Varșovia acuză Bruxellul de șantaj în privința fondurilor europene

"Niciun oficial, la un nivel inferior sau înalt, nu are dreptul de a exercita un şantaj sau de a se deda unui tip de şantaj de natură coruptă", a declarat presei ministrul, făcând aluzie la declaraţii ale comisarului european Paolo Gentiloni.



"Dacă am lua aceste afirmaţii în serios, ar însemna că acest oficial spune guvernului polonez, statului polonez, că îi dă banii dacă acceptă condiţii umilitoare asociate unei restricţionări a suveranităţii voastre", a adăugat el.



Miercuri, Paolo Gentiloni a declarat că "discuţiile continuă". "Nu am încheiat încă", a subliniat el, dând asigurări că Bruxellesul are "o atitudine de cooperare" în privinţa planului de relansare în Polonia.



"Discuţiile, autorităţile poloneze o ştiu foarte bine, se referă de asemenea şi la chestiunea supremaţiei legilor Uniunii Europene şi posibilele consecinţe ale acestei chestiuni asupra planului de relansare şi rezilienţă polonez", a adăugat comisarul european.



Varşovia şi Uniunea Europeană au o dispută în legătură cu reforme judiciare controversate adoptate de partidului aflat la putere în Polonia, Lege şi Justiţie (PiS).



În joc sunt miliarde de euro reprezentând împrumuturi la o dobândă scăzută (34 de miliarde de euro) şi subvenţii (23 de miliarde) cerute de Polonia.



Bruxellesul nu a dat undă verde alocării banilor din cauza disputei cu Varşovia privind respectarea statului de drept.

