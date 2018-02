VREME anormală la început de februarie. Temperaturi chiar și de 19 grade!

Sfârșitul de săptămână va surprinde românii cu temperaturi complet anormale. Începutul de februarie se anunță a fi unul neobișnuit, spun meteorologii. Specialiștii anunță că temperaturile cresc semnificativ la începutul acestei luni. „În acest sfârşit de săptămână, vor fi temperaturi mult mai ridicate decât ar fi normal. Ziua de duminică va foarte călduroasă, aşteptăm maxime chiar şi de peste 15 grade în partea de sud-est a ţării, estimăm chiar 18-19 grade în sudul Munteniei şi al Dobrogei, însemnând cu mai mult de 15 grade faţă de cum ar fi normal la început de lună februarie”, a anunțat meteorologul de serviciu Teodora Cumpănașu, citată de MEDIAFAX, potrivit România TV.net. Se pare că în următoarele zile vom avea parte de o vreme mai frumoasă decât ne-am fi putu aștepta. Temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal, astfel încât, joi, maximele vor atinge 14 grade, iar vineri va fi chiar mai cald, cu maxime de 15 grade. Pe aproape tot teritoriul țării, temperaturile minime nu vor coborî sub 0 grade. În depresiuni, temperaturile pe timp de noapte ar putea să ajungă și la -10 grade. „Nu scăpăm nici de precipitaţii care în extindere, începând de vineri seară, chiar şi sâmbătă. Vor fi sub formă de ploi, pe arii extinse în jumătatea de veste, unde devin moderate cantitativ, ceva mai puţine şi mai slabe, în rest. Aşteptăm şi la munte precipaţii sub formă lichidă, în special la altitudini sub 1500 de metri, dar cu riscul de producere a poleiului, iar la altitudini mai înalte, predomină ninsorile, care temporar sunt asociate şi cu intensificări ale vântului”, a încheiat specialistul.