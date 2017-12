Un neamț naturalizat a făcut pe teroristul la Munchen: 10 morți și 21 de răniți

Prima seară de vineri de după puciul eșuat împotriva lui Erdogan promitea liniște sau distracție, după caz. N-a fost să fie. La Munchen, un tânăr german de origine iraniană a deschis focul la mall-ul Olympia, omorând nouă persoane și rănind alte 21. Sub imperiul fricii inoculate de știrile privind noi amenințări teroriste în Europa, poliția a început căutări febrile ale autorilor atentatului, pentru că inițial s-a vorbit despre trei atacatori. A fost unul, dar bun, care până la urmă s-a împușcat în cap, în fața polițiștilor. Acum, întrebarea rămâne încă vie: a fost sau n-a fost... atac terorist islamist?! Pentru că anchetatorii germani se mișcă repede, deja toată povestea ne duce cu gândul mai degrabă la masacrul comis tot într-o zi de 22 iulie, acum cinci ani, la Oslo, de Breivik, decât la SI sau alte grupări islamiste. O dată în plus ni s-a arătat că viața e scurtă, dar șocul e lung, mai ales că, oricâte măsuri de securitate s-ar lua, tot se trezește careva, nu zic lup singuratic, poate doar frustrat, deprimat, care să omoare oameni nevinovați, sub scuza că și lui i-a făcut cineva rău, odată. Din păcate, se pare că printre victimele de la Munchen s-ar afla și un german de origine română, însă deocamdată MAE nu a confirmat informația.

Un adolescent german de origine iraniană, identificat drept Ali David Sonboly, de 18 ani, a deschis focul, vineri după-masă, la un restaurant McDonald's şi apoi în Centrul Comercial Olympia din Munchen, omorând nouă persoane și rănind alte 21, după care și-a tras un glonț în cap, sub privirile polițiștilor aflați pe urmele lui. Atacul lui, care a făcut munchenezii să fie martorii unor scene desprinse parcă dintr-un film de groază, a fost unul premeditat, el lansând o reclamă falsă la McDonald's, sub o identitate falsă, pentru a atrage cât mai multe persoane acolo. Adolescentul ar fi dezvoltat afecţiuni psihice în contextul utilizării jocurilor online violente şi al unor acte de intimidare din partea colegilor de liceu, prezentând simptome specifice Sindromului Amok, cu episoade de furie extrem de violentă împotriva oamenilor şi obiectelor. Potrivit anchetatorilor, există legături evidente și cu masacrul comis acum cinci ani la Oslo, în Norvegia, soldat cu 77 de morţi. În casa lui Ali David Sonboly au fost găsite indicii că ar fi efectuat căutări online despre atacuri armate. Conform revistelor ”Der Spiegel” şi ”Bild”, este posibil ca tânărul să se fi inspirat și din atacul armat comis în 2009, la o şcoală din zona Winnenden / Wendlingen (landul german Baden-Württemberg), când un băiat de 17 ani a omorât 15 persoane, după care s-a sinucis. Atacul din Munchen s-a produs la exact cinci ani de la masacrul comis la Oslo. Pe 22 iulie 2011, un extremist de dreapta, Anders Behring Breivik, a omorât 77 de persoane la Oslo, pentru că se opunea imigraţiei şi multiculturalismului.

Măcar e clar că atacatorul de la Munchen nu a avut legături cu organizaţii teroriste islamiste, ci, în urma hărțuirii la care ar fi fost supus în școală de imigranți musulmani, a avut dorința de a împușca musulmani, în timpul atacului. Trei dintre victimele decedate sunt cetățeni kosovari, iar încă trei sunt turci, a anunţat poliţia germană. Tânărul avea un pistol semiautomat de tip Glock, calibrul 9 mm, deţinut ilegal, şi circa 300 de gloanţe.

ROMÂN PRINTRE VICTIME?

Un adolescent de origine română s-ar număra printre persoanele ucise în atacul armat din Munchen, afirmă un tânăr citat de cotidianul britanic ”The Telegraph”, dar informaţia nu poate fi confirmată deocamdată. Shohel Chowdhury, de 19 ani, s-a deplasat sâmbătă la Centrul Comercial Olympia din Munchen pentru a aduce un omagiu unui prieten şi fost coleg de şcoală decedat în atacul armat, despre care crede că ar fi de origine română. ”Un vechi prieten a fost omorât. Mi-a fost coleg de clasă. Jucam fotbal împreună, eram şi vecini. Tocmai ne întâlniserăm săptămâna trecută”, a declarat Shohel Chowdhury pentru ”The Telegraph”. El a precizat că prietenul său Gulliano, în vârstă de 18 ani, a fost împuşcat mortal în atacul din Munchen. ”Era german, dar cred că provine dintr-o familie de români”, a declarat adolescentul. MAE precizează că nu deţine informaţii care să confirme prezenţa vreunui cetăţean român printre victimele atacului de la Munchen.

ȘI MAI MULTĂ SECURITATE

Toate cancelariile lumii, cu Obama în frunte și terminând cu Iohannis, și-au exprimat regretul și indignarea după atacul de la Munchen. După o tăcere supărătoare pentru germani, cancelarul Angela Merkel a promis și mai multă securitate pentru populație, mai ales că a adus destui imigranți în țară, care sporesc climatul de insecuritate al germanilor. Merkel a dat asigurări că va lua măsuri pentru garantarea protecţiei cetăţenilor, inclusiv prin monitorizarea extremiştilor şi limitarea accesului la arme de foc, în timp ce agenţiile de informaţii din Europa şi SUA vor încerca să contracareze atacurile comise de indivizi alienaţi. Ministrul german de Interne, Thomas de Maizière, a lansat un apel la calm în Germania şi în Europa. ”Înţeleg că cetăţenii sunt furioşi din cauza atacurilor de la Nisa, Würzburg şi Munchen. Este foarte important să analizăm cu atenţie fiecare caz, să înţelegem contextul şi să tragem concluziile necesare”, a subliniat De Maiziere, cerând populaţiei să fie vigilentă.

Recentele atacuri comise în SUA şi în Europa relevă deficienţe în localizarea extremiştilor care suferă de probleme psihice, afirmă, sub protecţia anonimatului, oficiali din cadrul agenţiilor europene, britanice şi americane de combatere a terorismului, citaţi de Reuters. Oficialii citaţi notează că autorii recentelor atacuri armate comise în statele americane Florida, Louisiana şi Texas, în Marea Britanie, unde a fost ucisă o deputată, în oraşul francez Nisa şi la Munchen erau persoane cu probleme psihice. În contextul în care serviciile antiterorism se ocupă strict de contracararea organizaţiilor teroriste precum Stat Islamic şi Al-Qaida, apare necesitatea ca agenţiile de securitate să intensifice și monitorizarea extremiştilor cu comportamente violente.