Un deputat japonez a demisionat din cauza unui... adulter

Un tânăr parlamentar conservator japonez, care recent s-a hotărât să își ia concediu de paternitate, și-a anunțat, vineri, demisia, după ce și-a înșelat soția însărcinată, înainte să nască. Kensuke Miyazaki, în vârstă de 35 de ani, a avut o relație adulterină cu o vedetă din mediul gravoa (fotografii cu persoane în ținute sumare), în timp ce soția lui se pregătea să nască primul lor copil, potrivit unui săptămânal japonez specializat în astfel de știri, citat de Agepres. Parlamentarul, care are deja, în presa de scandal, o oarecare faimă de fustangiu, a recunoscut vineri, cu jumătate de gură, că a greșit, în cadrul unei conferințe de presă: ”După ce m-am întâlnit cu persoana menționată în presă (Mayu Miyazawa) prima oară în ianuarie, am primit de la ea un mesaj pe o rețea de socializare și am început să comunicăm”, a spus el sub flashurile intense ale aparatelor de fotografiat. Miyazaki s-a înclinat în repetate rânduri în fața camerelor, gest impus, în Japonia, celor implicați în afaceri îndoielnice. ”Mi-am dat seama de greșeală când am văzut fața fiului meu, născut la scurt timp după aceea, și am vorbit cu soția, spunându-i că vreau să îmi continui viața alături de ea”, a adăugat el.

”Este normal să demisioneze”, a fost de părere opoziția, în timp ce membrii formațiunii sale politice au considerat că ”este o problemă personală, care nu implică partidul”. Gestul său are un impact semnificativ, fiindcă Miyazaki și-a anunțat recent intenția de a-și lua concediu de paternitate. Atunci a fost susținut, dar și criticat, o parte dintre japonezi apreciind că un ales politic de un asemenea nivel nu trebuie să absenteze de la post sub acest pretext, dacă nu are înlocuitor. Puțini japonezi, indiferent de natura activității lor, își iau concediu de paternitate și, în cazul în care o fac, rareori se întâmplă ca acesta să dureze mai mult de câteva zile.