Vezi care este jobul momentului!

Dacă vrei să îți suplimentezi bugetul pentru cadouri de Sărbători și ești o persoană care iubește copiii, am găsit pentru tine câteva oferte de joburi part-time prin care poți să câștigi ceva bani în plus de Crăciun. Sărbătorile de Iarnă nu ar fi la fel pentru copii dacă bătrânul Crăciun cu barba sa albă și costumul roșu nu ar veni încărcat de cadouri la copiii cuminți. În această perioadă, sunt firme care caută persoane care iubesc copiii și care pot să joace rolul lui Moș Crăciun la serbări, evenimente private sau în spațiile de joacă ori care să lucreze ca promoteri în marile centre comerciale. Unele firme caută bunici care iubesc copii, care sunt veseli, carismatici, puși pe șotii și fermecători, care să aibă calități artistice și teatrale și să aibă lipici la copii. Cei care au barbă naturală sunt avantajați, având un aspect autentic, obținând bonusuri, iar în plus, Moșul trebuie să aibă o voce clară, să fie comunicativ, să vorbească corect gramatical și să aibă un aspect îngrijit. De asemenea, firmele de animatori caută persoane haioase care să aibă stofă de actori și să fie plăcute de copii pentru a juca rolul lui Moș Crăciun și al spiridușilor acestuia pentru diferite campanii, în această perioadă, în mai multe centre comerciale din țară. Dacă ai câteva ore libere în fiecare zi pe care ai vrea să le petreci în compania copiilor, poți aplica pentru posturile de Moș Crăciun profitând de această șansă pentru rotunjirea substanțială a veniturilor de Sărbători. ”Candidatul ideal trebuie să fie simpatic, spontan, vorbăreț, să vorbească corect din punct de vedere gramatical și să fie iubitor de copii. Căutăm persoane serioase, punctuale și cu simț de responsabilitate. Interpreții vor merge la serbările copiilor, la ei acasă sau la petrecerile de Crăciun, unde vor oferi cadouri copiilor și vor conversa cu aceștia. Programul este flexibil, evenimentele fiind programate în funcție de disponibilitatea angajaților”, se precizează în anunțul companiei Barrio Events. Angajații beneficiază de condiții de muncă deosebite, spun reprezentanții firmei, care promit transport cu mașina firmei, costumații de lux, foarte îngrijite și venituri foarte avantajoase, cu plata pe eveniment. Pentru câteva ore în care îi farmecă pe cei mici, bătrânul cu barbă albă poate câștiga până la 100 de lei, dar și alte bonusuri, promit angajatorii. Astfel de personaje sunt la mare căutare în toate marile orașe din țară, pentru că Moș Crăciun trebuie să ajungă la serbările prichindeilor de pretutindeni.

LA CONSTANȚA Și la Constanța există societăți care caută persoane potrivite pentru a îmbrăca binecunoscutul costum roșu în această perioadă și a împărți cadouri. Câteva anunțuri sunt disponibile pe site-ul olx.ro, în care sunt căutați bărbați din Constanța care doresc să fie Moș Crăciun. ”Caut 2 bărbați cu vârsta de peste 30 de ani pentru o campanie promoțională pentru a se îmbrăca în Moș Crăciun. Campania începe pe 19 decembrie și se încheie pe 24 decembrie”, se precizează în anunțul de pe www.olx.ro. În alt anunț se precizează că fiecare personaj primește 8 lei pe oră, iar programul zilnic este de 4 ore pe perioada promoției (19 - 23 decembrie).

