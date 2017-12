Vin ploile la Constanța! Cum este afectat organismul

Dacă în vestul țării au fost fenomene extreme, cu scăderi bruște de temperatură, chiar și cu 13-14 grade C, locuitorii din sud-estul țării încă se mai bucură de temperaturi de vară. Meteorologii însă vin cu vești proaste și pentru constănțeni. În următoarele două zile va mai fi frumos; astfel, marți, 19 septembrie, temperaturile maxime vor fi între 24 și 29 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 15 și 20 de grade C. Și miercuri, 20 septembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 30 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 17 și 21 de grade C. Atât marți, cât și miercuri, vom vedea și razele soarelui printre nori. Joi, însă, meteorologii anunță ploi și la Constanța; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 28 de grade C, iar minimele vor fi între 12 și 17 grade C.

CUM ESTE AFECTAT ORGANISMUL

Specialiștii susțin că schimbările bruște de temperatură au impact asupra organismului; în mod normal, organismul se adaptează în 14 zile. De asemenea, trecerea de la temperaturi ridicate la ploaie și vreme înnorată afectează în special copiii, bătrânii și bolnavii cronici. Fluctuațiile de temperatură au un efect negativ asupra organismului, sunt de părere specialiștii de la Institutul Național al Sănătății din Statele Unite ale Americii; ei spun că scăderea sau creșterea bruscă a temperaturii afectează metabolismul, iar riscul apariției astmului, afecțiunilor pulmonare și celor respiratorii, alergiilor, depresiei și problemelor de nutriție este destul de ridicat. Vremea instabilă poate aduce la rândul ei un dezechilibru psihic pentru persoanele meteosensibile, care vor avea stări emoţionale oscilante, iar în încercarea de a se adapta acestor noi condiţii, se pot confrunta cu stări de indispoziţie şi depresie. Și asta nu este tot: aceste persoane pot întâmpina probleme de concentrare şi insomnii.