost legitimat la FC Sevilla în urmă cu un an şi jumătate, însă a evoluat foarte puţin în ultimele luni. El a semnat până în 2017 cu PAOK Salonic.

BOB BRADLEY A FOST NUMIT ANTRENOR AL ECHIPEI NORVEGIENE STABAEK

Fostul selecţioner al SUA Bob Bradley a fost numit, vineri, în funcţia de antrenor al formaţiei norvegiene Stabaek, informează „France Football“. Bradley a condus SUA în optimile Cupei Mondiale din 2010, însă anul trecut nu a reuşit să califice naţionala Egiptului la turneul final din Brazilia. Sezonul 2014 în Norvegia va începe la 30 martie.

KOZAK VA FI INDISPONIBIL ÎNTREG SEZONUL

Atacantul ceh Libor Kozak va fi indisponibil pentru restul sezonului, după ce s-a accidentat la un picior la antrenamentul de joi, informează BBC. Jucătorul în vârstă de 24 de ani, care a venit la Aston Villa în septembrie, a fost supus, vineri, unei intervenţii chirurgicale. Kozak a evoluat în 14 partide în acest sezon şi a marcat patru goluri.

HEITINGA A REFUZAT UN TRANSFER LA WEST HAM UNITED

Internaţionalul olandez al echipei Everton, John Heitinga, a declarat că a refuzat un transfer la gruparea West Ham, deoarece, deşi banii nu reprezentau o problemă, nu a fost convins că o astfel de mutare este pasul potrivit pentru cariera sa, informează sportinglife.com. „La vârsta mea, este important să iau deciziile cele mai bune. Banii nu sunt cei mai importanţi, iar acest aspect nu reprezenta o problemă pentru West Ham. Trebuie să fii convins total că faci pasul potrivit, iar eu nu am simţit asta. Drept urmare, am anulat mutarea la West Ham United, iar acum aşteptăm oferte de la alte cluburi. Mai există interes, astfel că sunt încrezător că voi găsi altă echipă, înainte de 31 ianuarie”, a precizat Heitinga într-un comunicat dat publicităţii de firma care îl impresariază, Sport Promotion. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani a menţionat că speră să participe la Cupa Mondială din Brazilia. „Vreau să joc din nou în toate meciurile. Sunt în formă. Vreau să particip la CM. Ştiu că selecţionerul Louis Van Gaal vrea ca jucătorii selecţionaţi de el să evolueze în fiecare săptămână. În acest moment, situaţia mea la Everton nu este astfel, iar eu caut alte opţiuni pentru cariera mea”, a adăugat Heitinga.

EINTRACHT FRANKFURT L-A TRANSFERAT PE ALEXANDER MADLUNG

Eintracht Frankfurt l-a achiziţionat pe fundaşul Alexander Madlung, ultima oară la VfL Wolfsburg, care a semnat un contract până la 30 iunie 2015, informează uefa.com. Madlung, în vârstă de 31 de ani, era liber de contract după ce a plecat de la VfL Wolfsburg, la finalul sezonului trecut. Madlung şi-a început cariera la Hertha Berlin, pentru care a evoluat de 81 de ori, în perioada 2002-2006.