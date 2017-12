We are back: PNL + PDL pregătesc tăieri de salarii şi pensii

19:38:17 / 10 Noiembrie 2015

cacaciosu

Paule boule hiena basista va ti luat in sfarsit tara inapoi cu pretul a zeci de victime de care va bucurati hienelor. Nici nu ati venit bine la putere ca vati dat aram pe fata aia avoastra hidoasa de puscariabili.Victor urma sa mareasca de la 1 dec cu 10%salariile bugetarilor insa ati venit voi hiene basiste cu Cristina Pocora in frunte min muncii din guvernRea Santa Klaus care a promis.... Nu se vor da nici o marire de acu incolo ....ca nu sant banii.Minciuni bashiteBanii au fost din totdeauna insa guvernul vostru trebuie sa fure ca a stat departe de malai 3ani ....la furat inainte pnlisti.Bugetari iesiti in strada sa va vad acum e randul vostru.Sa vazut clar un guv care a chibzuit bine bugetul a avut bani pt dublarea alocatiilor la copii si salarii bani sant numai sa nu se fure.Ponta ademonstrat-o