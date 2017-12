TURUL AL DOILEA ÎN UCL

În această seară sânt programate primele partide din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League, după următorul program: FC Ulisses – Sheriff Tiraspol; Flora Tallinn – FC Basel; HJK Helsinki – KR Reykjavik; Neftci Baku – FC Zestafoni; F91 Dudelange – Red Bull Salzburg; Slovan Liberec – Shakhter Karagandy; MSK Zilina – Hapoel Kiryat Shmona; FC TNS – Helsingborg IF; KS Skenderbeu – Debreceni VSC; FC Valletta – Partizan Belgrad; Shamrock Rovers – FK Ekranas.

PAPP A MARCAT PENTRU CHIEVO ÎNTR-UN MECI DE PREGĂTIRE

Fundaşul Paul Papp a marcat un gol pentru Chievo Verona în partida amicală câştigată cu scorul de 17-0 (8-0) în faţa formaţiei de amatori San Zeno. Papp a fost folosit în prima repriză pe postul de fundaş dreapta şi a înscris în minutul 31. Tot în prima repriză a jucat şi fostul fundaş de la FC Vaslui, slovacul Pavol Farkas. Celelalte goluri ale formaţiei din Serie A au fost marcate de Paloschi 3, Thereau 3, Bentivoglio 3, Moscardelli 2, Cofie, Vacek, Sardo, Pellissier şi Hetemaj.

AS ROMA L-A CEDAT DEFINITIV PE STOIAN, LA CHIEVO

Oficialii clubului AS Roma au anunţat cedarea definitivă a mijlocaşului Adrian Stoian la Chievo Verona, în schimbul internaţionalului american Michael Bradley. Stoian, în vârstă de 21 de ani, a fost transferat definitiv în această vară la AS Roma, de la AS Bari, în schimbul a circa un milion de euro şi a cedării definitive a portarului Alexandru Pena, care sezonul trecut a fost împrumutat la Dinamo Bucureşti. Internaţionalul român de tineret va fi coleg la Chievo cu fundaşul Paul Papp, achiziţionat în această vară de la FC Vaslui. Bradley a semnat un contract pe patru sezoane cu AS Roma, iar Chievo va încasa 3,75 milioane de euro în urma acestui transfer.

FOTBALIŞTII SPANIOLI, CAMPIONI EUROPENI UNDER 19

Selecţionata Spaniei a învins duminică, la Tallin, formaţia Greciei cu scorul de 1-0, în finala Campionatului European de fotbal rezervat jucătorilor under 19, la două săptămâni după ce echipa iberică de seniori şi-a adjudecat trofeul EURO 2012. Unicul gol al meciului a fost marcat de Jese Rodriguez, în minutul 80. Spania şi-a păstrat titlul cucerit în 2011, în România, şi a ajuns la şase campionate europene câştigate de la fondarea competiţiei, în 2002. În cele 11 ediţii ale CE under 19, Spania a câştigat de şase ori şi o dată a fost finalistă.

FABIO CAPELLO, NOUL SELECŢIONER AL RUSIEI

Italianul Fabio Capello, fost selecţioner al Angliei, a fost numit ieri la conducerea tehnică a primei reprezentative a Rusiei şi are ca obiectiv calificarea echipei la CM 2014, a anunţat federaţia rusă de fotbal. Capello îl înlocuieşte pe olandezul Dick Advocaat, care a părăsit naţionala rusă, după ce aceasta a ratat calificarea din faza grupelor la turneul final al EURO 2012, pentru a prelua formaţia PSV Eindhoven. Italianul va primi un salariu anual de şase milioane de euro, potrivit presei ruse, care susţine că Igor Şalimov sau Dmitri Aleinicev, foşti jucători în Serie A, ar putea face parte din staff-ul noului selecţioner. În preliminariile CM 2014, Rusia face parte din Grupa F, alături de Portugalia, Irlanda de Nord, Israel, Azerbaidjan şi Luxemburg.

FC BARCELONA ÎŞI REIA PREGĂTIRILE CU 14 FOTBALIŞTI

Echipa FC Barcelona şi-a reluat ieri pregătirile cu 14 jucători, din lot lipsind fotbaliştii care au evoluat la EURO 2012, aflaţi încă în vacanţă, şi cei convocaţi pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Antrenorul Tito Vilanova îi are la dispoziţie doar pe Dani Alves, David Villa, Alexis, Messi, Thiago, Pinto, Mascherano, Afellay, Adriano, Cuenca, Fontas, Bartra, Dos Santos şi Muniesa. Aceştia au efectuat ieri controlul medical, iar de azi au programate câte două antrenamente pe zi. Internaţionalii spanioli se vor prezenta pe 30 iulie, în timp ce Jordi Alba, Cristian Tello şi Martin Montoya vor participa cu selecţionata Spaniei la Jocurile Olimpice. FC Barcelona are un program dens de meciuri amicale: pe 24 iulie cu Hamburg, în deplasare, pe 28 iulie cu Raja Club Athletic Casablanca, la Tanger, pe 4 august cu PSG, la Paris, pe 8 august cu Manchester United, la Goteborg, iar pe 11 august cu Dinamo, la Bucureşti. Pe 20 august, FC Barcelona va juca pe teren propriu cu Sampdoria, în cadrul Trofeului Juan Gamper, după care va urma dubla cu Real Madrid, contând pentru Supercupa Spaniei (23 şi 30 august).

DINAMO KIEV L-A ACHIZIŢIONAT PE MARCO RUBEN

Atacantul argentinian al echipei Villarreal, Marco Ruben, a semnat un contract pe cinci sezoane cu formaţia ucraineană Dinamo Kiev. „Când am primit oferta de la Dinamo Kiev am acceptat imediat, pentru că ştiam că voi merge la un club de prestigiu. Am ratat prima etapă, dar voi fi pregătit pentru următorul meci, cu Arsenal Kiev”, a declarat Marco Ruben. Fotbalistul argentinian, în vârstă de 25 de ani, a fost achiziţionat de Villarreal în 2008, de la River Plate. El a marcat nouă goluri în ediţia precedentă de campionat, dar Villarreal nu a reuşit salvarea de la retrogradare. Dinamo Kiev, vicecampioana Ucrainei, va evolua în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

DUNDEE FC, ÎN LOCUL LUI GLASGOW RANGERS ÎN PRIMA LIGĂ SCOŢIANĂ

Echipa Dundee FC va înlocui în sezonul viitor al primei ligi din Scoţia formaţia Glasgow Rangers, retrogradată în liga a patra din cauza problemelor financiare, a anunţat, ieri, Liga Scoţiană de Fotbal (SPL). Dundee FC, ocupanta locului secund din liga a doua în sezonul trecut, a fost preferată formaţia Dunfermline, singura formaţie retrogradată în vară din prima ligă, pentru a-i lua locul lui Glasgow Rangers. Astfel, oraşul Dundee va avea două echipe în prima ligă în sezonul viitor, Dundee United şi Dundee FC. Glasgow Rangers, echipă la care este legitimat Dorin Goian, a fost retrogradată din prima ligă în cea de-a patra, din cauza problemelor financiare, s-a stabilit în urma votului ligii scoţiene de fotbal. Vineri, 25 de cluburi din cele 30 care fac parte din SFL au votat pentru retrogradarea grupării Glasgow Rangers în liga a patra.