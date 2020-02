Viitorul, în faţa penultimei finale pentru play-off

FC Viitorul Constanţa (locul 6, 38 de puncte) va înfrunta vineri, 14 februarie, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport), în deplasare, campioana en titre, CFR Cluj (locul 1, 48 de puncte), în etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal, penultima din sezonul regulat. O partidă extrem, extrem de importantă pentru jucătorii pregătiţi de Gheorghe Hagi, Viitorul fiind ameninţată cu ratarea play-off-ului. Formaţia constănţeană este obligată să obţină un rezultat pozitiv de Ziua Îndrăgostiţilor, pentru a nu aştepta ca principalale adversare, Astra Giurgiu, FC Botoşani şi Gaz Metan Mediaş, să înregistreze rezultate negative.

„Un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, poate cea mai bună echipă din campionat. Un meci important pentru noi. Este prima din cele două finale care ne-au rămas și trebuie să mergem la Cluj pentru a câștiga cele trei puncte. Sper să câştigăm, pentru că avem mare nevoie de cele trei puncte. Sper să reuşesc să îmi ajut echipa” - Sebastian Mladen.

„Va fi un meci greu, dar suntem conștienți de situaţia în care suntem. Trebuie să mergem să luăm cele trei puncte. Mai sunt două meciuri, două finale pentru noi şi sperăm să câştigăm cele două meciuri. Nu va fi ușor, ştim că CFR este o echipă foarte bună, dar noi mereu am făcut meciuri foarte bune împotriva celor de la CFR. Practic, nu prea am avut nevoie de acomodare. Mă simt foarte bine. Vreau să ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivul şi eu să am cât mai multe jocuri. Am intrat în fiecare an în play-off şi eu spun că o vom scoate la capăt” - Cristi Ganea.

„Mai sunt două meciuri, grele, dificile, pentru că am ajuns în situaţia asta din cauza modului cum am terminat anul trecut, unde trebuie să facem puncte, unde trebuie să arătăm că merităm să repetăm performanţele pe care le-am făcut anul trecut sau acum doi ani sau acum trei ani, adică de a merge în playoff. Depinde de noi. Am făcut meciuri bune şi cu CFR-ul de multe ori şi la ei acasă şi la noi acasă. Aşa că văd un meci deschis, un meci foarte greu, dar un meci deschis, în care dacă noi o să ne autodepăşim, o să facem un meci foarte bun, o să avem şansa noastră. Dacă nu, cu siguranţă că adversarul e foarte, foarte bun, mai ales acasă şi o să ne fie foarte greu. Dar mai sunt două meciuri şi vom vedea ce va fi. Pentru mine e important meciul cu CFR, care e primul. Şi unul şi celălalt sunt meciuri grele şi sper să facem puncte, să facem meciuri foarte bune şi să luăm punctele care să ne ducă acolo unde ne dorim cu toţii. Normal că e presiune. Aşa e la fotbal. Nu repetăm filmul sau teatrul. E alt meci, alt adversar, alt joc. Noi suntem obişnuiţi. Presiunea există întotdeauna. Cine vrea să facă performanţă, automat există presiune. Ştim că întâlnim o echipă extrordinară, cu un antrenor foarte bun. Sperăm să ne autodepăşim, să facem un meci foarte bun, complet şi să venim acasă cu un rezultat pozitiv” - Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

„Au fost şi vor fi în continuare meciuri echilibrate între CFR şi Viitorul. Moralul e de partea lor. Iltimele meciuri le-au câştigat ei. Din păcate pentru noi, Viitorul vine aici cam cu ultima şansă. Trebuie să vină să câştige. Va fi un meci foarte greu, foarte complicat pentru noi. Sper ca jucătorii să fie conştienţi de importanţa acestui meci. Eu sunt conştient şi ştiu cât de greu va fi acest meci. Îmi doresc să fie cine merită în play-off. Mă bucur că CFR este prima care şi-a asigurat prezenţa” - Dan Petrescu, antrenor principal CFR Cluj.

Partida de la Cluj-Napoca va fi arbitrată la centru de bucureşteanul Radu Petrescu.