Victorie prețioasă pentru CS Năvodari

CS Năvodari a încheiat turul Diviziei Naționale de seniori la rugby cu un succes prețios, 25-15 (6-15) cu RC Bârlad, în ultima etapă a turului, a 7-a din acest campionat. Bârladul, singura echipă fără înfrângere înaintea acestei runde, a dominat prima repriză a meciului desfășurat sâmbătă, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, și a intrat la pauză în avantaj. Partea a doua a meciului le-a aparținut clar gazdelor, care au câștigat repriza cu 19-0! Pentru CS Năvodari au înscris Ciubotariu (2 eseuri) și Ignea (4 lovituri de pedeapsă și un drop-gol).

„A fost un joc spectaculos, cu două reprize total diferite: prima a oaspeților și a doua a noastră. În prima repriză am avut soarele în față și am comis câteva erori în defensivă. Bârladul este o echipă tânără, ambițioasă, cu mulți jucători de la Centrul Olimpic de rugby în 7 de la Bârlad. Ignea a făcut un meci excelent, cu un joc de picior foarte bun și cu două pase extraordinare pentru aripa Ciubotariu la cele două eseuri. Am avut și tribuna plină cum nu a fost niciodată până acum”, a declarat antrenorul Cristian Husea.

Au evoluat pentru CS Năvodari (antrenori Cristian Husea, Cornel Suciu și Virgil Năstase): Zapan, Bejan, Apetroae - M. Croitoru, Petreanu - Ogea, Agiacai, M. Niță - Agapie, Ignea - Grigoraș, Puișoru, Gheară, Ciubotariu - Perju. Au mai jucat: Comănici, C. Strat, Toader, Barbu, Fl. Croitoriu, Brașovianu. Rezerve neutilizate: Trandafir, Porumb.

Alte rezultate din etapa a 7-a: Tomitanii Constanța - CSUAV Arad 92-0; CSM Bucovina Suceava - RCM Galați 32-14. Meciul SCM Gloria Buzău - Știința Petroșani nu s-a disputat și va fi omologat cu 5-0. Oaspeții au foarte mulți jucători accidentați și au anunțat că nu pot să facă deplasarea. Știința a cerut amânarea partidei, însă Buzăul nu a fost de acord. Echipa din Petroșani va primi 1.000 de euro amendă și va fi penalizată cu un punct în clasament. A doua neprezentare îi va aduce excluderea din campionat.

Clasament: 1. SCM Gloria Buzău 25p; 2. CS Năvodari 24p; 3. Tomitanii Constanța 20p/5j (punctaveraj 185-61); 4. RC Bârlad 20p/6j (176-131); 5. Știința Petroșani 14p - formație penalizată cu un punct; 6. RCM Galați 11p; 7. CSM Bucovina Suceava 8p/6j; 8. CSU „Aurel Vlaicu” Arad 5p.

