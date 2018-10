Marcăm, în fiecare an pe 10 octombrie, sub egida Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale. Tulburările psihice reprezintă o povară în plus pentru persoanele afectate de alte boli precum infecţia cu HIV/SIDA, hepatitele cronice sau cancerul. De aceea este important ca persoanele afectate să primească deopotrivă servicii medicale şi psihosociale pentru a-şi gestiona cu succes starea.

Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundaţiei Baylor, a declarat: „Conform datelor OMS, în întreaga lume, 16% dintre copiii și adolescenții cu vârsta între 10 şi 19 ani prezintă tulburări psihice. Jumătate dintre bolile mintale se instalează în preajma vârstei de 14 ani, trei sferturi până la 25 de ani. Bolile psihice reprezintă principala cauză a dizabilității la tineri. Nediagnosticate şi netratate, bolile psihice influențează grav dezvoltarea copiilor, realizările lor educaționale și potențialul acestora de a trăi viața deplină și productivă.”Suferinţa psihică nu atrage simpatia şi compasiunea semenilor

„Boala psihică este, din păcate, însoţită de stigmat. Societatea îi izolează şi îi tratează diferit pe cei care suferă de asemenea afecţiuni. Aşa se explică şi reţinerea celor care ar putea să solicite sprijinul psihologilor şi psihiatrilor. De aceea consider că OMS, prin decizia de a marca anual Ziua Mondială a Sănătăţii Psihice şi de a propune o nouă temă în fiecare an este un demers util, chiar dacă nu şi suficient. Mulţi dintre copiii şi adolescenţii cu tulburări psihice se confruntă cu provocări majore: stigmatizare, izolare și discriminare, precum și cu lipsa accesului la serviciile de sănătate și în instituțiile de învățământ, încălcând drepturile fundamentale ale omului. Este necesară recunoaşterea timpurie şi gestionarea corectă a sănătăţii mintale a copiilor şi adolescenţilor pentru ca ei să îşi poată atinge întregul potenţial. Pentru aceasta este nevoie de servicii cuprinzătoare, integrate de sănătate mintală şi de asistenţă socială”, a continuat Ana-Maria Schweitzer.