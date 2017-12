Un militar român a murit pe câmpul de luptă. Respect!

17:07:54 / 16 Septembrie 2017

armata nationala ,sau ...internationala.

Mai nou,acum au aparut si formatiuni paramilitare particulare cu angajamente pentru misiuni care nu implica politic statul.Armata are caracter national,si nu este instrument politic in asa zisa sintagma romaneasca,,export de securitatae''Armata nationala isi apara teritoriul national,si trece granita nationala,numai intro singura situatie;urmarirea agresorului pana la capitulare.Atentie,e vorba de agresor si nicidecum de protectia altui sistem statalPentru celelalte actiuni,ascunse sint folosite trupele asa zise speciale,secrete,ale caror efective isi asuma riscul si devin uneori ,,eroi necunoscuti''.Pacat de acesti militari care-si risca viata pentru ceva,,plus''.Nu avem cunostinta de costurile acestui ,,exporta de securitatae''dar ne putem imagina ,,costurile''pentru urmasii urmasilor celor decedati.Domnul senator ex -liberal Chitac,care este in comisia parlamentara pentru aparare,si a ,,expert in geopolitica''este asteptat sa ne explice ,,profitul exportului de securitate''al Romaniei.