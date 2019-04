Victoria cu Aerostar nu a adus liniştea totală în tabăra Farului

În turul campionatului, SSC Farul Constanţa a egalat în minutul 90+4, gol Sabangeanu, în partida cu Aerostar Bacău, iar sâmbătă, în etapa a 31-a a Ligii a 2-a, tot un gol înscris în al patrulea minut al prelungirilor a adus de această dată victoria în tabăra faristă. SSC Farul a trecut de Aerostar, cu scorul de 2-1 (T. Moldovan 53, G. Păun 90+4 / Vraciu 41), iar menţinerea în eşalonul secund este tot mai aproape.

„Ştiam ce ne aşteaptă. Un joc cu o intensitate bună de ambele părţi. Nu am cedat până la final. Mi-a ieşit până la urmă că am făcut schimbările la pauză (n.r. - Georgian Păun şi Romeo Surdu). Au intrat cu poftă, au avut potenţă, poate şi pe fondul adversarului puţin slăbit. Au reuşit să schimbe faţa jocului. Am egalat, am învins cu şansă, este clar, dar e o victorie care ne dă o stare de linişte, o perioadă foarte scurtă, nu prea lungă. Încă nu s-a rezolvat nimic. Ne bucurăm puţin. Îi felicit pe băieţi pentru atitudine, pentru dăruirea de care au dat dovadă. Ne-am îndeplinit obiectivul şi acesta este lucrul cel mai important. E clar că am luat trei puncte mai multe decât importante. Orice alt rezultat ne-ar fi păstrat acolo, la limita liniei care delimitează a fi sau a nu fi şi presiunea ar fi fost mult mai mare pentru meciurile următoare. Nu e linişte nici acum, totală. Nu a fost un joc rău, echipa s-a mişcat bine. Aş vrea eu să sufăr aşa, să câştig toate meciurile în minutul 93 sau 94, că nu m-aş supăra”, a declarat antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraş, care a explicat de ce a ales să nu îl folosească titular pe autorul golului victoriei, Georgian Păun: „I-am spus că la ce execuţii are, la ce calitate tehnică are, dar este clar că vârsta nu te iartă, este greu să joace din prima, cu toate că merita să joace titular. Dar merg pe alt principiu, poate sunt mai experimentat ca el şi ştiu că dă randament şi poate ajuta echipa într-o repriză cât altul într-un meci. El nu trebuie să fie supărat, este iubit de lume, respectat de toată lumea. I-am mai explicat, i-am dat aşa, un citat: un băiat deştept face în cinci minute cât un prost în o sută. A dat câteva goluri decisive, are calitatea asta şi la mai multe”.