Victorie în ultima secundă la „Battle for Tomis”

La finalul săptămânii trecute s-a desfășurat al doilea turneu de streetball din această vară la Constanța, „Battle for Tomis”, o întrecere organizată de Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius” și Asociaţia Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Asociaţia Judeţeană de Baschet Constanţa. Meciurile din prima fază a competiției au avut loc pe terenurile de baschet ale Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, însă ploaia căzută duminică a mutat finalele în sala din cadrul Complexului Sportiv „Tomis”. Cea mai spectaculoasă întâlnire s-a desfășurat în ultimul act al categoriei de vârstă peste 18 ani, în care s-au întâlnit echipele Animal Pack şi Şcoala Veche, în cea din urmă fiind prezent şi Vasile Ştefan, campion european anul trecut, cu naţionala României. Finala a fost dramatică și s-a decis în ultima secundă, prin aruncarea lui Alin Spahiu, care a dus trofeul în vitrina celor de la Animal Pack, învingători cu scorul de 17-16. „Pentru mine, este prima oară când joc alături de coechipierii mei. A fost un turneu extrem de puternic şi am avut de muncit mult, dar victoria este şi mai dulce. Acum să vedem dacă în august ne putem păstra trofeul”, a spus Alin Spahiu. „A fost un turneu foarte bine organizat, ploaia a stricat un pic show-ul, dar organizatorii trebuie felicitaţi. Au fost echipe extrem de puternice şi un public călduros. Sunt sigur că în august va fi şi mai tare turneul”, a adăugat Vasile Ştefan. La celelalte categorii de vârstă s-au impus următoarele echipe: la feminin, sub 14 - Răsfăţatele, sub 18 ani - Wild Cats, la masculin, sub 18 ani - Costangeles, peste 35 de ani - New Age.

În această vară, vor mai fi organizate două turnee de streetball pe litoral: unul pe faleza Cazinoului din Constanța, în perioada 14-16 august, iar celălalt în stațiunea Mamaia, în perioada 28-30 august.