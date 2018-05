Vom avea 5G până la finalul anului

La cea de-a treia ediţie a conferinţei WeLoveDigital, eveniment organizat la Bucureşti, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Bogdan Cojocaru, a declarat că Strategia Naţională pentru 5G ar putea fi definitivată până la sfârşitul acestui an. „Miercurea trecută a trecut, prin Guvern, Memorandumul care permite crearea grupului de lucru privind Strategia 5G. Ne dorim ca, până la sfârşitul acestui an, să avem această strategie. Avem nevoie de know-how-ul şi de implicarea tuturor pe acest segment. Sunt convins că această trecere de la 4G la 5G ne va da posibilitatea să venim cu servicii noi în beneficiul cetăţenilor. În ceea ce priveşte Directiv NIS, am ajuns să o transpunem pe ultima sută de metri. Cred că este un pas foarte important. Dacă vorbim despre tehnologii noi, atunci cu cât mai multe persoane vor folosi tehnologiile noi vom ajunge şi la securitatea datelor şi informaţiilor. E un pas important, dar dacă Ghişeul.ro şi Punctul Unic sunt platforme din trecut, am vrut să vă vorbesc şi despre aceste două noutăţi", a menţionat Bogdan Cojocaru. Acesta a susţinut, totodată, că, în ceea ce priveşte situaţia Companiei Naţionale "Poşta Română", la ora actuală "suntem pe ultimele sute de metri în privinţa capitalizării" şi "încercăm să diversificăm serviciile pe care le oferă Poşta în momentul de faţă".

De asemenea, pe proiectul privind Cloudul guvernamental, "la ora actuală putem spune că am reuşit să construim o fişă de proiect coerentă şi am scos spre consultare publică Ghidul".