Voleibaliștii de la CVM Tomis și-au reglat „tirul” pentru noul sezon

Jucătorii de la CVM Tomis Constanța și staff-ul tehnic al echipei au fost, miercuri dimineață, oaspeții poligonului Zip Escort din Constanța, pentru o ședință de tir cu pistolul. A fost un „cadou” din partea conducerii clubului pentru voleibaliștii tomitani, care s-au mai destins puțin după o perioadă foarte încărcată, în care au avut mai multe zile cu antrenamente duble, dar și înaintea deplasării în Bulgaria pentru meciul amical de la Dobrici, programat tot miercuri, dar în cursul serii. Au participat toți jucătorii cu vârsta peste 18 ani din lot și antrenorii, excepție făcând antrenorul principal Martin Stoev și voleibalistul Boyan Yordanov, care plecaseră în Bulgaria încă de marți, pentru a-și rezolva câteva probleme personale. Majoritatea dintre jucători nu mai puseseră vreodată mâna pe o armă cu glonț, astfel că au fost încântați de această inițiativă a clubului. Mai mult, între jucători a fost și o mică întrecere, fiecare fiind dornic să arate că este cel mai bun țintaș din lot.

„Este binevenită această acțiune extra-volei, e bine că avem ocazia să trăim astfel de experiențe. Ne amuzăm de ceea ce ar putea să scrie pe țintele în care tragem, însă doar în glumă, bineînțeles. Nu toată lumea este familiarizată cu armele, de aceea am înțeles că au existat situații în care cineva a tras și în țintele altora, dar asta e, se mai întâmplă”, a declarat antrenorul secund Radu Began.

„Este pentru prima oară când am făcut așa ceva. Este o idee bună, ne-am simțit foarte bine. Este o experiență nouă și care ne dorim să fie de bun augur pentru echipa noastră. A fost mai mult o relaxare, însă ar fi bine să ne fi reglat tirul și pentru meciurile oficiale”, a afirmat centrul Sergiu Stancu.

„A fost o experiență nouă pentru mine, am tras prima oară în viață cu o armă. Cred că este o idee foarte bună să ne relaxăm la un poligon de tir, am mai ieșit puțin din sală și am încercat să sudăm echipa și din acest punct de vedere. Trebuie să devenim cât mai repede și prieteni între noi, nu doar colegi de echipă, ca să unim cât se poate de mult grupul înaintea jocurilor oficiale”, a spus centrul Andrei Laza. „Nu am mai folosit niciodată o armă și mi-a plăcut să trag cu pistolul. Această ședință de tir a fost foarte bună pentru relaxare și mă bucur că am nimerit ținta chiar în centru de mai multe ori”, a mărturisit extrema Stephen Gotch.

MIERCURI SEARĂ, AMICAL LA DOBRICI

Dobrudja Dobrici, primul adversar al Tomisului din perioada precompetițională, a fost la un pas de a câștiga campionatul Bulgariei în sezonul trecut. S-a impus în sezonul regulat, dar a pierdut finala play-off-ului în fața lui Marek Union-Ivkoni Dupnița, actuala reprezentantă a Bulgariei în Liga Campionilor. De la 2-0 pentru dobrogeni, Marek a câștigat finala cu scorul general de 3-2, iar în meciul decisiv a învins în deplasare cu 3:2! Dobrudja, formație la care în sezonul trecut a evoluat și Ragin, actualul jucător al Tomisului, s-a revanșat adjudecându-și Cupa Bulgariei, dar nu s-a înscris în actuala ediție a Cupelor Europene, din motive financiare.

