Vâlcov promite că începe trei autostrăzi până la sfârșitul anului

06:18:21 / 19 Iulie 2018

ÎNSEAMNĂ CA EȘTI DEȘTEPT !?

Au arătat ce pot (că nu pot decât fura) BASIȘTII ÎMPUȚIȚI PDL . TRAIAN DICATATOUL TĂTUCUL ACESTUI sistemul ticăloșit mafiot care a deținut funcția de ministru al transporturilor în două guvernării a declarat că.... România nu are nevoie de autostrăzi !!!!!!..Și sa ținut de cuvânt Două mandatele de președinte nu a realizat nimic din infrastructura a realizat in schimb un stat MAFIOT PARALEL cu care a furat ca-n Codru exact la momentul când se tăiau pensiile și salariile cu 25 la sută. ...Prin ANRP sau Microsoft sau investiții făcute de madam Udrea miliarde de euro au luat drumul băncilor străine ... Românul nu va uita asta niciodată....Cu toate că mafioții PDL s-au grupat în PNL devenind PDL PNL CIUMA NEAGRĂ...Da tu ești prea tembel să-ți dai seama ..Un arici pansat făcut la beție iile lui Traian !!!!!