Vino să-ți alegi o meserie la Târgul de toamnă de la Constanța!

Târgul de toamnă al meseriilor de la Constanța se organizează în acest an școlar sub egida proiectului European Vocational Skills Week, primind din partea Comisiei Europene marca de calitate „Official Partner of European Vocational Skills Week 2018”.

În acest context, evenimentul va fi vizibil și pe harta europeană a proiectului, iar toate acțiunile dedicate promovării învățământului profesional, bunele practici, rezultatele și a oportunitățile de colaborare interne și internaționale pot fi distribuite și pe social media.

Unităţile şcolare, împreună cu operatorii economici- parteneri ai învăţământului profesional, îşi vor expune oferta de formare pe parcursul unei zile, între orele 11.00 și 18.00, în mai multe zone din județul Constanța: Cobadin, Crucea, Cogealac, Mangalia, Constanța.

Cu sprijinul și implicarea autorităților locale, a Instituției Prefectului Constanța, a reprezentanților CJRAE (Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională), a Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, vizitatorii – elevi și părinți – vor putea beneficia de consiliere pentru carieră și de informații despre celelalte calificări profesionale din oferta educațională centralizată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Toate cele 31 de unități cu învățământ profesional vor organiza și desfășura în toată perioada 8 - 12 octombrie 2018 o serie de activități demonstrative, vor invita foști absolvenți din domeniul pregătirii în cadrul întâlnirilor cu elevii de gimnaziu, vor organiza concursuri la nivel local, vor implica părinții și membrii comunității în activități de informare și promovare, specifice meseriei, vor face cunoscute parteneriatele cu agenții economici dar și oportunitățile de colaborare cu noi parteneri educaționali.

Școlile gimnaziale din județ vor fi incluse în programul de vizitare, eșalonat pe ore, de către centrele organizatoare. Toate materialele promoționale, programul de vizitare, conținuturile activităților desfășurate, site-urile școlilor cu învățământ profesional vor purta marca de calitate mai sus prezentată, alături de siglele I.S.J.Constanța, unității de învățământ care își exprimă oferta educațională, partenerilor de pregătire practică și educaționali sau ale autorităților locale.