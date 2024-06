Universitatea Maritimă din Constanța organizează a 8-a ediție a Conferinței de Securitate Cibernetică a Mării Negre

Conferința de Securitate Cibernetică a Mării Negre reunește experți de prestigiu din domeniul securității cibernetice. Găzduită de Centrul de Excelență pentru Securitate Cibernetică Maritimă (MARCYSCOE) al Universității Maritime din Constanța, conferința reunește specialiști, factori de decizie, lideri ai industriei, cadre universitare și pasionați ai domeniului.

Desfășurat sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare sub titulatura „Sinergii de securitate cibernetică într-o lume digitalizată”, evenimentul din acest an pune accent pe importanța creării de punți de comunicare și colaborare între organizațiile publice și private, cu participarea activă a mediului academic și de cercetare din domeniul securității cibernetice maritime.

Abordarea sinergică asigură răspunsuri concertate la amenințările distribuite ale lumii digitale. În securitatea cibernetică a devenit fundamentală coordonarea dintre sectoarele public și privat, zonele apărării și civile, diverse industrii, mediul academic și întreaga societate.