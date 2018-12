Vremea la sfârşit de săptămână: puțin îngheţ, slabe ninsori şi ploi

În următoarele zile, vremea se va menține rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai ales centru, sud și est. Cerul va prezenta înnorări și se vor semnala precipitații slabe. Nu va lipsi nici ghețușul şi poleiul. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. În zonele joase din sud și sud-est mai ales dimineața și noaptea, local va fi ceață. Şi în Capitală, vremea se va menține rece pentru această dată. Cerul va prezenta înnorări, iar mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade. Noaptea, vremea va fi rece pentru această dată, local geroasă în centrul și în nord-estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -13 și -2 grade, mai scăzute în estul Transilvaniei, până în jur de -17 grade. În zonele joase din sud și est va fi nebulozitate joasă, asociată izolat cu burniță sau fulguială, iar îndeosebi în Oltenia și Muntenia local se va semnala ceață. În celelalte regiuni cerul va fi variabil în primele ore ale nopții, apoi se va înnora treptat, iar spre dimineață în extremitatea de nord-vest vor fi posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral și pe crestele montane. În București, nebulozitatea de tip stratiform va persista și vor fi condiții de burniță, iar mai ales în a doua parte a nopții va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -2 grade.

PROGNOZA METEO VINERI

Vremea se va menține rece pentru această dată în cea mai mare parte a țării, dar mai ales centru, sud și est. Cerul va prezenta înnorări și se vor semnala precipitații slabe, ziua predominant sub formă de ninsoare, pe arii restrânse în regiunile nordice, iar noaptea vor fi ploi în Banat, Crișana și nordul Moldovei, precipitații mixte în Maramureș, local în Transilvania și în zonele de munte. Pe arii restrânse îndeosebi în a doua parte a intervalului în nordul, centrul și nord-estul teritoriului, precum și la munte va fi ghețuș sau polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 6 grade, cu cele mairi valori in sudul Banatului iar cele minime, mai ridicate decât în noaptea precedentă, vor fi cuprinse, în general, între -7 și 3 grade. În zonele joase din sud și sud-est mai ales dimineața și noaptea, local va fi ceață.

PROGNOZA METEO SÂMBĂTĂ

Vremea se va încălzi în toate regiunile, dar va fi în general închisă. Temporar se vor semnala precipitații mai ales sub formă de ploaie, ziua pe arii extinse în vest, centru și nord, iar seara și noaptea, local și în rest. La munte, în primele ore ale intervalului vor fi precipitații mixte, apoi vor predomina ninsorile. Izolat vor mai fi condiții de polei, în centru și nord-estul teritoriului, iar noaptea, posibil și în sud. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade in nordul Moldovei și 10 grade in nordul Munteniei, iar cele minime în general între -2 și 5 grade. În zonele joase mai ales din sudul țării, dimineața, pe arii restrânse va mai fi ceață.