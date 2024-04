Universitatea Ovidius din Constanța acordă titlul de „Doctor Honoris Causa” prof. univ. dr. habil. Andrzej Pastwa

Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), la propunerea Facultății de Teologie, decernează, vineri, 12 aprilie 2024, titlul de „Doctor Honoris Causa” prof. univ. dr. habil. Andrzej Pastwa, de la Facultatea de Teologie catolică din cadrul Universității de stat Silezia (Katowice), din Polonia.

Festivitatea va avea loc începând cu ora 12.00, în Sala Senatului din campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1).

***

Născut la 8 iulie 1960, în Katowice, Andrzej Pastwa a studiat și absolvit atât cursurile Facultății de Teologie, cât şi pe cele de Drept canonic, din cadrul Universității Catolice din Lublin, unde a obținut ambele titluri de licență și masterat.

În anul 1995, profesorul Andrzej Pastwa a obținut titlul de doctor în drept canonic la aceeași universitate, iar în 8 ianuarie 2008, și-a încheiat studiile post-doctorale cu o lucrare care aborda un subiect de drept canonic matrimonial, intitulată „Elementele esențiale ale căsătoriei”.

În prezent, prof. univ. dr. habil. Andrzej Pastwa este titularul Catedrei de Drept canonic de la Facultatea de Teologie catolică, director al Departamentului de drept canonic și ecumenism și director al Școlii doctorale de teologie din cadrul Universității de stat Silezia (Katowice), din Polonia.

Prolifica sa activitate de cercetare științifică, concretizată în lucrări de referință - cărți, studii, articole, note și recenziipublicate în limbile poloneză, italiană, germană, engleză și latină, cu un conținut interdisciplinar (teologic, filosofic, canonic şi juridic), l-a impus în peisajul literaturii de specialitate atât în țara sa, cât și în străinătate.

Prof. univ. dr. habil. Andrzej Pastwaeste editor fondator și redactor-șef la două prestigioase reviste, cu un conținut interdisciplinar - „Ecumeny and Law” și „Philosophy and Canon Law”. Totodată, acesta este membru în comitetul științific al unor prestigioase reviste de teologie și drept canonic, precum: „Theologos” (Universitatea din Presov), „Annales Canonici” ale Universității Pontificale „Papa Ioan Paul al II-la” din Cracovia, „Dionysiana” aCentruluide Studii şi Cercetări Religioase şi Juridico-Canonice al celor TreiReligii Monoteiste (mozaică, creştină şiislamică)(Universitatea Ovidius din Constanța) etc.

Profesorul Andrzej Pastwa se bucură de recunoaștere academică națională și internațională, fiind membru în „Consociatio Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo” (Asociația internațională pentru promovarea studiului Dreptului canonic), în „Asociația canoniștilor polonezi” și în „Comisia Academiei Poloneze de Științe pentru relațiile cu cehii și slovacii”.

În decursul carierei sale, prof. univ. dr. habil. Andrzej Pastwaa organizat numeroase conferinţe, simpozioane şi congrese internaţionale, dintre care unele în colaborare cu Facultatea de Teologie a Universităţii Ovidius din Constanța, în perioada 2013-2023.

De asemenea, profesorul Andrzej Pastwa s-a remarcat prin activitatea sa pastorală, în calitate de preot al Arhiepiscopiei Romano-Catolice și judecător la Curtea mitropolitană din Katowice. Scrierile sale, cu un pronunțat conținut pastoral-misionar și deciziile sale luate la această Curte, l-au impus ca pe un cleric și jurist cu o solidă pregătire teologică și juridico-canonică.