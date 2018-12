Viorica Dăncilă, la Bruxelles: „Democraţia este ireversibilă în România”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi la Bruxelles, că democraţia este o alegerea asumată de către România, una ireversibilă şi care reprezintă "rezultatul incontestabil al parcursului nostru european”. Prim-ministrul român a susţinut, marţi o alocuţiune în cadrul deschiderii conferinţei "Cores and Peripheries in Europe? A Europe NEXT Project", organizată de Institutul ASPEN la Bruxelles. „Democraţia reprezintă rezultatul incontestabil al parcursului nostru european, o alegere pe care ne-am asumat-o şi care nu poate fi reversibilă. Europa suntem noi. Viitorul Europei înseamnă viitorul nostru şi contribuţia noastră la o lume mai bună şi mai sigură. Abordarea consensuală şi pragmatică a oricărui proiect reformator al UE e esenţială pentru viabilitatea întregului demers. Aceasta este o premiză solidă pentru evoluţia UE către o construcţie mai inegrată şi mai puternică capabilă să valorifice proiectele şi politice sale de succes pentru a face faţă provocărilor din interiorul UE, dar şi din afara graniţelor sale. Din această perspectivă lucrăm împreună pentru ca Summit-ul de la Sibiu, un eveniment major să marcheze lansarea discuţiilor înaintea Preşedinţiei Consiliului UE, cu atât mai relevant în contextul Brexit. Să transmită un semnal clar, pozitiv, privind capacitatea de a lucra împreună în aceeaşi direcţie pentru consolidarea unui proiect unit, dedicat păcii şi respectării drepturilor şi libertăţile omului şi a valorilor sociale”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi la Bruxelles.