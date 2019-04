Zece milioane de cozonaci se vând de Paște, în România

Aproape 7.000 de companii sunt concentrate, în aceste zile, să producă și să vândă cozonaci și alte tipuri de prăjituri pentru masa de Paște a românilor. Este un business extrem de profitabil, cu o marjă de profit ridicată, care exploatează tradițiile și obiceiurile de consum specifice românilor, se arată într-o analiză realizată de Frames și remisă Telegraf Constanța. Un cozonac costă, în medie, între 10 și 150 lei, în funcție de gramaj, calitate, ingridientele folosite (ciocolată, nucă, rahat, stafide, fructe confiate, rom, creme speciale etc), de brand și de locul unde este comercializat. Un calcul simplu, orientativ, arată că Paștele reprezintă pentru companiile din domeniu (cod CAEN 1061/1071), un business de cel puțin jumătate de miliard lei; în aceste zile sunt vânduți mai mult de zece milioane de cozonaci. De la prepararea și comercializarea făinii speciale pentru cozonac, a aluatului, a ingeidientelor necesare, la coacerea și vânzarea acestui produs specific sărbătorilor, pe lanțul economic se află, în prezent, aproape 7.000 de firme.

Potrivit statisticilor de la Registrul Comerțului și datelor financiare depuse pentru 2017 la Ministerul Finanțelor, numărul companiilor din acest sector a crescut cu peste 2.000, de la 4.701 în 2012 la 6.825 în 2017. Cele mai multe sunt microîntreprinderi (6.234), 540 sunt considerate firme mici și numai 51 sunt cotate ca firme mari, cu unități de producție industriale și lanțuri de distribuție și magazine. Vel Pitar SA, cu o cifră de afaceri de 396,5 mil. lei, Boromir IND Srl (254,8 mil. lei) și Sapte Spice SA (21,3 mil. lei) sunt companiile care domină acest sector. În top 10 se mai află GoodMills România SRL (213,7 mil. lei), Fornetti România SRL (179,3 mil. lei), Sam Mills Europe SRL (178,5 mil. lei), Dobrogea Group SA (163,6 mil. lei), Pambac SA (163,4 mil. lei), Oltina Impex Prod Com srl (154,3 mil. lei) și Băneasa Moara SA (119,4 mil. lei). „Sectorul este unul puternic polarizat. De-o parte se află business-uri semnificative, precum cele ale Vel Pitar sau Boromir, iar pe de alta - foarte multe afaceri mici, de familie, cu până la zece angajați. Dacă primii doi jucători din sector angajează împreună peste 3.200 de salariați, media la nivelul sectorului este de numai zece angajați. Iar în privința cifrei de afaceri, media este de 1,3 milioane lei (la nivelul ui 2017“, se arată în analiza Frames. Potrivit datelor Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificație și Produse Făinoase (ROMPAN), consumul de cozonaci crește susținut, de la an la an. Dacă în 2014 se vindeau 7,3 milioane de bucăți, în prezent s-a trecut, potrivit estimărilor din piață, de granița de zece milioane.