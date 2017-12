Vine Apocalipsa? Profeția care spune că sfârșitul lumii va fi pe 29 iulie

Ar fi bine să ne luăm adio de la prieteni și familie, dacă ar fi să dăm crezare spuselor unora. Sfârșitul lumii ar putea fi mai aproape decât credeam. Un mesaj video ce aparţine organizaţiei End Times Prophecies a șocat mii de vizitatori pe YouTube, la gândul că omenirea ar putea să dispară în curând. Organizaţia, care se ocupă cu studiul versetelor biblice, are o ipoteză fatală: sfârşitul lumii va veni chiar la sfârșitul acestei săptămâni, mai precis vineri, 29 iulie. În clipul video se arată şi modul în care se va produce acest fenomen. Reprezentanții organizației anunță că polii Pământului se vor inversa, provocând temperaturi ce vor eradica viaţa de pe Terra. Dezvăluirile, despre care End Times Prophecies susține că au la bază versete din Biblie, sunt prezentate sub forma unui buletin de știri însoțit de imagini îngrozitoare modificate pe calculator. Clipul, care are deja peste 4.500.000 de vizualizări, poate fi accesat la linkul https://www.youtube.com/watch?v=6HPrfFvkEj0.