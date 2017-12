Victor Ponta se înscrie într-un nou partid

Luat de guler și dat afară pe ușa din dos a PSD, fostul premier Victor Ponta este pe cale să se înscrie în alt partid. Anunțul a fost făcut de Ponta la un răspuns la un comentariu pe pagina sa de Facebook, în care era întrebat dacă are de gând să-şi facă un nou partid. „Nu am fost niciodată în alt partid cu excepția PSD - după 15 ani de activitate am fost exclus pentru că l-am apărat pe Sorin Grindeanu (care era în PSD din 1996) împotriva lui Liviu Dragnea (care a venit de la PD)! Acum sunt independent, dar cu siguranță din septembrie voi face politică într-un partid nou (sub nicio formă în vreunul din cele aflate acum în Parlament)!“, a scris Victor Ponta. Surse politice spun că Sorin Grindeanu și Victor Ponta, dați afară din PSD, vor încerca să formeze o nouă construcție politică, alături de Daniel Constantin, de asemenea exclus din ALDE. Potrivit surselor, noua formațiune s-ar putea crea în jurul platformei „Pro România“, înființată de Daniel Constantin după excluderea din ALDE. Amintim că fostul lider al social democraților are de mai multă vreme un conflict deschis cu actualul președinte al PSD, Liviu Dragnea. Conflictul dintre cei doi s-a acutizat în timpul recentei crize politice, când Ponta s-a poziționat de partea fostului premier Sorin Grindeanu. Pentru că a îndrăznit să întoarcă armele și a îndemnat la răzvrătire, Dragnea l-a dat afară din PSD pe Ponta.