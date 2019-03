Votul asupra moţiunii simple împotriva ministrului Justiţiei, amânat din nou

19:51:44 / 11 Martie 2019

Sluga PSD

A adus RECT-orel justitia romana de seamana leit cu el, plina de bube! Ma intreb, oare in completurile alea de cinci, nu erau toti cinci judecatori, era vreaunul de alta meserie, nu erau toti judecatori independenti si inamovibili, de ce nu au fost corecte? Si ma mai intreb, in tara asta or fi mai mult de doua milioane de prosti? De hoti sunt convins ca nu ar fi mai mult de vreo douazeci de mii dar sunt bine reprezentati, incepand cu dragnea si valcov. Halal tara!