Veşti bune pentru băutorii de vin: viile vor supravieţui încălzirii globale!

Nu facem nimic să prevenim încălzirea globală, dar există studii care anunţă că băutorii de vin nu vor avea, cel puţin pe termen scurt şi mediu, nicio problemă în cazul în care schimbările climatice vor deveni drastice, deoarece viile vor supravieţui. Vestea, s-ar părea bună pentru unii, vine de la Organizația Internațională a Viilor și Vinurilor (International Organisation of Vine and Wine - OIV), care a anunțat că plantațiile de viță de vie vor rezista, cel puțin pe termen scurt și mediu, încălzirii globale, conform unui material publicat de Reuters. Cultivatorii au început deja, în unele regiuni ale globului, să recolteze mai devreme viile și să cultive unele soiuri de struguri mai rezistente la capriciile vremii, iar producătorii de vin au trecut la noi procese de vinificație pentru a face față schimbărilor climatice, decizii care au dat rezultate și care plasează viitorul industriei vinurilor în afara grijilor imediate legate de modificările de climă. "Producătorii de vin din întreaga lume s-au adaptat schimbărilor, iar planta de viță de vie în sine are o capacitate de adaptare pe care nu o regăsim la nicio altă plantă", a declarat pentru Reuters directorul general al OIV, Jean-Marie Aurand.

El a oferit exemplul insulei Lanzarote din arhipelagul Canarelor, unde vița de vie crește direct din lavă și își obține cea mai mare parte din necesarul de apă din roua de peste noapte. În China, mai mult de 80% din producția de struguri este localizată în regiuni în care temperaturile pot scădea dincolo de -30 de grade Celsius în timpul iernii. Cultivatorii acoperă viile pentru a le proteja de îngheț, până la venirea primăverii.

Alți producători de vin apelează la alte modalități de vinificație. Spre exemplu, Treasury Wine Estates Ltd, din Australia, testează o tehnologie pentru irigarea subterană a viilor și își mărește capacitatea de fermentare a strugurilor pentru a combate impactul schimbărilor climatice. "Te poți adapta la schimbările climatice sau poți să reacționezi în consecință. Dispui de timp de reacție, dar trebuie să știi ce se întâmplă", declara Stuart McNab, reprezentant al Treasury Wine Estates Ltd, la Summitul Reuters Global Climate Change de acum un an.

În pofida îngrijorărilor exprimate de mai mulți producători de vin, în special de cei din celebra regiune franceză Champagne, Jean-Marie Aurand s-a declarat optimist cu privire la viitorul apropiat și pe durată medie al acestei industrii. "Dispunem în prezent de alte tulpini de vie și de alte tehnici de cultivare, așa că nu-mi fac griji în această privință pe termen scurt și mediu, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să ne punem deloc problema schimbărilor climatice", a mai susținut el, precizând că este prea devreme pentru a putea lansa previziuni cu privire la situația viilor din anul 2050.

În ceea ce privește prezentul, însă, OIV susține că producția mondială de vin a crescut cu 2% în 2015, ajungând la 275,7 milioane de hectolitri. Creșterea de 10% a producției italiene de vinuri înseamnă că Italia va redeveni cel mai mare producător mondial, poziție pierdută în urmă cu un an în fața Franței, din cauza condițiilor meteorologice care au afectat producția de struguri în Italia.

În ceea ce privește consumul de vin, OIV a prognozat pentru acest an un consum între 235,7 și 248,8 milioane de hectolitri. În cursul anului trecut s-au consumat în jur de 240 milioane de hectolitri de vin. Spre deosebire de statele vest-europene unde se consumă mai puțin vin, consumul va crește din nou în Statele Unite, care au fost cel mai mare consumator mondial de vin în 2013.