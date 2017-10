Debut cu stângul pentru echipele constănțene de volei feminin

Sâmbătă a avut loc prima etapă din Divizia A2 la volei feminin, ediția 2017-2018, în care județul Constanța are două reprezentante în Seria Est. Ambele au în lot multe jucătoare tinere și ambele au debutat cu înfrângeri.

ACS Top Volei 05 Constanța a jucat pe teren propriu cu CSM Unic LPS Piatra Neamț, de care a fost învinsă cu un scor care ne scutește de alte comentarii: 0:3 (10:25, 8:25, 15:25). Oaspetele, cu o echipă ceva mai experimentată, au dictat ritmul partidei și s-au impus fără probleme.

Au evoluat pentru Top Volei (antrenori Constantin și Doina Ferenți): Cosmina Marinescu - Elif Gafar, Tania Culică, Ioana Bogdan, Georgiana Moroianu, Ioana Antonescu, Bianca Panait - libero (au mai intrat: Alexandra Nae, Alexandra Niculescu, Claudia Bărbulescu; rezerve neutilizate: Ștefania Sarivan, Andreea Meiroșu).

„A fost meciul de debut în acest campionat și jucătoarele au avut emoții foarte mari. Abia în setul al treilea s-au mai descătușat și eu sunt mulțumit de evoluția lor în acest set, pentru că au arătat că știu să joace volei. Echipa din Piatra Neamț are două jucătoare experimentate, dar și junioarele lor au experiența primei divizii. Nouă ne lipsesc deocamdată meciurile tari, pentru că una e antrenamentul și cu totul alta jocul, unde apare și miza punctelor din clasament. Din păcate, noi am servit cu teama de a nu greși, astfel că adversarele au putut construi cu ușurință. Sunt mulțumit oarecum de câteva jucătoare, Culică, Antonescu și Marinescu, dar și de Ioana Nae, în vârstă de 13 ani. Va avea un viitor frumos dacă o ține tot așa”, a declarat Constantin Ferenți.

Tot sâmbătă, în sala Siderurugistul din Galați, echipa locală CSU a dispus de CS Medgidia cu 3:1 (23:25, 25:14, 25:20, 25:19). A fost primul meci oficial atât pentru secția de volei feminin a clubului din Medgidia, cât și pentru antrenorul Florin Voinea, care a abandonat acum câteva luni cariera de jucător.

„Am început bine partida, am câștigat primul set, am condus o bună parte din setul al doilea, dar apoi am pierdut controlul jocului. Am cedat poate prea ușor inițiativa, pe fondul lipsei de experiență, dar adevărul este că am și întâlnit un adversar foarte bun, cu majoritatea jucătoarelor din lotul de anul trecut, când a evoluat în Divizia A1. La Galați sunt Chirilov, fostă coordonatoare a naționalei, Dumitru, Cazamir și alte câteva voleibaliste bune. Echipa noastră, în schimb, nu este omogenă, iar câteva jucătoare, cum ar fi Vanesa Deșliu sau Andra Cojocaru, evoluează acum pe alte posturi față de sezonul precedent”, a afirmat Florin Voinea.

Au evoluat pentru CS Medgidia: Elena Prisecaru - Andreea Ordeanu, Bianca Cojocaru, Mădălina Iacobiță, Elena Albu, Doina Cojocaru, Andra Cojocaru-libero (au mai jucat: Vanesa Deșliu, Nicoleta Cojocaru, Diana Mihai; rezervă neutilizată: Bianca Vasile).

Celelalte două rezultate din Seria Est: CTF Mihai I București - Rapid București 0:3 (15:25, 23:25, 14:25); CSM 2007 LPS Focșani - CSM II București 3:1 (25:19, 19:25, 25:17, 25:16).

