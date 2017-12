Un primar a demisionat după ce mașina i-a fost incendiată

Primarul comunei Lăpuşnicu Mare, din județul Caraș-Severin, a cărui mașină a fost incendiată în urmă cu o săptămână, a demisionat, marţi, din funcție, acesta acuzând probleme medicale.

Ion Lala se afla la cel de-al cincilea mandat consecutiv de primar al comunei Lăpușnicu Mare. Acesta a declarat marţi că gestul său nu are legătură cu faptul că i-a fost incendiată maşina în urmă cu o săptămână, demisia fiind pusă pe seama unor probleme de sănătate.

„Este adevărat, mi-am dat demisia din funcția de primar al comunei Lăpușnicu Mare. Sunt primar din anul 2000, am acumulat suficienți ani și am și o problemă de sănătate. Acesta este motivul. Nu are treabă cu faptul că mașina mi-a fost incendiată, am probleme de sănătate”, a declarat Ion Lala.

Începând cu data de 27 februarie, atribuțiile primarului vor fi preluate de viceprimarul Sorin Caius Barbeș.

În data de 14 februarie, mașina lui Ion Lala a fost incendiată pe DN57B, între localitățile Anina și Bozovici, din județul Caraș-Severin, poliţiştii observând, în timpul anchetei, că geamul de la portiera din dreapta faţă a fost spart, iar înăuntru a fost găsit un recipient de plastic ce mirosea puternic a benzină.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru distrugere.

Primarul din Lăpuşnicu Mare a fost interceptat, în urmă cu doi ani, într-un dosar DNA în timp ce discuta cu fostul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni, cum să-i asigure voturile lui Klaus Iohannis în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale.