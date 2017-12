HAGI ŞI-A PREZENTAT PUB-UL DIN CONSTANŢA

Fostul fotbalist Gheorghe Hagi a lansat, ieri, la Bucureşti, în cadrul unei conferinţe de presă, primul dintr-o serie de zece pub-uri care vor purta numele de H10 Sport Lounge. Localul din Constanţa reprezintă o investiţie a fostului căpitan al echipei naţionale şi a partenerilor săi, restul de nouă urmând să fie lansate în sistem de franciză în cele mai importante oraşe din România până la sfârşitul anului 2014. Pub-ul este amplasat în zona centrală a oraşului (Bd-ul Tomis nr. 129-131). Spaţiul este format din parter şi VIP lounge la subsol, urmând ca în vară să aibă şi o grădină cu terasă. Pub-ul este conceput după ideea unei mingi de fotbal descompuse, pereţii, tavanul şi mobilierul înglobând forme hexagonale şi pentagonale care integrează în spaţiu fotografii şi colaje de fotografii din cariera lui Hagi. Pub-ul va fi şi gazda primului Fan Club “Gheorghe Hagi”. Fostul internaţional a declarat în cadrul conferinţei de presă că la acest pub se vor putea urmări toate sporturile, nu numai fotbal. „Nu este legat de terenul de fotbal şi nici de jucători. Este un concept creat pentru ca lumea să vină să vadă sport. Sunt foarte multe televizoare pe care se va putea urmări nu numai fotbal, ci şi handbal, baschet, rugby, atletism şi aşa mai departe. Acum vreau, nu vreau, o să mă duc să mănânc, să văd meciurile. Este în centrul Constanţei şi sperăm ca lumea să se simtă bine acolo”, a declarat Hagi, care nu a exclus posibilitatea de a deschide un pub şi la Istanbul, unde a jucat şi antrenat. „Ne-am gândit şi la acest lucru. Vom vedea ce poate ieşi de acum încolo. Trebuie mai întâi să vedem oraşele unde există cerere”, a mai spus Hagi.

LOTUL LĂRGIT AL OLANDEI PENTRU MECIURILE CU ESTONIA ŞI ROMÂNIA

Selecţionerul Olandei, Louis van Gaal, a anunţat, ieri, un lot lărgit de 26 de jucători pentru meciurile cu Estonia şi România, din preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Jucătorii echipei Feyenoord Rotterdam, Jean Paul Boetius şi Tonny Vilhena, şi fundaşul formaţiei Utrecht, Mike van der Hoorn, au fost convocaţi pentru prima oară în naţionala Olandei, în care au revenit şi Wesley Sneijder, Maarten Stekelenburg şi Rafael van der Vaart. Lotul Olandei este următorul - portari: Stekelenburg (AS Roma), Vermeer (Ajax Amsterdam), Vorm (Swansea City); fundaşi: Daley Blind şi Van Rhijn (ambii Ajax), Van der Hoorn (FC Utrecht), Janmaat, Mathijsen şi De Vrij (toţi Feyenoord Rotterdam), Willems (PSV Eindhoven); mijlocaşi: Clasie şi Vilhena (ambii Feyenoord), De Guzman (Swansea), Siem de Jong (Ajax), Maher (AZ Alkmaar), Sneijder (Galatasaray Istanbul), Strootman (PSV), Van der Vaart (SV Hamburg); atacanţi: Boetius şi Schaken (ambii Feyenoord), Dost (VfL Wolfsburg), Huntelaar (Schalke ’04 Gelsenkirchen), Ola John (Benfica Lisabona), Kuyt (Fenerbahce Istanbul), Van Persie (Manchester United), Robben (Bayern Munchen). Meciul cu Estonia va avea loc pe 22 martie, iar cel cu România de va disputa pe 26 martie, ambele jocuri urmând să se dispute pe “AmsterdamArena”.

DEPLASARE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o deplasare, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ ÎMPOTRIVA CLUBULUI MANCHESTER UNITED

UEFA a anunţat, ieri, că a deschis o procedură disciplinară împotriva clubului Manchester United, deoarece jucătorii nu şi-au respectat obligaţiile faţă de presă după meciul cu Real Madrid, scor 1-2, din manşa retur a optimilor Ligii Campionilor. Comisia de Disciplină a UEFA va studia acest dosar pe 21 martie. Potrivit UEFA, antrenorul Alex Ferguson nu s-a prezentat la conferinţa de presă de după meci şi astfel a încălcat regulamentul Ligii Campionilor, capitolele 2.6 şi 2.7. Scoţianul şi jucătorii săi nu au mai acordat „interviuri flash” deţinătoarelor de drepturi la finalul meciului. Sancţiunile UEFA prevăzute în acest caz figurează de la un simplu avertisment la o amendă.

GIGGS, LA MECIUL 1.000 DIN CARIERĂ

Ryan Giggs a fost titular la echipa sa de suflet, Manchester United, în partida cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor, el aflându-se la meciul cu numărul 1.000 din carieră. Giggs se alătură astfel englezilor Peter Shilton, Tommy Hutchison şi Alan Ball, italianului Paolo Maldini, brazilienilor Pele şi Roberto Carlos şi unui alt jucător aflat încă în activitate, argentinianul Javier Zanetti, toţi cu minimum 1.000 de meciuri la activ.

CLUBUL REAL MADRID A ÎMPLINIT 111 ANI

Marţi seară, Real Madrid s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a învins, cu 2-1, în deplasare, chiar pe stadionul “Old Trafford”, pe Manchester United. În tur, la Madrid, a fost 1-1. Este o calificare venită în cel mai oportun moment pentru formația din capitala Spaniei, care ieri, pe 6 martie, a împlinit 111 ani de existenţă. Acesta a fost al treilea succes important pentru madrileni, în interval de numai câteva zile, după dubla victorie în faţa rivalei FC Barcelona (în campionat şi în Cupa Spaniei), astfel că Real Madrid a reuşit să aniverseze cei 111 ani cu o săptămână de vis. Clubul Real Madrid a luat fiinţă pe 6 martie 1902, iar de atunci a devenit cel mai titrat club din lume datorită numeroaselor trofee pe care le-a câştigat. “Galacticii”, aşa cum au numit suporterii echipa datorită constelaţiei de vedete din anii 2000, au cucerit în cei 111 ani de existenţă 76 de trofee: 32 de campionate, 18 Cupe ale Spaniei, 10 Supercupe ale Spaniei, o Cupă a Ligii, 9 trofee în Liga Campionilor, 3 Cupe Intercontinentale, 2 Cupa UEFA şi o Supercupă a Europei. De-a lungul timpului, pentru Real Madrid au evoluat fotbalişti legendari: Di Stefano, Puskas, Gento, Amancio, Juanito, Butragueno, Raul, Zidane, Casillas sau Cristiano Ronaldo.

CHIVU ŞI CASSANO, ÎN LOTUL INTER-ULUI PENTRU MECIUL CU TOTTENHAM

Atacantul Antonio Cassano a fost convocat de antrenorul Andrea Stramaccioni pentru meciul pe care Internazionale Milano îl va juca, în această seară, în deplasare, în compania formaţiei Tottenham, în prima manşă a optimilor de finale ale UEFA Europa League. Cassano a revenit în lotul Interului după ce a lipsit în meciul cu formaţia Catania, din Serie A, disputat duminică. Presa italiană de sâmbătă a scris că Stramaccioni şi Cassano s-au certat în vestiar la Baza Sportivă de la Appiano Gentile, după antrenament, fiind nevoie chiar de intervenţia altor jucători pentru a calma spiritele. În lotul pentru meciul cu Tottenham se află şi Cristi Chivu.

BEN ARFA REVINE LA NEWCASTLE

Hatem Ben Arfa, jucătorul francez al formaţiei Newcastle United, a fost inclus în lotul pentru meciul cu Anji Mahacikala, programat astăzi, de la Moscova, în optimile de finală ale UEFA Europa League, a anunţat, ieri, clubul englez. Ben Arfa nu a mai jucat din 10 decembrie, când a suferit o reaccidentare la ischiogambieri, în meciul cu Fulham, din campionatul Angliei. Ben Arfa s-a accidentat prima oară pe 22 noiembrie, în meciul cu Maritimo Funchal, din UEL.

VICTOR VALDES, SUSPENDAT PATRU MECIURI

Portarul formaţiei FC Barcelona, Victor Valdes, în vârstă de 31 de ani, a fost suspendat patru meciuri, după ce a fost eliminat la partida cu Real Madrid, de sâmbătă, din campionatul Spaniei. După fluierul final, Victor Valdes i-a reproşat arbitrului Miguel Perez Lasa că nu a acordat un penalty pentru catalani după un fault al lui Sergio Ramos la Adriano, în minutele de prelungire. Internaţionalul spaniol a fost mai întâi avertizat cu un cartonaş galben, fiind apoi eliminat pentru că a continuat protestele. În raportul de după meci, arbitrul a indicat că portarul i-a strigat de mai multe ori: „Nu aveţi ruşine!” Clubul catalan a anunţat, ieri, că vrea să facă apel la această sancţiune. Dacă sancţiunea va fi menţinută, Valdes va rata meciurile de campionat cu Deportivo La Coruna, Rayo Vallecano, Real Mallorca şi Celta Vigo.

“PICIORUL STÂNG” AL LUI MESSI VA FI VÂNDUT ÎN JAPONIA

O statuetă din aur masiv ce reprezintă piciorul stâng al atacantului argentinian al echipei FC Barcelona, Lionel Messi, va fi vândută astăzi, în Japonia, a anunţat, ieri, un sculptor. Statueta de 25 kg, care are o valoare de peste patru milioane de euro, este opera marelui sculptor japonez Ginza Tanaka şi a fost creată pentru a celebra cel de-al patrulea “Balon de Aur” câştigat de internaţionalul argentinian. Opera de artă va fi vândută împreună cu câteva versiuni miniaturale ale acesteia şi o placă masivă cu amprenta piciorului lui Messi. O parte din încasări vor fi donate, prin fundaţia lui Lionel Messi, persoanelor afectate de cutremurul şi tsunamiul care au lovit Japonia în urmă cu doi ani. Lionel Messi a primit în luna ianuarie al patrulea “Balon de Aur”, fiind primul fotbalist din istorie care reuşeşte această performanţă.

GARAY, DORIT DE CHELSEA ŞI MANCHESTER UNITED

Două dintre cele mai importante echipe de fotbal ale Angliei, Chelsea Londra şi Manchester United, se interesează de serviciile fundaşului central argentinian Ezequiel Garay, de la Benfica Lisabona. Conform ziarului portughez O Jogo, Chelsea şi-a arătat şi ea interesul pentru Garay, jucător aflat de mai mult timp în vizorul lui Manchester United. Fratele managerului lui United, Alex Ferguson, l-a urmărit în direct pe argentinian la ultimul meci de campionat al Benficăi, cu Beira Mar. Presa speculează că transferul jucătorului în această vară s-ar ridica la 18 milioane de euro. Garay, 26 de ani, joacă din 2011 la echipa din Lisabona, care l-a cumpărat de la Real Madrid pentru 5,5 milioane de euro.

GLASGOW RANGERS VINDE DREPTUL DE NUMIRE A STADIONULUI “IBROX PARK”

Unul dintre cele mai faimoase nume de stadioane din istoria fotbalului va dispărea, după ce clubul scoţian Glasgow Rangers a anunţat că va vinde drepturile de numire a arenei “Ibrox Park”. Directorul executiv Charles Green a precizat că s-a ajuns la un acord cu compania Sports Direct pentru cedarea drepturilor. Acţionarul principal al acesteia este Mike Ashley, patronul clubului Newcastle United, al cărui stadion a fost numit pentru o scurtă perioadă “Sports Direct Arena”, înainte de a reveni la numele tradiţional de “St. James Park”. Green a declarat televiziunii scoţiene STV că vânzarea drepturilor de numire a stadionului „a fost mereu o problemă pentru fani, dar cred că acum trebuie să accepte acest lucru”. Rangers, campioană a Scoţiei de 54 de ori, evoluează în al patrulea eşalon după ce a fost retrogradată din cauze financiare. Rangers joacă pe “Ibrox Park” din 1889.

ARSENAL LONDRA VA JUCA ÎN... VIETNAM

Echipa engleză Arsenal Londra va juca un meci amical cu naţionala de fotbal a Vietnamului, pe 17 iulie, la Hanoi, devenind prima formaţie din Premier League care va disputa o partidă în această ţară. Meciul se va disputa pe My Dinh National Stadium, arenă cu o capacitate de 40.000 de locuri. Partida va fi sponsorizată în parte de una dintre cele mai mari corporaţii private din Vietnam, Hoang Anh-Gia Lai, care deţine o academie de fotbal ce are ca scop instruirea tinerilor fotbalişti vietnamezi. Academia are un parteneriat cu Arsenal, clubul englez trimiţând anual un manager pentru a-i pregăti pe tinerii fotbalişti vietnamenzi.