URIAH HEEP - 50 de ani de muzica rock la Bucuresti

Celebra trupa britanicaUriah Heepcanta la Bucuresti pe 27 octombrie 2022 la Sala Palatului. Englezii vor sarbatori 50 de ani de activitate! Primele 100 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird si se pun in vanzare pe 2 decembrie la ora 11:00.



Evenimentul va respecta normele in vigoare la momentul desfasurarii acestuia. Cand cumparati un bilet, softul va lasa un scaun liber in stanga si dreapta dumneavoastra.

Trupa s-a infiintat in anul 1969 si este considerata unul dintre cele mai importante trupe rock ale anilor `70. De-a lungul carierei, Urah Heep, a sustinut turnee in toata lumea si a uimit cu show-urile live care au adus laolalta fani vechi si noi. Printre piesele care au faacut istorie in lumea muzicii rock se numara "Gypsy", "Easy Livin`", "July Morning" si "Lady in Black", inclusiv varianta alaturi deIRIS. Piesa a ajuns in fruntea topurilor din Germania.



Biletele au urmatoarele preturi:

- primele 100 de bilete din fiecare categorie: VIP 309 lei, Cat A 259 lei, Cat B 169 lei, Cat C 99 lei

- presale: VIP 329 lei, Cat A 279 lei, Cat B 189 lei, Cat C 119 lei

- la acces: VIP 350 lei, Cat A 300 lei, Cat B 200 lei, Cat C 130 lei



La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei.



Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.