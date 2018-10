Umbrele lui Macovei şi Prună peste OUG pe legile Justiţiei?

Liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a declarat duminică, pentru Mediafax, despre textul OUG pe legile justiţiei, că formula revocării membrilor CSM e „stupidă”, prevederea legată de răspunderea magistraţilor este „o bătaie de joc”, motiv pentru care Guvernul ar trebui să respingă ordonanţa. „Ridică mari semne de întrebare. Am senzaţia că umbra lui Macovei şi Prună a acoperit gândirea acestei ordonanţe, dincolo de faptul că ordonanţa este foarte mult extinsă faţă de ceea ce părea să fie subiect de discuţie pentru o eventuală modificare. De exemplu, am găsit formula absolut stupidă legată de revocarea membrilor CSM în care judecătorii, respectiv procurorii, votează pentru revocare dar după aia se pronunţă CSM-ul cu majoritate de voturi” a declarat, duminică, pentru Mediafax, liderul senatorilor PSD, Şerban Nicolae, întrebat ce observaţii are cu privire la textul ordonanţei de urgenţă de modificare a legilor justiţiei pe care Ministerul Justiţiei l-a trimis CSM-ului.

Şerban Nicolae a precizat că Guvernul nu ar trebui să aprobe, luni, această formă a OUG pe legile justiţiei. „Am senzaţia că ceva din capitolul coerenţă logică şi continuitate s-a frânt pe toate planurile. Eu sper să nu rămână aşa şi în niciun caz să nu aprobe Guvernul o asemenea ordonanţă. Ea practic anulează toată munca pe care am făcut-o în materie de reformă a legilor justiţiei”, a indicat acesta.